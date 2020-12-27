Как Грузия справлялась с влиянием пандемии в сфере образования – отчет министра

Все успешные проекты, созданные в период пандемии, будут долгосрочными и обязательно останутся в системе образования, заявил министр

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели подвел итоги деятельности, проведенной ведомством в сфере образования в течение 2020 года - "Отчет правительства гражданам".

Министр рассказал о реализованных проектах, которые, несмотря на пандемию, были эффективно осуществлены в кратчайшие сроки.

Дистанционное обучение

Главным достижением Грузии глава ведомства назвал успешное внедрение дистанционного обучения в школах.

"Мы сохранили непрерывность, качество и доступность образования, и, несмотря на пандемию, мы успешно продолжили реализацию проектов развития школьной инфраструктуры. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить моих коллег из других ведомств и международные организации за их сотрудничество и поддержку в этот трудный период", - сказал министр.

Чхенкели подчеркнул, что министерство предложило различные платформы дистанционного обучения общеобразовательным учреждениям и внедрило модель, адаптированную к интересам учащихся – развивающая оценка. Кроме того, был запущен уникальный образовательный проект "Телешкола" в сотрудничестве с Первым каналом, а также отдельный телеканал "Первый канал – образование".

Министр отметил, что в "Законе об общем образовании" дистанционное обучение было признано одной из форм обучения.

В течение первого семестра родителям и учащимся была предоставлена возможность самим выбирать модель обучения – с посещением школы или дистанционное. Что немаловажно, учителям, которым приходилось работать с двойной нагрузкой, министерство предоставило дополнительную оплату.

Чхенкели особо подчеркнул роль учителей в преодолении вызовов и назвал их, наравне с врачами, "героями современности".

Что касается интеграции современных технологий в систему образования, министр отметил, что в грузинских школах началось внедрение очень важной образовательной платформы Minecraft Education Edition, что означает обучение на основе игр и сделает процесс более разнообразным и интересным. Около 100 учителей и более 1500 студентов по всей Грузии приняли участие в пилотном проекте.

Пандемия и вузы

По словам Чхенкели, государство оплатило обучение более 15 тысяч студентов, а также выплатило стипендии тем, кто учится за границей.

"По рекомендации министерства, была установлена льготная политика в отношении оплаты обучения студентов - отсрочка платы за обучение или гибкий индивидуальный график. По инициативе премьер-министра была профинансирована плата за обучение до 15 тысяч социально незащищенных студентов , чье количество баллов меньше 150 тысяч. Несмотря на пандемию, молодым людям, желающим учиться за границей, было выдано более 130 стипендий", - заявил министр.

Он также отметил, что 2020 год был особенно важен для высшего образования в Грузии благодаря открытию мегапроекта системы образования страны - Кутаисского международного университета, который в этом году принял первых студентов по трем англоязычным программам бакалавриата: математике, информатике и менеджменту. Вместе с грузинскими профессорами в университете читают лекции профессора ведущих университетов мира.

Министр также рассказал о Грузино-французском университете, в рамках которого шесть французских высших учебных заведений вместе с Тбилисским государственным университетом и Грузинским техническим университетом будут реализовывать программы бакалавриата и магистратуры.

Наука в 2020 году

Говоря о науке, министр подчеркнул, что в этом году стала очевидной необходимость науки и технологий для общества. По его словам, научно-исследовательские институты Грузии активно участвуют в мероприятиях по профилактике COVID-19.

На базе Кутаисского международного университета началась работа по созданию Центра адронной терапии. В центре разместятся два циклотрона, один из которых будет использоваться для лечения опухолей ультрасовременными методами, а другой - для научно-исследовательского процесса.

В рамках рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 возросла вовлеченность грузинских ученых в области науки и технологий. Началась подготовка к программе Horizon Europe, которая представляет собой путь к интеграции в европейское научное пространство, включая полноправное членство в Европейской ассоциации COST - Европейское сотрудничество в области науки и технологий.

Министр также отметил, что, несмотря на эпидемию, бенефициарам в пенитенциарных учреждениях были представлены все возможности для получения образования.

По словам Чхенкели, все успешные проекты, созданные в период пандемии, будут долгосрочными и обязательно останутся в системе образования.