Экономический кризис и его последствия: решение проблемы от правительства Грузии

Согласно прогнозам правительства, экономика Грузии начнет расти уже в 2021 году, а рост ВВП в будущем году составит 4,3%

Ближайшие четыре года должны стать для Грузии путем быстрого выхода из экономического кризиса и быстрого роста экономики, говорится в экономической части программы правительства "Для строительства европейского государства".

Программа правительства вместе с обновленным кабинетом министров во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария представлена в парламент. Выражение доверия правительству Гахария и его программе запланировано на 24 декабря.

Согласно прогнозам правительства, экономика Грузии начнет расти уже в 2021 году и, по предварительным прогнозам, рост ВВП в будущем году составит 4,3%. Между тем в 2020 году экономический рост составит -5%.

План спасения экономики

Согласно программе, краткосрочными приоритетами правительства для реализации положительных прогнозов и обеспечения роста экономики будут: минимизация негативных эффектов, вызванных пандемией коронавируса; быстрое восстановление существовавших до пандемии позитивных тенденций путем помощи пострадавшим секторам; поддержка покупательной способности и улучшение эффективности социальной защиты.

Кроме того, в ближайшие четыре года правительство намерено направить свои усилия на улучшение конкурентоспособности Грузии в регионе и в мире, поднятие экспорта и привлечение инвестиций.

При этом для привлечения инвестиций страна намерена создать стабильную макроэкономическую среду, чтобы снизить безработицу в стране.

Для поддержки бизнеса и экономики в стране правительство намерено продолжить процесс оптимизации расходов, чтобы к 2024 году все инвестиционные бюджетные проекты финансировались при помощи инструмента управления публичными инвестициями проектов с высокой экономической эффективностью.

Также правительство намерено пересмотреть систему налоговых льгот для создания конкурентной среды и улучшить систему администрирования налогов.

Кроме того, правительство Грузии пересмотрит все государственные программы и проверит их эффективность, а также проведет реформу государственных предприятий.

За четыре года правительство хочет вернуть показатель правительственного долга к 55% от ВВП и сделать бюджет еще более прозрачным, подключив к его формированию население и заинтересованные организации.

Помощь бизнесу

Направит правительство свои усилия и на поддержку бизнеса.

В частности, оно обещает усиление защиты частной собственности, активные консультации с бизнесом, внедрение инструментов по оценке влияния новых возможных регуляций на успешность бизнеса, обеспечение доступа к финансовому ресурсу для решения проблем с ликвидностью, пересмотр инвестиционной политики и привлечение новых иностранных компаний в Грузию.

Также правительство намерено сохранить низкое налоговое обложение и ввести автоматический возраст НДС, а также создать специальный орган для разрешения налоговых и таможенных споров.

Кроме того, будет рассмотрена практика заключения налоговых соглашений. Для этого правительство начнет широкий диалог по этому вопросу, который позволит оценить уместность практики налоговых соглашений с точки зрения воздействия на конкурентную среду и экономику.

Учтено в программе правительства также продолжение реформы сектора добычи полезных ископаемых. Второй этап реформы предусматривает обновление нормативно-правовой базы, регулирующей сектор, которая включает введение интегрированной системы лицензирования, современной системы управления геологическими данными, обновление налогового режима, а также усиление надзорной функции и системы, основанной на оценке рисков.

Налоговое и таможенное законодательство Грузии будет приведено в соответствие с законодательством ЕС. По этим стандартам изменится и система управления госпредприятиями.

На предприятиях будут внедрены принципы корпоративного управления на основе принципов "Организации экономического сотрудничества и развития" и определена политика и рациональность владения государственными предприятиями.

В течение четырех лет будет полностью реформирован Партнерский фонд, введена на практике новая система реабилитации бизнеса в условиях кризиса как альтернатива банкротству. Кроме того, рассматривается вопрос о введении института банкротства физического лица, который является устоявшимся инструментом в развитых странах.

Также в ближайшее время будет продолжена структурная реформа рынка капитала, в рамках которой будет улучшена правовая база для развития рынка ценных бумаг и стратегия развития этого рынка.

Планы на будущее

Согласно экономической программе правительства, Грузия намерена расширить ареал свободной торговли и заключить подобные соглашения с Израилем, Индией, США, Южной Кореей и странами Персидского залива.

Кроме того, правительство обещает, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.

При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.

Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, который будет отражать требования соответствующих нормативных актов ЕС, предусмотренных в Соглашении об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.

В целях создания конкурентной деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.

Траты на инфраструктуру

Грузия продолжит себя позиционировать как региональный центр и для этого намерена улучшить свою инфраструктуру.

Согласно программе правительства, в течение следующих 4 лет на развитие инфраструктуры страны будет потрачено до 20 миллиардов лари.

В частности, до 2024 года будет построено дополнительно 200 км автомагистрали, до 200 мостов и до 70 тоннелей.

До этого времени будет сдано 23 км участка Квешети-Коби, начнется строительство тоннеля на 27-м километре трассы Натахтари-Жинвали.

Продолжится строительство автодорог в направлении Кахети, будет завершено строительство 15-километрового участка объездной дороги Гурджаани и 35-километрового участка шоссе Тбилиси-Сагареджо, а также завершится строительство участков Багдати-Абастумани, Сачхере-Они, Тбилиси-Шатили, Батуми-Ахалцихе и другие важные внутренние дороги.

Обращение с отходами в стране будет осуществляться в соответствии с европейскими стандартами. Услуги по сбору бытовых отходов будут улучшены по всей территории.