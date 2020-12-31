Новый год в Грузии: самые красивые традиции и обычаи, о которых вы не знали

Самый долгожданный и красивый праздник родом из детства – это Новый год, или "Ахали цели" по-грузински. В Грузии этот день издавна проникнут красивыми легендами, оригинальными обычаями и характерными традициями

Sputnik Грузия расскажет Вам об особенностях празднования Нового года по-грузински.

Новый год по-грузински

Грузинский Новый год – невероятное разнообразие национальных традиций. Это грузинский Дед Мороз – Товлис Бабуа, грузинская новогодняя елка – чичилаки, а также символичный шаг через порог вашего дома меквле – человека, сулящего вам счастье в Новом году, и, конечно же, богатый грузинский новогодний стол. Впрочем, обо всем по порядку.

© Sputnik / Levan Avlabreli Чичилаки новый год

Как быть счастливым в Новом году, если не встретить его изобилием отменных вкусностей на столе?! Именно поэтому на Новый год в Грузии принято, чтобы стол ломился от изобилия. Жаренный поросенок, баклажаны с орехами, блюда из мяса, птицы и рыбы, ароматная зелень, хачапури, лобиани, чурчхела и гозинаки. И это далеко не все.

Бесспорным царем, самым любимым блюдом и неотъемлемым атрибутом новогоднего грузинского стола является Его Величество Сациви. Каждый желает в Новом году сладкой, как мед, жизни. Поэтому у грузин на новогоднем столе присутствует вкуснейшее грузинское лакомство – гозинаки (обжаренные грецкие орехи в меде).

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Грузины не были бы грузинам, если Новый год тут обходился бы без танцев, песен и вина. Вина, которое в эти праздники не только должно литься рекой, но и выпиваться из разнообразных рогов и глиняных сосудов. Так жители Грузии пьют "гансхвавебули" – это обычай пить "особые тосты" из нестандартных по размеру бокалов, приправляя застолье не менее красивыми и красноречивыми тостами-легендами.

Но самое святое – это пение в новогоднюю ночь "Мравалжамиэр". Это традиционная грузинская застольная песня, которую исполняют национальным грузинским многоголосием. Песня является гимном многолетию, жизни, миру и благополучию грузинского народа. В Новый год "Мравалжамиэр" исполняют везде – в церквях, на городских площадях, в ресторанах и семьях.

Культ меквле, Товлис Бабуа и другие грузинские обычаи

Культ меквле существует в Грузии с давних времен. Меквле – человек, который первый переступает порог вашего дома в новогоднюю ночь.

© Sputnik / STRINGER Меквле

Именно его нога, по древней легенде, приносит счастье или несчастье. Одним словом, ценится счастливая, "легкая нога". Поэтому грузины иногда хитрят с судьбой и, бывает, приглашают в качестве меквле заведомо счастливого и успешного человека, который гарантировано принесет в дом счастье и благоденствие.

В Грузии самобытно все, и даже Дед Мороз. Грузинский Дед Мороз, как гласит легенда, родом из высокогорного села Ушгули, расположенного в Сванети.

Имя его переводится с грузинского как "Снежный дедушка". На востоке его зовут "Товлис папа", а на западе – "Товлис бабуа", в столице же используют оба имени. Товлис Бабуа – это седой старик с длинной бородой, в черной или белой чохе с белой буркой "набади", а на голове у него сванская шапка или белая шапка из овчины – "папанаки". Иногда Дед носит кинжал.

Подарки детям Товлис Бабуа приносит в большом украшенном бубенчиками мешке "хурджини", который всегда полон чурчхелой, гозинаки, сладостями и различными сухофруктами – чири. Примечательно, что внучки у грузинского Деда Мороза нет.

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У грузин есть и своя новогодняя елка. Она называется чичилаки и является новогодним символом. Это небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника, которое украшают конфетами и ягодами. Родом чичилаки из региона Западной Грузии – Гурии, и издавна считается символом жизни и плодородия. Поэтому некоторые в Грузии до сих пор верят, что это дерево – знак того, что в Новом году в доме появится невеста.

