Тайные компроматы или навешивание ярлыков – как идет политическая борьба в Грузии

Что подтолкнуло Вашадзе покинуть "Нацдвижение", состоится ли очередной раунд переговоров между "мечтой" и оппозицией, а также о новой инициативе президента страны – об основных темах, отраженных в грузинских газетах, рассказал колумнист Sputnik Грузия

В новом грузинском парламенте зал заседаний почти наполовину пуст. Переговоры с оппозицией продолжаются, а пресса изо дня в день оглашает одни и те же обвинения и требования – ни одна из сторон ни на какие уступки идти не желает.

Порой возникает ощущение, будто и власть, и оппозиция уперлись в свою позицию, словно в гранитную глыбу, и забыли, что участвуют в политическом процессе. Читателям, да и обществу, однообразные препирательства давно бы наскучили, если бы не политический фон. Вот он-то меняется в стране с невообразимой быстротой и крайне непредсказуем.

Неясно, кто кого покинул…

Главной интригой прошлой недели, бесспорно, стал внезапный уход со своего поста и из партии вообще председателя "Национального движения" Григола Вашадзе. Политолог Рамаз Сакварелидзе в связи с этим многозначительно заметил, что еще до того, как Вашадзе покинул "Нацдвижение", "Национальное движение" покинуло его ("Резонанси", 16.12).

Намек прозрачный. Разногласия в партии не укрылись от внимания прессы. Назревали они давно. В том числе по наиболее актуальному на сегодняшний день вопросу: входить оппозиции в парламент или нет. Пока кругом ломались копья, Вашадзе призвал сторонников проявить гибкость и готовность к разумному компромиссу. На него тут же обрушился шквал беспощадной критики.

"Сакартвелос Республика" (16-17.12) публикует полностью текст его заявления. Есть факты, пишет он, с которыми я никогда не смирюсь. Как и с отсутствием в партии коллегиальности и стратегии. Экс-председатель не стал также скрывать свою озабоченность в связи с кампанией, развернутой против руководителей дипломатических миссий, представляющих в Грузии ее стратегических партнеров.

Некоторые издания поспешили выдвинуть и собственные версии случившегося. Например, "Резонанси" (16.12) предполагает, что на уход из партии, помимо всего другого, повлиял острый конфликт, происшедший между Вашадзе и Вано Мерабишвили. Впрочем, детально все мотивы широкой публике не известны. Сам Вашадзе предупредил, что никаких комментариев делать не станет и интервью давать не будет.

В партии делиться подробностями тоже не спешат. Судя по тону, для руководства уход одного из лидеров стал неприятным сюрпризом. Однако на сам факт здесь отреагировали спокойно. Похоже, даже слишком спокойно, поскольку у ведущих политологов оценка несколько иная. Особенно с учетом того, что посол США Келли Дегнан подчеркнуто заявила: она гордится тем, что была знакома с Григолом Вашадзе и сожалеет о его решении (16.12).

Мягко говоря, это тяжелая оценка для "Нацдвижения", – считает Вахтанг Дзабирадзе. Газета даже размышляет над тем, удастся ли националам сохранить за собой статус прозападной партии. В прессе уже прошла информация, что их могут исключить из "Европейской народной партии". Не менее остро стоит и вопрос преемника. Если на пост председателя будет выдвинут Ника Гварамия, это вполне может быть воспринято как свидетельство того, что "Нацдвижение" не только не осуждает нападки на иностранных дипломатов, но и причастно к ним.

Впрочем, гадать бессмысленно, замечает издание, так как вопрос нового председателя наверняка будет решать Михаил Саакашвили (16.12).

