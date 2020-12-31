Кавказский Новый год 2021 – кто отдыхает дольше всех

Новый год ассоциируется у детей и взрослых не только с подарками и застольями, но и с каникулами. Рассказываем, как отдыхают на праздники в Грузии, Армении и Азербайджане

Как в Грузии, так в Армении и Азербайджане новогодние праздники входят в общий перечень нерабочих дней и закреплены на законодательном уровне. Количество выходных дней на Новый год расписано в Трудовом кодексе всех трех стран.

Праздничные и выходные дни в Грузии

По календарю в Грузии в январе будет девять рабочих и 22 выходных дня.

В Грузии обычно не так много праздничных выходных дней в январе, как в России. Жители страны в Новый год официально отдыхают только два дня – 1 и 2 января. А также в Рождество Христово – 7 января и Крещение Господне – 19 января.

Но в январе 2021 года жителей Грузии ожидают продолжительные праздничные выходные. В частности, 1-2 января – Новый год, а с 3 января по 15 января по всей стране объявлены выходные дни.

О своем решении власти Грузии объявили 26 ноября, одновременно утвердив двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому по 31 января включительно в стране будет действовать ряд ограничений.

Первым рабочим днем в Грузии после новогодних празднеств, по календарю, станет 18 января, понедельник. А во вторник снова праздничный выходной – 19 января. Грузия, как и весь православный мир, празднует Крещение Господне.

В январе в Грузии отмечают еще один важный церковный праздник – 27 числа поминают Святую равноапостольную деву Нино – просветительницу Грузии, но этот день официальным выходным не является.

Армения

Изменения в календарь новогодних каникул в Армении в 2021-м вноситься не будут. Жители Армении будут отдыхать обычные семь дней – с 31 декабря по 6 января включительно (на 6 января приходится Рождество по календарю Армянской Апостольской церкви).

Этот распорядок установлен по Закону "О праздниках и памятных датах": 31 декабря, 1-2 января – как Новый год, 3-5 января – как дни Сочельника и 6 января – как Рождество.

В отдельные годы, когда 7 января приходилось на четверг или пятницу, правительство объявляло эти дни нерабочими, чтобы продлить отдых до 9-10 января. В этом году такого решения принято не будет.

Напомним, в этом году в Ереване и других городах Армении и Карабаха не установлены елки и праздничные украшения на улицах города.

Азербайджан

Определена продолжительность нерабочих дней в марте 2021 года по случаю празднования Новруз байрамы и Нового года. Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2021 году", 20-24 марта 2021 года определены как дни праздника Новруз байрамы.

Учитывая, что 20 и 21 марта 2021 года приходятся, соответственно, на субботу и воскресенье, согласно Трудовому кодексу Азербайджана, 25 и 26 марта также будут нерабочими днями.

В случае с Новым годом, 31 декабря будет отмечаться как День солидарности азербайджанцев мира, а 1, 2 января – Новогодние праздники. Поскольку 2 января приходится на субботу, то, согласно Трудовому кодексу, 4 января также будет нерабочим днем.

Таким образом, в связи с празднованием Нового года пять дней подряд (31 декабря, 1-3 и 4 января) будут нерабочими.

Sputnik Грузия поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает побольше позитивных новостей в 2021 году.