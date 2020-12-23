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Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

О чем пишут грузинские газеты: в Грузии началась новая "война нервов"?

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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (100)
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Сколько оппозиционеров сможет уговорить "Мечта" войти в парламент, когда начнется новая волна протеста в Грузии и насколько гуманным является акт запрета на передвижение общественного транспорта – главные темы в грузинской прессе

Скольких оппозиционеров заманят в парламент?

"Война нервов" – так некоторые аналитики оценивают затягивание процесса переговоров между правящей партией и оппозицией. По их мнению, перенос на один месяц срока удовлетворения отказа от депутатских мандатов может вызвать у части оппозиции соблазн войти в парламент, пишет газета "Резонанси".

Георгий Гахария в парламенте
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Гахария: без оппозиции в парламенте Грузии работать будет трудно

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что правительство, отложив срок удовлетворения отказа от мандатов на один месяц, надеется, что у кого-то из оппозиции сдадут нервы, и попытается ввести в парламент хотя бы 23 депутата.

"Власть ждет не переговоров и соглашения о чем-то, а того, у кого из оппозиции воля окажется слабой. Не знаю, с чем она может прийти на пятый раунд переговоров", – сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили говорит, что поступило достаточно хорошее предложение в связи с избирательной реформой.

"Когда оппозиция отказалась от мандатов – это было захлопыванием двери переговоров... Сейчас обе стороны, стараются сделать все, чтобы их не обвинили в срыве переговоров, и поэтому заявляют, что согласны на диалог. Хотя о чем они могут реально говорить, непонятно", – сказал он.

Дзабирадзе считает, что власть ничего не выигрывает от того, что согласится на внеочередные выборы, поэтому она на это не пойдет.

Политолог Вахтанг Дзабирадзе
photo: 59 second / FB
Дзабирадзе рассказал, в каком случае возможна смена власти в Грузии

"Жесткие заявления со стороны Кобахидзе, естественно, оказали свое влияние. Сейчас месяц-полтора власть будет ждать, у кого сдадут нервы. Не исключено, что для конституционного большинства она сможет ввести хотя бы 23 [оппозиционных] депутата. Если столько не сможет, десять хотя бы введет, во всяком случае на это надеется", – сказал аналитик.

Демонстрации начнутся в Грузии весной

Политолог Ника Читадзе считает, что оппозиция активизируется весной, так как сейчас население готовится к Новому году и оппозиционные лидеры считают, что время политической активности пока не настало, пишет газета "Ахали таоба".

"Я ничего не жду от переговоров – на данном этапе речь может идти не о выборах, а только о том, чтобы оппозиционные партии не лишили финансирования… Я думаю, это шантаж в адрес оппозиции. Не исключается, что оппозиции снимут финансирование, но думаю, в этом случае вмешается Запад. Посмотрим, как будут развиваться события", – сказал Читадзе газете "Ахали таоба".

Политолог думает, что Запад не допустит лишения финансирования оппозиционных партий и в конечном итоге власти придется уступить.

"Я считаю, что оппозиция активизируется весной, начнутся демонстрации. В то же время существующее сегодня социально-экономическое положение даст о себе знать. Я думаю, когда весной начнется вакцинация населения, поэтапно, возможно, мы выйдем из экономического кризиса, но на это понадобится время. Я надеюсь, будущий год будет лучше, чем настоящий. Что касается политического положения – смена власти не ожидается, и, по большой вероятности, власть внеочередные выборы не назначит", – сказал Читадзе.

Гуманно ли запрещать движение транспорта?

Общественный транспорт в больших городах Грузии в период с 24 декабря до 2 января работать не будет, как это было ранее объявлено, так же как и междугородний. Решение правительства вызвало недовольство в обществе, так как большая часть населения ждала, что в праздничные дни движение транспорта возобновится, пишет газета "Резонанси".

Эпидемия коронавируса - прохожие в масках идут по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полный список ограничений в Грузии на период с 24 декабря по 2 января

Руководитель Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Грузии Давид Месхишвили считает такое ограничение в общем неправильным и напрасным, так как большая часть населения все равно умудряется передвигаться на собственном автомобиле.

"Я не считаю правильным запрещать общественный транспорт ни в Новый год, ни до, ни после. Как утверждает сам совет, этот запрет снижает мобильность, хотя это происходит за счет людей, у которых нет личного автомобиля. В основном это социально незащищенные и те семьи, которые находятся на грани нищеты. Запрет распространяется именно на них", – сказал Месхишвили газете "Резонанси".

По его словам, это неправильно, потому что создает ощущение неравенства в обществе.

"Тем, у кого есть личный автомобиль, есть деньги на топливо, все разрешено, как будто вирус распространяют люди, которые не могут передвигаться. Такого рода ограничения нигде не вводились, в том числе и в Италии, потому что запрет на передвижение общественного транспорта – это негуманный акт, особенно во время эпидемии", – сказал Месхишвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба".

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (100)
Теги:
Грузия, Оппозиция, Акция протеста, выборы, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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