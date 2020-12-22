Внешнеторговый оборот Грузии: когда улучшится ситуация в торговле?

Грузинскую продукцию с января по ноябрь 2020 года вывезли на сумму три миллиарда долларов – на 11,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии продолжает падать – внешнеторговый оборот с начала 2020 года в целом снизился на 14,6% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил более 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится на сайте Национальной службы.

Грузинскую продукцию с января по ноябрь 2020 года вывезли на сумму более 3 миллиардов долларов – на 11,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2020 года

Импорт с начала 2020 года составил около 7,2 миллиарда долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по ноябрь составил около 4,2 миллиарда долларов, что представляет собой 40,9% от всего внешнеторгового оборота.

Что вывозят из Грузии

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Экспорт с начала 2020 года вырос на медные руды и концентраты (13,1%), спиртные напитки (3,2%), руды драгоценных металлов (3 952,2%), золото (28,4%) и фундук и другие орехи (40,2%).

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2020 года

В то же время, в январе-ноябре 2020 года экспорт легковых машин упал на 42,5%, ферросплавов – на 11,5%, натуральных виноградных вин – на 8,1%, лекарственных средств – на 45,6%, минеральных и пресных вод – на 15,3% и так далее.

Что завозят в Грузию

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

С начала 2020 года вырос только импорт пшеницы на 5%.

В то же время, импорт легковых автомобилей упал на 32,4%, медных руд и концентратов – на 9,3%, нефти и нефтепродуктов – на 34,3%, лекарственных средств - на 10,5%, нефтяных газов и газообразных углеводородов - на 11,4%, телефонных аппаратов – на 17,9%, сигары, сигарилы и сигареты – на 18,7% и так далее.

Торговые партнеры Грузии

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай. В целом оборот с этими странами в январе-ноябре составил более 3,7 миллиарда долларов, что составляет более 36,3% от общего торгового оборота.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-ноябрь 2020 года

Турция на первом месте – внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2020 года составил более 1,4 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,6% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

В Турцию с начала 2020 года вывезли более 31,3 тысячи тонн ферросплавов, около 1,2 тысячи тонн трикотажных изделий, более 30,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали, более 5,6 тысячи тонн жиров рыб, морских млекопитающих и их фракции, и другие товары.

За этот период из Турции завезли более 63 тысяч тонн труб и полых профилей из черного метала, 444,7 тонны лекарственных препаратов, около 21,5 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.

Россия на втором

С начала 2020 года оборот между Грузией и Россией сократился на 7,3% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года и составил 1,3 миллиарда долларов – 11,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 91,9 тысячи тонн ферросплавов, более 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 60,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 5,4 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 313,9 тысячи тонн.

Из России также завезли более 448,4 тысячи тонн пшеницы, около 124,7 тысячи тонн нефтяных газов, около 35,1 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.

Китай на третьем

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил около 1,1 миллиарда долларов, что составляет 10,7% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 11,6%.

С начала года в Китай вывезли около 252,3 тысячи тонн медных руд и концентратов, около 12,7 тысячи тонн руд драгоценных металлов, более 3,1 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.

Из Китая импортировали около 34,2 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, более 8,6 тысячи тонн покрышек, более 1,9 тысячи лампочек и осветительных приборов и так далее.

С кем еще торгует Грузия

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – более 831,3 миллиона долларов, США – около 568,4 миллиона долларов, Армения – около 555,7 миллиона долларов, Украина – более 539,2 миллиона долларов, Германия – около 404,4 миллиона долларов, Болгария – около 383,4 миллиона долларов, Италия – более 193,7 миллиона долларов.

Когда улучшится ситуация в торговле?

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны – убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия думает, что ситуация во внешней торговле не улучшится до конца мая-июня 2021 года.

"Единственное, что повлияло положительно на экспорт – это вывоз фруктов за рубеж, но, если мы говорим о том, какое влияние окажут эти данные в связи с тем же курсом лари, я бы сказал, что все это все-таки действует негативно, потому что сальдо отрицательное и это длится годы. И с точки зрения подсчета экспорта мы пока не видим какую-либо положительную динамику, что экспорт значительно вырастет до лета 2021 года", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, чтобы содействовать росту экспорта, правительство Грузии должно развивать экономику, по трем направлениям быстро и революционным путем.

"Первое направление – это внедрение новых технологий, второе – развитие биофармацевтического рынка и третье, и главное, – полезные ископаемые, существующие в Грузии, должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", – сказал Шенгелия, отметив, что всем перечисленным направлениям нужны дешевые кредиты. © Sputnik / Vladimir Umikashvili Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

При этом добавил, что с этим в Грузии существует проблема, которую создал Национальный банк своей денежно-кредитной политикой.

"Сегодня процентная ставка составляет 8%. Это означает, что из коммерческих банков кредиты не будут выданы меньше 11-12%. А в условиях таких процентов ни одно из этих направлений не сможет развиваться", – сказал Шенгелия.

Экономист считает, что для того, чтобы вывести страну из кризиса, нужен хороший стратегический план развития экономики, которому будут следовать попунктно.