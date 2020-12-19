Переговоры, протесты и запреты: что происходит в грузинской политике

Политический кризис в Грузии после прошедших в стране парламентских выборов с каждой неделей набирает обороты, и пока стороны не могут прийти к компромиссу

Переговоры между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта демократическая Грузия" зашли в тупик, оппозиция анонсирует акции протеста весной, а посредники уже открыто говорят, что надежд на соглашение все меньше.

Политический кризис в Грузии вспыхнул сразу после парламентских выборов в стране 31 октября. Большинство оппозиционных партий, недовольных результатами выборов, согласно которым "Грузинская мечта" сохранила власть, требует досрочных выборов и в связи с этим уже подала заявки на отказ от мандатов. Для того, чтобы урегулировать политический кризис, посольства США и ЕС организовали переговоры между сторонами.

"Я думаю, ситуация серьезная, и, соответственно, я призываю всех детально поразмыслить, каким они видят выход из ситуации. Как посредник я готов продолжить работу со всеми сторонами, если они попросят. С одной стороны, я рад, что все стороны поддерживают идею диалога, но они должны решить, о чем говорить и как достичь соглашения", – сказал посол ЕС Карл Харцель.

При этом посол выразил надежду, что протесты оппозиции не заменят диалога.

"Что касается уличного протеста и демонстраций, как способа выражения своего мнения, я это поддерживаю. Пока они проходят мирно. Но я надеюсь, что уличный протест и подобные события не заменят политического диалога, который, я думаю, необходим для выхода из политического кризиса", – отметил Харцель.

Революция или нет?

Между тем оппозиция уже весной готовит властям неприятный сюрприз в виде долгосрочных акций протеста.

"Если власти назначат новые выборы, кризиса не будет, если не назначат – кризис будет продолжаться, пока не будут назначены выборы. А они будут назначены, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Их назначит общество. Мы начинаем подготовку гражданского протеста к весне и посмотрим, как они смогут не назначить выборы", – сказал один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия.

Правда, у позиции "Нацдвижения" нашлись противники внутри оппозиционного единства.

"Мы должны изъять из лексикона такие слова, как "революция" и "переворот", так как они вызовут дестабилизацию в стране. Это означает помогать "Грузинской мечте". Мы не должны забывать, зачем мы объединились. Наша цель – вывести страну из лжи, а не поставить ее на путь революции", – сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Пока партии решают идти путем диалога или революции, "Грузинская мечта" уже подготовила скандальный законопроект, который может лишить права участвовать в выборах главную оппозиционную силу страны "Единое национальное движение".

Согласно подготовленным поправкам, та партия, в предвыборной кампании которой принимает активное участие человек, не являющийся гражданином Грузии и судимый, будет снята с выборов. В "Грузинской мечте" не скрывают, что поправки разработаны специально под "Единое национальное движение" и ее идейного вдохновителя – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – гражданина Украины, осужденного в Грузии сразу по нескольким делам.

Эти поправки оказались неприемлемыми для западных партнеров.

"Хочу отметить, что эта инициатива не способствует процессу переговоров… Я вижу этот закон, как явно направленный против главных оппозиционных партий", – сказал посол ЕС Карл Харцель.

Кроме того, "Грузинская мечта" приняла решение лишить финансирования те партии, которые откажутся от депутатских мандатов.

Между тем уже на следующей неделе парламент рассмотрит официальный отказ от своих мандатов пяти из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент. Это представители блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Накануне к этому списку присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий, как и представители партий "Граждане" и "Альянс патриотов".