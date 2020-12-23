О чем пишут грузинские газеты: в Грузии началась новая "война нервов"?

Сколько оппозиционеров сможет уговорить "Мечта" войти в парламент, когда начнется новая волна протеста в Грузии и насколько гуманным является акт запрета на передвижение общественного транспорта – главные темы в грузинской прессе

Скольких оппозиционеров заманят в парламент?

"Война нервов" – так некоторые аналитики оценивают затягивание процесса переговоров между правящей партией и оппозицией. По их мнению, перенос на один месяц срока удовлетворения отказа от депутатских мандатов может вызвать у части оппозиции соблазн войти в парламент, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что правительство, отложив срок удовлетворения отказа от мандатов на один месяц, надеется, что у кого-то из оппозиции сдадут нервы, и попытается ввести в парламент хотя бы 23 депутата.

"Власть ждет не переговоров и соглашения о чем-то, а того, у кого из оппозиции воля окажется слабой. Не знаю, с чем она может прийти на пятый раунд переговоров", – сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили говорит, что поступило достаточно хорошее предложение в связи с избирательной реформой.

"Когда оппозиция отказалась от мандатов – это было захлопыванием двери переговоров... Сейчас обе стороны, стараются сделать все, чтобы их не обвинили в срыве переговоров, и поэтому заявляют, что согласны на диалог. Хотя о чем они могут реально говорить, непонятно", – сказал он.

Дзабирадзе считает, что власть ничего не выигрывает от того, что согласится на внеочередные выборы, поэтому она на это не пойдет.

"Жесткие заявления со стороны Кобахидзе, естественно, оказали свое влияние. Сейчас месяц-полтора власть будет ждать, у кого сдадут нервы. Не исключено, что для конституционного большинства она сможет ввести хотя бы 23 [оппозиционных] депутата. Если столько не сможет, десять хотя бы введет, во всяком случае на это надеется", – сказал аналитик.

Демонстрации начнутся в Грузии весной

Политолог Ника Читадзе считает, что оппозиция активизируется весной, так как сейчас население готовится к Новому году и оппозиционные лидеры считают, что время политической активности пока не настало, пишет газета "Ахали таоба".

"Я ничего не жду от переговоров – на данном этапе речь может идти не о выборах, а только о том, чтобы оппозиционные партии не лишили финансирования… Я думаю, это шантаж в адрес оппозиции. Не исключается, что оппозиции снимут финансирование, но думаю, в этом случае вмешается Запад. Посмотрим, как будут развиваться события", – сказал Читадзе газете "Ахали таоба".

Политолог думает, что Запад не допустит лишения финансирования оппозиционных партий и в конечном итоге власти придется уступить.

"Я считаю, что оппозиция активизируется весной, начнутся демонстрации. В то же время существующее сегодня социально-экономическое положение даст о себе знать. Я думаю, когда весной начнется вакцинация населения, поэтапно, возможно, мы выйдем из экономического кризиса, но на это понадобится время. Я надеюсь, будущий год будет лучше, чем настоящий. Что касается политического положения – смена власти не ожидается, и, по большой вероятности, власть внеочередные выборы не назначит", – сказал Читадзе.

Гуманно ли запрещать движение транспорта?

Общественный транспорт в больших городах Грузии в период с 24 декабря до 2 января работать не будет, как это было ранее объявлено, так же как и междугородний. Решение правительства вызвало недовольство в обществе, так как большая часть населения ждала, что в праздничные дни движение транспорта возобновится, пишет газета "Резонанси".

Руководитель Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Грузии Давид Месхишвили считает такое ограничение в общем неправильным и напрасным, так как большая часть населения все равно умудряется передвигаться на собственном автомобиле.

"Я не считаю правильным запрещать общественный транспорт ни в Новый год, ни до, ни после. Как утверждает сам совет, этот запрет снижает мобильность, хотя это происходит за счет людей, у которых нет личного автомобиля. В основном это социально незащищенные и те семьи, которые находятся на грани нищеты. Запрет распространяется именно на них", – сказал Месхишвили газете "Резонанси".

По его словам, это неправильно, потому что создает ощущение неравенства в обществе.

"Тем, у кого есть личный автомобиль, есть деньги на топливо, все разрешено, как будто вирус распространяют люди, которые не могут передвигаться. Такого рода ограничения нигде не вводились, в том числе и в Италии, потому что запрет на передвижение общественного транспорта – это негуманный акт, особенно во время эпидемии", – сказал Месхишвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба".