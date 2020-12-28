Американский ответ "Калибрам": что умеют новейшие "Томагавки"

Андрей Коц, РИА Новости

Летать дальше, бить больнее, игнорировать противодействие — американцы испытали новую модификацию крылатой ракеты Tomahawk — Block V. В Тихом океане, недалеко от Гавайских островов, эсминец Chafee отстрелялся по цели на морском полигоне. ВМС США лаконично сообщили: все прошло успешно. О том, что известно о Block V и как на ее фоне смотрятся российские "Калибры", — в материале РИА Новости.

Два варианта

Разработку Block V в Пентагоне оправдывают бешеными темпами усиления военно-морского потенциала Китая. КНР действительно очень быстро строит крупные надводные корабли и подводные лодки, активно развивает их вооружение и бортовые системы. Американцы всерьез опасаются потерять преимущество в Мировом океане — по оценкам экспертов, у Китая к 2035-му будет уже 420 вымпелов.

Вот Пентагон и увеличил заказ на противокорабельные вооружения. До 2025 года планируется закупить 850 ракет, способных уничтожать крупные надводные цели на большом удалении. До недавних пор в арсенале американских моряков были только разработанные еще в 1970-х противокорабельные "Гарпуны" с дальностью до 280 километров. Однако в 2018-м ВМС получили сверхзвуковые AGM-158C LRASM, способные поражать морские цели на удалении до 900 километров.

Впрочем, новое оружие пока не пошло в серию. Поэтому параллельно производству LRASM в Пентагоне решили вернуть старому доброму дозвуковому "Томагавку" противокорабельные возможности, которых эта ракета лишилась в середине 1990-х после принятия на вооружение варианта Block II. Известно, что в Block V планируется превратить все имеющиеся "Томагавки" четвертого поколения.

Первая версия получит обозначение Block Va и будет применяться с кораблей и подводных лодок против надводных целей. Этот вариант назвали MST (Maritime Strike Tomahawk — "морской ударный "Томагавк"). По мнению специалистов, он будет сочетать в себе активный и пассивный радиолокационные и тепловизионный каналы самонаведения, а также оснащаться мощным процессором обработки данных и новым блоком инерциального наведения. Ожидается, что этот "Томагавк" сможет поражать крупные надводные движущиеся цели на дистанции до 1600 километров.

Есть еще Block Vb. Это "классический" "Томагавк" для нанесения ударов по наземным целям. У него новая проникающая боевая часть Joint Multiple Effects Warhead System (JMEWS), сочетающая кумулятивный предзаряд с проникающей боеголовкой. Взрыватель — программируемый, многоцелевой, способный подорвать боевую часть в воздухе. Эта ракета нацеливается как на укрепленные подземные бункеры, так и на обычные военные объекты.

Пять причин

Специалисты интернет-портала Defense News объяснили, почему "Томагавки" актуальны и сегодня — в век сверхзвукового и гиперзвукового оружия. Во-первых, Block V значительно точнее предшественников, а дальности хватит, чтобы эффективно противостоять китайским ракетам DF-26 и DF-21 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, модифицированный "Томагавк" защитили от средств радиоактивной борьбы и изготовили с использованием технологий малозаметности, что значительно повышает выживаемость.

В-третьих, дозвуковая скорость ракеты дает преимущество над более быстрыми конкурентами. "Томагавк" пятой версии экономичнее по расходу топлива, следовательно, дальность его эффективного действия гораздо выше. В-четвертых, эта ракета сравнительно дешевая. Один пуск Block V обойдется налогоплательщикам в миллион долларов. Сверхзвуковая ракета "корабль — воздух" SM-6 стоит, к примеру, в четыре раза дороже.

И наконец, Block V не отличается от предшественников по габаритам, что позволит использовать его в старых установках вертикального пуска Mk41, которыми оборудованы эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". Кроме того, запускать эти ракеты без каких-либо переделок в конструкции смогут атомные подводные лодки типа "Лос-Анджелес", некоторые "Огайо", "Вирджиния" и "Сивулф". Ожидается, что Tomahawk Block V в обоих вариантах пойдут в серийное производство к 2023-му.

Главный конкурент

Ближайшим аналогом американских "Томагавков" считаются крылатые ракеты "Калибр", которые Россия впервые испытала в боевых условиях осенью 2015 года. Корабли ВМФ одновременно атаковали новейшим оружием 26 объектов террористов в Сирии, успешно поразив почти все. Этими ракетами оснащены фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 20385, малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800, а также подводные лодки проектов 885, 636.3, 677, 971 и 877. В ближайшем будущем часть вымпелов еще советской постройки также переоборудуют под "Калибры".

Точные характеристики ракет семейства "Калибр" неизвестны. Однако Владимир Путин, выступая в клубе "Валдай" 19 октября 2017-го, говорил, что дальность полета ракеты морского базирования до надводной цели составляет 1400 километров — это сравнимо с новыми "Томагавками". Дальность версии для стрельбы по наземным объектам — от двух до 2600 километров. Однако это далеко не предел.

В январе 2018-го некоторые СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в России создают модернизированную крылатую ракету "Калибр-М" корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысячи километров. Отмечают, что новинка крупнее предшественниц, а вес ее боевой части приблизится к тонне. Ракета сможет нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Судя по имеющимся данным, "Калибр-М" превзойдет по тактико-техническим характеристикам новые американские "Томагавки". Однако в чем у американцев есть неоспоримое преимущество — так это в количестве носителей крылатых ракет. У ВМС США более сотни надводных и подводных вымпелов, вооруженных большим количеством высокоточного оружия. У России же сегодня таких кораблей — чуть больше 20.

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