В новогодние праздники в домах Грузии чичилаки ставят на праздничный стол у тарелки со сладостями. А по окончании праздничных дней дерево сжигают и пепел развеивают по ветру. Это символически делается в знак того, чтобы избавиться от бед и невзгод ушедшего года.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Грузинский символ Нового года - чичилаки

На второй день Нового года, 2 января, в Грузии издавна празднуют День судьбы или "Бедоба". В Грузии верят, что как этот день встретишь, так и проведешь весь год. Поэтому ежегодного 2 января жители Грузии проводят весело, благополучно и беззаботно, что самое главное в кругу семьи, любимых и близких людей.

Традиции встречи Нового года в регионах Грузии

Примечательно, что Новый год в Грузии в разные эпохи встречали в разное время. Согласно историческим источникам, в IV веке Новый год праздновали 6 августа, с VII века – в сентябре. С 20-х годов IX века отчет Нового года начинался с первого месяца весны. Окончательно встречать Новый год в январе стало традицией с XIV века.

С давних пор встреча Нового года в разных регионах Грузии отличалась друг от друга, однако главной особенностью и целью всех традиций в любом уголке страны было желание встретить этот праздник так, чтобы следующий новый год принес их семьям счастье, здоровье, изобилие, добро и радость.

Интересно, что раньше Новый год в Грузии называли "Днем Басили" (Василия Великого), поскольку 1 января православная церковь празднует день этого Святого. На Новый год пекли т. н. "Басилас квереби" – пироги Василия. Но в каждом уголке страны издавна существовали оригинальные традиции

Тушети

Среди ритуалов празднования Нового года в высокогорном регионе Тушети главное – правильно его встретить, что, по мнению жителей этого края, влияет на счастье или несчастье семьи в будущем году. Поэтому тушинцы относятся к этому делу крайне почтительно. К Новому году в селах Тушети делают грузинский самогон – чачу, и варят пиво. В семьях пекут пироги в форме различных животных. Хозяйки пекут даже для "Ангелов дома" – их называют "пирогами очага".

FB / Tusheti National Park Национальный парк Тушети

Все это кладется в отдельное место, там же ставят шерсть, соль, сыр и масло. Это маленькое застолье ни в коем случае не трогают до прихода меквле. Человека для роли меквле выбирают. В дом меквле приносит хлеб, а на нем масло, сыр и сладости. В руках он обязательно держит стакан чачи. Переступая порог дома и передавая хозяевам хлеб, говорит: "Я пришел к вам, пусть Бог будет к вам милостив. Моя нога – след ангела. Пусть у вас будет много хороших лет. Как этот, так и тысяча других. Плодитесь в семье, и пусть скот плодится во дворе".

Хевсурети

В Хевсурети к Новому году готовятся очень серьезно. В семьях также перегоняют чачу и варят пиво, а хозяйки пекут пироги. Самый главный пирог для меквле – с изображением креста, человека, быка, коровы, ячменя и др. Во время выпечки хозяйки обращают внимание, какая фигура поднимется выше, в том и ждать богатства в будущем году. Женщины также пекут "пироги судьбы" для каждого члена семьи. На каждом из них свой символ: какой из них поднимется на пироге, тому ждать счастья.

Пшави

В Пшави с первым криком петуха в Новый год встает хозяйка дома и ставит поднос с новогодними угощениями на очаг, по бокам которого обязательно ставит чаши с медом и маслом. Младший в семье идет за водой, прихватив с собой хлеб и сыр. Кинув их в воду, говорит: "Вода, я принес тебе угощение, подари мне счастливую судьбу". Зачерпнет воду, а после принесет ее в дом и ставит на стол. Потом члены семьи вкушают меда и фруктов – для "сладкой жизни". И говорят друг другу одну очень характерную грузинскую фразу "Ткбилад дамиберди", что означает на русском "Состарься со мной сладко". После чего все обедают. В новогоднюю ночь домочадцы ждут меквле, до его прихода никто не покидает дом. На Новый год в Пшави также готовят хинкали.

