Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 21 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 800 тысяч новых случаев заражения, скончались свыше 10 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 21 декабря ноября составило 75 110 651 человек, скончались 1 680 395, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 32 437 597, в Европе – 23 673 404, в Азии – 11 610 444.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 808 224, скончались 10 319 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 76 794 181 выявленном случае инфицирования и 1 692 722 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 196 295, за минувшие 24 часа в США скончались 2 571 пациент с подтвержденным заболеванием.

По информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 17,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 316 тысяч человек.

Минздрав США рассчитывает получить к январю уже три разных вакцины от COVID-19, сообщил в эфире ABC помощник министра здравоохранения, адмирал Бретт Джируар.

По его словам, следующий кандидат, который может подать документы на одобрение своей вакцины, – американская компания Johnson & Johnson. США уже одобрили для экстренного применения вакцины производства Pfizer и Moderna.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии на утро 21 декабря зафиксировано 10 056 248 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в стране погибло уже 145 843 человека, летальность составляет 1,45%.

Полностью вылечили от вируса 9 605 390 человек, восстановление составляет 95,52%. Индия занимает 2 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 25 445, скончались еще 408 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, с начала эпидемии в Бразилии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 7 238 600 человек, в общей сложности умерли 186 764 пациента с коронавирусом. Выздоровели после заражения свыше 6,2 миллиона человек.

Ситуация в мире

На сегодня в России с начала пандемии зафиксировано 2 848 377 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 3,69% от общего количества зараженных в мире.

По последним официальным данным, в России погибло уже 50 862 человека, летальность составляет 1,79% . Полностью вылечили от вируса 2 275 657 человек, восстановление составляет 79,89%. Россия занимает 4 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

На утро 21 декабря во Франции зафиксировано 2 473 354 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончались 60 549 человек, летальность составляет 2,45 %.

Полностью вылечили от вируса 183 806 человек, восстановление составляет 7,43%. Франция занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 20 316, из них 3 546 больных, это минимум за последний месяц, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 20 316 новых случаев COVID-19 и 3546 больных. Умерли 246 больных, с начала пандемии – 18 097. В тяжелом состоянии находятся 5 347 больных", – говорится в сводке турецкого минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 21 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 208 638 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровел 180 441 пациент, скончались 2 094.

В карантине к этому времени находятся 481 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 654, в ковид-гостиницах – 1 913.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