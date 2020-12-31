Накал страстей: какой была политическая жизнь Грузии в 2020 году

Акции протеста, аресты, бойкоты, жаркие выборы и расколы партий – всего этого было вдоволь в Грузии в 2020 году

Пандемии коронавируса не удалось в 2020 году снизить политический градус в Грузии, и в 2021 год страна вступит в режиме серьезного политического кризиса.

В парламенте десятого созыва, избранном в 2020 году, работает одна правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Остальные или бойкотируют заседания или ждут удовлетворения заявлений об отказе от мандатов. И только введенные ограничения помешали оппозиции превратить новогодние праздники в массовые протесты.

Политический кризис: начало

Политический кризис зрел в Грузии уже давно, его первая волна зародилась еще в 2019 году, когда правящая партия провалила поправки в Конституцию и решила отказаться от проведения парламентских выборов 2020 года по полностью пропорциональной системе. Страну охватили акции протеста. И тогда, чтобы решить проблему, впервые подключились представители дипкорпуса.

Ситуацию усугубил неожиданный для всех приговор лидеру "Европейской Грузии" Гиги Угулава, из-за которого он был вынужден отправиться в тюрьму. За решеткой также находился лидер другой оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили.

Арест Угулава еще больше сплотил объединившуюся к тому времени оппозицию, а к ее требованию к пропорциональным выборам прибавилось еще одно – свобода политзаключенным.

В марте оппозиция все же пришла к соглашению с властями, и в политической истории Грузии начался новый виток.

Стороны договорились изменить систему выборов и сократить число мажоритариев, не переходя на полностью пропорциональную систему выборов. Чтобы ускорить процесс принятия новой нормы, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Угулава и Окруашвили, и поправки в Конституцию были приняты.

В стране началась подготовка к парламентским выборам десятого созыва.

Непростые выборы

Число претендентов на 150 мест в парламенте Грузии побило все мыслимые рекорды, но предвыборная кампания выдалась на удивление тихой – все-таки пандемия. Конфликты между сторонниками партий хоть и возникали, но носили больше локальный характер. Однако, как выяснилось позже, это было лишь затишье перед бурей, которая вспыхнула в ночь после выборов 31 октября.

Политический кризис: новый виток

Результаты выборов оказались следующими: правящая партия хоть и не получила даже половины голосов населения, все равно осталась у власти на третий срок с внушительным числом депутатов.

А вот восемь оппозиционных партий и блоков, которые прошли в парламент, итоги выборов не признали, как и та оппозиция, что осталась за бортом.

В стране начались массовые акции протеста. Оппозиции удалось мобилизовать сторонников и центральный проспект Тбилиси заполнили тысячи людей. Одна из таких акций у здания Центральной избирательной комиссии закончилась разгоном водометами, в результате чего пострадали несколько человек. Почти каждая акция оппозиции сопровождалась административными арестами нескольких активистов, однако акции продолжались. Кроме того, оппозиция сняла всех своих кандидатов во вторых турах мажоритарных выборов и еще более усугубила накал страстей.

Чтобы снизить градус политической напряженности, в ситуацию вновь вмешались дипломаты, которые усадили правящую партий и оппозицию за стол переговоров. Однако эти переговоры оказались безрезультатными.

Несмотря на признание результатов выборов всем международным сообществом, оппозиция итоги выборов так и не признала и до сих пор отказывается работать в парламенте.

Новое лицо грузинской политики

Прошедший 2020 год внес серьезные изменения в политический спектр страны. Старые партии стали отходить на задний план и постарались или сменить имидж, или лидера.

Так, в бывшей правящей партии "Единое национальное движение" теперь новый председатель – Ника Мелия, избранный не на скучном съезде партии, а путем голосования в соцсети Facebook. Старый председатель партии Григол Вашадзе, прочно ассоциировавшийся с правлением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ушел из политики.

На политическом фоне появился и прочно укрепился банкир Мамука Хазарадзе, который, впервые участвуя в выборах, смог провести свою партию в парламент и даже опередить таких мастодонтов грузинской политики как "Альянс патриотов".

Добился своего места под политическим солнцем и Георгий Вашадзе, который уже несколько лет находился в тени "Нацдвижения", с которым он сотрудничал. Теперь его команда "Стратегия Агмашенебели" – парламентская партия, добившаяся этого самостоятельно.

Продолжил удивлять всех и активист, а ныне лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Он смог самостоятельно пройти во второй тур выборов и провести свою партию в парламент.

Не обошлось и без расколов. Так, теперь в Грузии из-за разногласий лидеров образовались сразу две оригинальные партии "Гирчи" – "Новый политический центр Гирчи" и "Гирчи – больше свободы", а из "Европейской Грузии" ушла одна из ее ярких лидеров – Элене Хоштария.

Претерпела изменение и правящая партия Грузии, которая к выборам значительно омолодила свой состав.

Между тем, пока партии трансформируются, силу набирают молодежные организации, который на сегодняшний день стали главными участниками всех политических событий и акций протеста. Их оригинальные перформансы надолго запомнились жителям страны в 2020 году.