© photo: Sputnik Хинкали - король грузинской кухни

Месхети-Джавахети

С утра 31 декабря хозяйки этого края приступают к выпечке новогодних пирогов: прежде всего "пироги Басила" с длинной бородой и глазами из орехов, следом пироги в форме быка, овечки, петуха с клювом, а потом и "пироги счастья". Все эти пироги глава семьи складывает на новогодний поднос "табла". Туда же кладут мед, халву, гозинаки. А поднос ставят у очага. С наступлением Нового года глава семьи берет этот поднос, трижды обходит дом, поднимается на кровлю и говорит: "Жена и дети мои, да будет милостив к нам Бог! Нога моя – след ангела. Пусть сниспошлет на нас благодать Святого Василия Великого".

Гурия и Самегрело

Новый год в регионах Гурия и Самегрело называют "Каланда" и его встречают стрельбой из ружей. Издавна ранним утром в Самегрело мужчина – старейшина семьи – с наряженной чичилаки в руке и тарелкой гоми, поверх которого лежало яйцо, выходил из дома и поздравлял людей с Новым годом. По возвращению он ставил в угол чичилаки и тарелку гоми, а сам садился за праздничный стол. Кстати, возле наряженной ватой и игрушками чичилаки всегда также стояли фрукты, сладости, печеная тыква, хачапури, пеламуши – пудинг из виноградного сока, и вино.

FB / Чайковский в Тифлисе Пеламуши - традиционный новогодний десерт в Грузии

На главном праздничном столе в этих краях обычно стоят свиная голова, хачапури с изображением Басила, фрукты, сациви и купаты. До начала обеда семью по традиции сладостями поздравляет меквле. В Гурии к встрече Нового года семья тоже готовится спозаранку.

На рассвете глава семьи встает, берет поднос с праздным угощением, наряженную чичилаки и направляется в марани (винный погреб). На пороге он молча ставит поднос на землю, зачерпывает вино и на коленях просит у Святого Василия Великого счастья. Меквле берет из погреба орех и просит у того же Святого, чтобы семья наполнилась добром, как орех. А в финале берет свиную голову, трижды ударяет ее о винную давильню со словами: "Дай нашей родине вина!" После чего все дружно идут в дом и празднуют начало Нового года.

Особое внимание в Самегрело уделялось новогодним гаданиям по Луне и на орехах. Обязательными элементами новогоднего ритуала были хлебцы-мчади из кукурузной муки на свином сале, традиционное печенье "киру-кару" в формах виноградной грозди, ручного жернова, лопаты, амбара, наседки и т. п. Соседи и родственники дарят друг другу сладости, новогоднее печенье и фрукты. Раньше в новогоднюю ночь в Гурии и Самегрело ходили ряженные, которые пели, собирали сладости, фрукты и деньги.

Рача

На Новый год в Раче запекали двух зайцев: одного – на Новый год, другого – на старый Новый год. Пекли пироги с изображением Василия Великого и разукрашивали их в разные цвета. С первым криком петуха меквле дома разжигал огонь. Для этого он срывал молодые побеги с дерева во дворе, брал чичилаки и заходил в хлебный амбар. И говорил: "Я пришел к вам, пусть Бог будет к вам милостив. Пусть Новый год будет для вас годом приобретения и побед, мира и благополучия, мужества, изобилия вина и хлеба". После этих слов меквле умывал водой домочадцев и завтракал с семьей за праздничным столом. К празднику готовилось лобиани, ветчина, мед, орехи, тклапи и сухофрукты.

Лечхуми

Новый год главы семей этого региона встречали в руках с корзиной, полной угощений. Роль меквле выполнял самый старший член семьи. Когда наступал Новый год, старший за руку с самым младшим выходил из дома в виноградник, держа в руке кувшин вина, молился и молил Бога о здоровье младших. Потом они оба орошали виноградник вином, обходили все хозяйство и возвращались в дом отмечать праздник.

Сванети

В новогоднюю ночь жители Сванети укладывают праздничные угощения в корзину и вешают ее на входную дверь – это делается для меквле. Меквле стучит в дверь со словами: "Открывайте двери. Я несу вам милость Бога и царя!" Перед тем как войти, меквле в любую погоду трижды обойдет дом, положит сладость на большой пирог с изображением креста, поздравит и обойдет с серебряными деньгами членов всей семьи – от мала до велика.

