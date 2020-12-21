О чем пишут грузинские газеты: в Грузии есть предпосылки для революции?

Зачем оппозиция заговорила о революции и есть ли для этого предпосылки, станет ли парламент Грузии многопартийным, и насколько оправдано отмена ограничений в преддверии Нового года - главные темы в грузинской прессе

Оппозиция выбирает революционный путь?

Выбирает ли оппозиция революционный путь и что означает заявление некоторых лидеров оппозиции о том, что без внеочередных выборов не будет мира, а Иванишвили и его правительство получат мирную революцию? Похоже, радикальное крыло оппозиции по-прежнему ставку делает на весну и считает, что единственный выход из кризиса - это масштабные и перманентные митинги, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе говорит, что разговоры о революционном сценарии и громогласное озвучивание этого не выигрышно для оппозиции, так как власть и без того обвиняет ее в радикализме и деструктивности.

"Мы не раз уже прошли эти революции, поэтому все знают, что от этих революций много добра не было и не будет. На этом этапе организовать протест невозможно, несмотря на то, что людям очень трудно, вывести их на улицу сложно, поэтому оппозиция напрасно надеется, что будет социальный взрыв и бунт, поскольку априори протест не значит, что народ попытается свергнуть власть", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Аналитик считает, что оппозиция не сможет провести продолжительные и масштабные акции.

"В 2008 году протестный заряд и количество людей было гораздо больше, но в течение четырех лет они ничего не достигли. И если бы не Иванишвили, ни одна политическая сила не смогла бы отпустить Саакашвили. Поэтому общество хорошо знает, что уличный протест еще более осложнит их проблемы", - сказал он.

По словам Дзабирадзе, революцию не хочет и большая часть избирателей оппозиции, так как никто не хочет еще одного противостояния параллельно с многочисленными проблемами.

"Сама оппозиция разделена на двое… сторонниками революционного сценария являются "националы"… Да и среди избирателей оппозиции нет протестного настроя и поддержки революции. И когда кто-то из-за социальной нужды выражает протест против правительства на улице это не означает, что он хочет организовать революцию и привести оппозицию к власти", - отметил Дзабирадзе.

Станет ли парламент Грузии многопартийным?

Дата проведения пятого раунда переговоров между оппозицией и властью все еще не известна, хотя стороны согласны продолжить переговоры. Оппозиция по сей день не меняет требований, а власть исключает главное требование оппозиции о проведении досрочных выборов, пишет газета "Резонанси".

Один из лидеров партии "Граждане" Леван Иоселиани говорит, что пока процесс переговоров в силе "Граждане" не собираются отказываться от мандатов и отзывать список партии, чтобы как-то не помешать процессу.

"Никаких новостей в связи с проведением пятого раунда пока нет. Это должно было быть со стороны посольств, но пока они с нами не связывались. Наша позиция такова, пока идут переговоры мы не собираемся в какой-либо форме этому мешать и вредить… Мы ничего не будем предпринимать, в том числе не войдем и в парламент. Кроме того, власть отложила вопрос прекращения полномочий для тех, кто отказался от депутатских мандатов. Этот отказ не войдет в силу до февраля, то есть этот вопрос отсрочен до февраля. И есть пространство для переговоров", - сказал Иоселиани газете "Резонанси".

Аналитик Рамаз Сакварелидзе считает, что есть смысл продолжать переговоры между оппозицией и властью.

"Следует принять ко вниманию соображения тех, кто чаще всего принимает участие в переговорах. В частности, послов. По мнению, посла Евросоюза позиции сторон более отдаляются, чем сближаются. В тоже время, тот же посол заявляет, что у переговоров есть шанс и смысл. Так как он придерживается такой позиции, мы можем только с ним согласится, потому что не знаем, как проход процесс внутри", - Сакварелидзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, если переговоры провалятся, то исходя из определенных вопрос, наверное, виновата будет оппозиция.

Насколько оправдано снятие ограничений?

В связи с приближением Рождества и Нового года в странах Западной Европы ужесточаются ограничения, введенные с связи с коронавирус, а в Грузии ограничения временно отменят с 24 декабря по 2 января. Однако, по информации газеты "Резонанси", правительство внесло изменения в ранее анонсированный план, и с 24 декабря планирует отменить только часть ограничений.

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе считает, что, исходя из того, что локдаун не был полным, снятие ограничений в определенной степени оправдано.

"Правда ограничения были введены, но реально мы оставили очень много зазоров – магазины, салоны и так далее. По моим наблюдениям магазины все-таки работают, продавцы сидят и торгуют, потому что эта работа для них жизненно важна. В случае снятия ограничений по логике увеличение числа случаев инфицирования не должно быть", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

По словам врача, если бы в Грузии был введен полный локдаун, то в случае его отмены можно было говорить о каком-то взрыве.

"В Европе ужесточают, хотя и они не знают, что делать, боятся, что в Новый год на улицах будет много людей. Когда человек пьян, это фактически интоксикация мозга, и не потребуешь от него, чтобы он носил маску. Пока мы полностью закрылись бы, Европа была открыта. Сейчас мы частично или полностью откроемся, а они закроются. Для грузин новый год настолько важен, что все-таки решили немного облегчить, потому что люди и так находятся под большим стрессом. Все это делается для того, чтобы снять этот момент хотя бы временно. Снятие в определенной степени оправдано, потому что люди все равно на улице и встречаются друг с другом", - сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"