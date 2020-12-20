Правительство Грузии анонсировало серьезные реформы в системе правосудия

Обеспечение общественной безопасности остается одним из приоритетных направлений для правительства Грузии, в связи с этим оно запланировало четырехгодичный цикл реформ в системе правосудия

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Новая программа правительства Грузии предполагает проведение серьезных реформ в системе правосудия страны как в сфере расследования преступлений, так и в сфере наказания за них.

Программа правительства "Для строительства европейского государства" вместе с обновленным кабинетом министров во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария представлена в парламент. Выражение доверия правительству Гахария и его программе запланировано на 24 декабря.

Согласно программе, обеспечение общественной безопасности остается одним из приоритетных направлений для правительства Грузии, в связи с этим оно запланировало четырехгодичный цикл реформ в системе правосудия.

Реформы в полиции

В ближайшие четыре года МВД Грузии ждут серьезные изменения по всем направлением.

Так, правительство намерено продолжить реформу криминальной полиции и окончательно разделить работу участковых отделений и следственно-оперативного отдела.

В рамках этой реформы всех участковых сменят офицеры правопорядка, основной задачей которых будет предупреждение совершения преступлений.

А вот оперативно-следственную часть полиции ждут серьезные реформы. Правительство Грузии намерено приблизить работу следователей и оперативников к международным стандартам и для этого изменить регулирующее их деятельность законодательство.

Следственный компонент будет усилен, как и качество расследований, что предполагает разделение прокурорских и следственных функций, обеспечение независимости следствия благодаря планируемым поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии.

Также МВД Грузии должно будет разработать долгосрочный план действий, который будет направлен на привлечение новых кадров, изменение правил приема на работу, переподготовку следователей и так далее.

Продолжится также реформа патрульной полиции, которая упростит административные процессы, увеличит доступ к полицейским сервисам и обеспечит внедрение современных технологий. В этом направлении также будет разработан новый стандарт действий полиции в определенных ситуациях и внедрение в систему групп аналитиков.

Кроме того, полиция намерена ввести такие новые механизмы, как платформа для анонимных сообщений, электронная система пересечения границы, информационная платформа транспортных средств и система обратной связи с гражданами.

Система отбывания наказаний

Не забыло правительство и реформы в сфере отбывания наказаний.

Главным новшеством, озвученным в программе правительства, станут тюрьмы семейного типа для несовершеннолетних, где будут жить малолетние преступники с одинаковыми интересами и стремлениями. По мнению правительства, эти тюрьмы будут служить основой для возвращения заключенных к обычной жизни.

Кроме того, правительство планирует усилить программу трудоустройства и профессионального обучения осужденных и вышедших на свободу. Для этого планируется создать специальные системы.

Также будет задействована новая политика подготовки к освобождению во избежание совершения осужденным повторного преступления.

Реформы коснутся и самих тюрем. Так, в Грузии станет возможным медобслуживание осужденных с психическими расстройствами, усилена их безопасность и будет внедрен новый механизм досрочного освобождения.