© photo: Sputnik / Levan Avlabreli Высокогорная Сванетия

Картли

Глава семьи с утра должен был встать, присмотреть за скотиной, зажечь свечи и освятить дом. Надо отметить, за несколько дней до наступления Нового года жители Сванети воздерживаются от походов в гости друг к другу. Обязательно режут свинью, которую называют "меисараи".

В Картли на Новый год пекут изображения Басила (Василия Великого), именные пироги всем членам семьи и даже домашним животным. На рассвете глава дома ставит поднос со свиной головой на стол, а рядом "пироги судьбы" и пироги с изображением Святого Василия. На другой стороне подноса для сладкой жизни в тарелку кладут мед с кусочками хлеба в нем. На поднос также ставят и зажигают свечи. Этот новогодний обычай в Картли называют "абрамиани".

Кахети

В Кахети на Новый год пекут хлеб с изюмом, который должен отведать каждый член семьи. На новогоднем столе вместе с хлебом лежат чурчхела, чири (сухофрукты) и свиная голова, а также домашнее вино и чача (грузинский самогон).

© Sputnik / Alexander Imedashvili Грузинские чурчхелы

На Новый год женщины Кахети также пекут назуки – это сладкий и ароматный грузинский хлеб. Издавна на рассвете глава кахетинской семьи выходил из дома и трижды обходил его. А, вернувшись, поздравлял членов семьи с наступлением Нового года.

Меквле или глава семьи на Новый год обязательно приносил с собой воду из родника или источника и орошал ею двор. А также вносили в дом хлеб, сыр, мясо, вино, гозинаки, фрукты, чурчхелу и зерно. Иногда и живую курицу. Переступая порог дома, надо было рассыпать под ноги зерно, чтобы Новый год принес богатство.

Имерети

В Имерети до прихода меквле хозяин дома должен был с подносом новогодних угощений три раза обойти дом и попросить Господа о том, чтобы он подарил им детей, здоровье, изобилие и богатство. Застолье не обходилось без свиной головы, шашлыка, вареной курицы, хачапури, лобиани и сладких пирогов. По традиции, старейшина дома зажигал огонь и, глядя на искры, говорил: "Дай же нашим семьям столько же золота, столько же хлеба, коров и курей, сколько искр в этом огне".

Аджария

В Аджарии на новогоднем столе всегда есть пахлава и ачма. Для того, чтобы Новый год был богатым, в семье по углам дома рассыпают зерно. Зерно считается в Аджарии символом изобилия и богатства, поэтому на новогоднем столе обязательно стоит чаша с зерном.

Новогодние приметы в Грузии

Известно, что раньше в новогоднюю ночь жители Грузии оставляли открытыми двери домов, ибо считалось, что именно в новогоднюю ночь счастье гуляет по улице, а если дверь будет закрыта, то оно не попадет в дом.

Под Новый год, к двенадцати часам, грузины готовят особый новогодний столик – табла. На него укладывают сладости, фрукты, по четырем сторонам зажигаются свечи. По давней традиции, до наступления Нового года глава семьи брал этот столик и обходил с ним весь дом. Считалось, что вслед за ним идет ангел, который принесет всем счастье, а дому – благополучие.

Представители старшего поколения говорят также, что в новогодние дни нельзя ничего одалживать, поскольку с одолженной вещью из дома уходит благосостояние. А чтобы год был сладким, 1 и 2 января нельзя покупать и приносить в дом перец и другие горькие продукты.

Спать в Новый год в Грузии не рекомендуется, чтобы не проспать свое счастье. А еще, оказывается, можно и лишиться своей доли ума. Раньше говорили, что как раз в эту ночь на небесах раздавали ум. Кроме того, заснуть в новогоднюю ночь практически невозможно – во всей Грузии с наступлением Нового года принято запускать в воздух салюты. Это не просто своеобразное выражение радости, а древний обычай, правда раньше было принято стрелять из оружия. Считалось, что каждый выстрел попадает в злого духа. И тогда в Новом году Добро наконец-то победит Зло.

С наступающим Новым годом, дорогие читатели!