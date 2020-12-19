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Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года

Переговоры, протесты и запреты: что происходит в грузинской политике

© Sputnik / Seyran Baroyan
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (95)
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Политический кризис в Грузии после прошедших в стране парламентских выборов с каждой неделей набирает обороты, и пока стороны не могут прийти к компромиссу

Переговоры между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта демократическая Грузия" зашли в тупик, оппозиция анонсирует акции протеста весной, а посредники уже открыто говорят, что надежд на соглашение все меньше.

Ника Мелия и Шалва Нателашвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция анонсировала на весну волну акций протеста в Грузии

Политический кризис в Грузии вспыхнул сразу после парламентских выборов в стране 31 октября. Большинство оппозиционных партий, недовольных результатами выборов, согласно которым "Грузинская мечта" сохранила власть, требует досрочных выборов и в связи с этим уже подала заявки на отказ от мандатов. Для того, чтобы урегулировать политический кризис, посольства США и ЕС организовали переговоры между сторонами.

"Я думаю, ситуация серьезная, и, соответственно, я призываю всех детально поразмыслить, каким они видят выход из ситуации. Как посредник я готов продолжить работу со всеми сторонами, если они попросят. С одной стороны, я рад, что все стороны поддерживают идею диалога, но они должны решить, о чем говорить и как достичь соглашения", – сказал посол ЕС Карл Харцель.

При этом посол выразил надежду, что протесты оппозиции не заменят диалога.

"Что касается уличного протеста и демонстраций, как способа выражения своего мнения, я это поддерживаю. Пока они проходят мирно. Но я надеюсь, что уличный протест и подобные события не заменят политического диалога, который, я думаю, необходим для выхода из политического кризиса", – отметил Харцель.

Революция или нет?

Между тем оппозиция уже весной готовит властям неприятный сюрприз в виде долгосрочных акций протеста.

Шалва Нателашвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии
© Sputnik / STRINGER
Как инициативы "Грузинской мечты" могут повлиять на процесс переговоров?

"Если власти назначат новые выборы, кризиса не будет, если не назначат – кризис будет продолжаться, пока не будут назначены выборы. А они будут назначены, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Их назначит общество. Мы начинаем подготовку гражданского протеста к весне и посмотрим, как они смогут не назначить выборы", – сказал один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия.

Правда, у позиции "Нацдвижения" нашлись противники внутри оппозиционного единства.

"Мы должны изъять из лексикона такие слова, как "революция" и "переворот", так как они вызовут дестабилизацию в стране. Это означает помогать "Грузинской мечте". Мы не должны забывать, зачем мы объединились. Наша цель – вывести страну из лжи, а не поставить ее на путь революции", – сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Скандальный запрет
Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze
Политолог оценил попытку запретить партии Саакашвили участвовать в выборах в Грузии

Пока партии решают идти путем диалога или революции, "Грузинская мечта" уже подготовила скандальный законопроект, который может лишить права участвовать в выборах главную оппозиционную силу страны "Единое национальное движение".

Согласно подготовленным поправкам, та партия, в предвыборной кампании которой принимает активное участие человек, не являющийся гражданином Грузии и судимый, будет снята с выборов. В "Грузинской мечте" не скрывают, что поправки разработаны специально под "Единое национальное движение" и ее идейного вдохновителя – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – гражданина Украины, осужденного в Грузии сразу по нескольким делам.

Эти поправки оказались неприемлемыми для западных партнеров.

"Хочу отметить, что эта инициатива не способствует процессу переговоров… Я вижу этот закон, как явно направленный против главных оппозиционных партий", – сказал посол ЕС Карл Харцель.

Кроме того, "Грузинская мечта" приняла решение лишить финансирования те партии, которые откажутся от депутатских мандатов.

Шалва Нателашвили выступает на акции протеста 14 ноября
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция Грузии задумалась о создании "народного парламента" параллельно реальному

Между тем уже на следующей неделе парламент рассмотрит официальный отказ от своих мандатов пяти из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент. Это представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Накануне к этому списку присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий, как и представители партий "Граждане" и "Альянс патриотов".

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (95)
Теги:
Оппозиция, Парламентские выборы, Грузия, Политика, Переговоры, Акция протеста


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