Горькие плоды политического абсолютизма

Управленческая философия и у Саакашвили, и у Бидзины Иванишвили базируется на абсолютной власти, – отмечает эксперт Гия Хухашвили, – а мультипартийность обоим требуется лишь для фасада. "Грузинской мечте" оппозиция нужна для декорации, – согласен Дзабирадзе ("Квирис палитра", 14-20.12). В этом, похоже, и кроется главная причина того, почему никак не удается сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Как тонко подметил Рамаз Сакварелидзе ("Алиа", 14-20.12), идет даже не война компроматов, а навешивание ярлыков. Хатия Деканоидзе не скрывает, что ее партия готова вновь сесть за стол переговоров, только чтобы доказать послам-медиаторам, что "Мечта" встала на путь Лукашенко ("Резонанси", 18.12). Вместо того, чтобы разобраться с проблемами, все заняты выяснением, кто "скурвился", а кто "молодец", возмущается лидер Народной партии Мамука Гиоргадзе ("Ахали таоба", 14.12).

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель один их тех, кто подвергся наиболее грубому оскорблению из телеэфирных уст Ники Гварамия. Меня тревожат не нападки на послов, – признался он, а то, как все это отразится на переговорах ("Сакартвелос Республика", 16-17.12). Характер требований националов таков, что попытки договориться не дадут результата, и последняя ставка их именно на это, пишет журналист Бондо Мдзинарашвили ("Алиа").

Тем более, когда с опозданием, но выяснилось, что параллельный подсчет голосов, проведенный НПО "Свободные выборы" практически совпал с результатами Центризберкома. По мнению аналитика Анзора Абралава, это доказывает, что цель оппозиции – это вовсе не демократическое проведение выборов, а провоцирование революции ("Ахали таоба", 16.12).

В последние дни послы персонально встретились в роли посредников с президентом Грузии, представителями правящей партии и некоторыми лидерами оппозиции. Эксперты не исключают, что к пятому раунду переговоров число оппозиционеров, решивших войти в парламент, возрастет ("Резонанси", 16.12).

Новогодние поздравления новогодними послаблениями

Вопрос, который тревожит людей, пожалуй, даже больше, чем отношения между властью и оппозицией – это жесткие ограничения в связи с обострением пандемии. Все ждут временных послаблений к Новому году. Однако инфекционист Бидзина Кулумбегов предостерегает: в упрощении регуляций кроется огромный риск. Можно получить много "черных пятниц", и число инфицированных способно тогда дойти до 8-9 тысяч человек в сутки ("Алиа").

Понятно, что в населении зреет недовольство. Как людям себя кормить и покупать лекарства, если запрещено работать и передвигаться? – задает резонный вопрос экономический эксперт Паата Шешелидзе ("Ахали таоба", 17.12). Властям и эпидемиологам приходится балансировать на острие бритвы. Тем более, с трудом поддается объяснению решение Тбилисской мэрии в самый разгар пандемии сровнять с землей незаконные постройки в районе так называемой "Африки". Отличающийся чрезмерной категоричностью лейборист Георгий Гугава назвал это "социальным фашизмом" (17.12). Хотя в данном случае поспорить с ним можно лишь по поводу термина, а не по существу…

Впрочем, у политологов не могут не вызывать беспокойства попытки играть пандемией с целью оказания политического давления на оппонентов. Перевод любых проблем в политическую плоскость не только не облегчает кризис, но и отвлекает внимание от важных процессов, происходящих в регионе.

Так, пресса практически не осветила инициативу президента Турции Эрдогана "Платформа 6 стран", имеющую прямое отношение к развитию ситуации на Южном Кавказе. По сути дела, более или менее внятное толкование ей попыталась дать только "Грузия и мир" (16-22.12). Параллельно газета затронула и весьма любопытную идею Саломе Зурабишвили "Кавказская мирная платформа".

Которая, кстати, также осталась вне поля зрения грузинских политиков и экспертов. Но на которую немедленно отозвались в Москве. По мнению сенатора Алексея Пушкова ("Резонанси", 14.12), это новый способ собрать вокруг Тбилиси противников Москвы для дополнительного давления на Российскую Федерацию. У политолога, профессора Тамар Кинадзе точка зрения иная. Она считает, что президент Зурабишвили как раз-таки отразила определенные изменения во внешнеполитическом векторе грузинской власти ("Грузия и мир").

И в заключение, радостная новость, которую не обошло вниманием ни одно издание – популярнейший 85-летний актер, всеобщий любимец Кахи Кавсадзе победил коронавирус!

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