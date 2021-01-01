Новый год: традиции народов мира

Из-за пандемии 2021 год во всех странах встретят скромно. Но все равно Новый год и Рождество по прежнему самые любимые праздники в мире, и все народы отмечают их по-своему, с особенными традициями, легендами и обычаями

Sputnik Грузия расскажет о наиболее интересных традициях разных стран и народов.

Латвия

В Латвии празднование Рождества и Нового года ("Зиемассветки") – это синтез языческих, советских и заимствованных на Западе в постсоветский период традиций. Но традиционно Рождество в Латвии принято праздновать шире, чем Новый год.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Sputnik Латвия Песни, улыбки и подарки: семьи со всей страны зажгли елку у Рижского замка

Главное блюдо латышского Рождества – вареный серый горох с жареным шпиком – свиным салом. Весь сваренный горох в этот день обязательно надо доесть, чтобы слезы этого года не оставались на следующий. Кроме того, на латвийском рождественском столе популярным блюдом является вареная свиная голова с вареным серым горохом и рыба – например, карп со сладким мясом и крупными чешуйками, которые принято складывать в кошельки и карманы, чтобы в новом году всегда быть с деньгами. А также в канун Рождества латыши вспоминают о некогда популярной кровяной колбасе.

Самый популярный вид праздничного печенья – пипаркукас, который аналогично актуален в Эстонии и Финляндии. В тесто перед выпечкой добавляется особый сорт ароматного перца и других пряностей, что создает узнаваемый приятный запах. Кроме того, из теста пипаркукас латышские кондитеры делают настоящие пряничные домики, которые часто становятся подарком к Рождеству.

Главное украшение к Рождеству в Латвии – адвентский венок, который изготавливается из подручных материалов: прутьев, сена, соломы, стеблей растений.

Встреча Нового года в Латвии отличается изобилием праздничных блюд на столе. На богатых новогодних столах латышей кроме коронной свиной головы и рыбы, всегда есть пироги, пирожки со шпиком, домашний глинтвейн, запеченный в печи картофель, тушеная капуста с медом и тмином, жаркое, салат "рассол" и пиво. Традиционный напиток для латышей – шампанское.

Приметы: в первый день нового года в Латвии во всех домах принято разбрасывать горох, символизирующий обильный и урожайный год. Встречая Новый Год, необходимо съесть хотя бы одну горошину.

Эстония

Эстония – страна с несколькими религиозными конфессиями, поэтому здесь уважительно относятся к православному, католическому и лютеранскому Рождеству. Многие традиции Эстония заимствовала у Скандинавских стран. Так что неудивительно, что и Рождество у них носит название Йыулунд, по имени шведского божества Зимнего солнцестояния. А эстонского Деда Мороза зовут Йыулувана.

В Эстонии существует интересная новогодняя примета. К счастью считается встретить на улице трубочиста с орудиями ремесла – высоким цилиндром и гирей на веревке с ершиком. Фигурка такого испачканного сажей трубочиста очень популярна в качестве новогоднего подарка в Эстонии.

Начало Адвента особенно важно для маленьких детей, который ждут к себе в гости маленьких гномов, называемых на эстонском языке "päkapikud" пякапикуд, которые живут в соседней с Эстонией Лапландии. Считается, что по ночам в течение декабря месяца ходят по домам волшебные гномы, которые дарят детям подарки и угощения.

© photo: Sputnik / Vadim Antsupov Ратушная площадь Таллинна

Характерная особенность празднования новогодней ночи в Эстонии – это также сытный стол. На рождественском столе обязательно есть свинина, традиционный эстонские колбасы, жаркое, тушеная капуста, холодец, а также домашние хлеб и пиво.

В канун Рождества эстонцы обязательно читают рождественскую молитву, в которой просят дать силы не обижать ни людей, ни животных, быть внимательными, уметь прощать, заботиться не только о близких, но и о незнакомых людях – особенно стариках.

Приметы: в канун Рождества у эстонцев дело не обходится без похода в баню. Купание в канун Рождества и Нового года, по древним эстонским поверьям, помогает избавиться от всех болезней, а еще – разжечь внутренний огонь, который будет согревать человека изнутри весь последующий год.

Армения

Новый год в армянской традиции является символом обновления и переосмысления прошлого. Празднование Нового года у армян имеет древнейшую традицию. По дошедшим до современников данным, армяне имели целых три новогодних праздника: Аманор (21 марта), Навасард (11 августа) и Новый год 1 января.

У армян есть одна древняя поговорка: "Без вина придет новый год, а без нгатзахика – запоздает". В древности нгатзахик был самой известной приправой. Этот вызывающий аппетит цветок рос на склонах Арарата. Его собирали и сушили, а потом распространяли по всей Армении. И в каком бы районе ни жил армянин, на Новый Год он всегда в новогодних блюдах применял сушеный нгатзахик. Эта традиция была символом национального единения армян.

© photo: Sputnik / Асатур Есаянц Каханд пап

Во многих районах Армении была распространена еще одна традиция "Кахука" или "Готекаха". Суть ее состояла в том, что молодежь накануне новогодней ночи опускали через дымоволок, взятые с собой корзины, сопровождая это песнями и пожеланиями, поздравляющими домочадцев. А хозяйка этого дома должна была наполнить опущенные корзины фруктами и сладостями.

Часть новогодних традиций связана непосредственно с культами огня, деревьев, воды. В отдельных районах Армении вечером Нового года было принято "кахандовать". Брали бревно, которое надо было сжечь в Новом году, его называли "Бревном начала года". После сожжения, искрящие головешки закапывали в полях, чтобы новый год был урожайный и в новом году не было потерь.

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants Новогодняя ярмарка на Северном Проспекте в Ереване

Прошли века и, конечно, многое изменилось. Но Новый год и сейчас остается у армян самым любимым праздником.

Обычно Новый год в Армении встречают в семейном кругу и за столом, полным еды. Примечательно, что 1 января в список новогодних блюд по древней традиции включаются продукты, названия которых начинаются с буквы Н: Нгатзахик, Нур (гранат), Нуш (миндаль) и другие.

Традиционно армянскими новогодними блюдами являются также "ануш апур" (суп с сухофруктами) и "хапама" (тыква с начинкой из риса, меда, орехов, сухофруктов). До сих пор в некоторых областях Армении широко распространена выпечка праздничного новогоднего хлеба – "тареац". Ну и естественно, армянское вино и коньяк.

На детских праздниках Новый год в Армении традиционно встречают с Дедом Морозом – Каханд Пап и Снегурочкой – Дзюнанушик, звучат мелодии современных и народных армянских песен. Интересно, что в Армении подарки дарит глава семейства, их также вешают на елку.

На Рождество в Армении готовят сладкий "постный" рисовый плов с сухофруктами, орехами и фисташками, обязательно варят, жарят или запекают рыбу (традиционно форель), пекут куличики. В "счастливый" куличик вкладывают монету: кому достанется такой куличик – для того год и будет счастливым.

Приметы: Чтобы в следующий год не познать горя, следует перед тем, как отведать другие блюда, съесть немного меда. По древнему поверью, иногда приглашенные гости и соседи, придя в дом, разбрасывают по дому орехи.

Узбекистан

Новый Год в Узбекистане отмечают два раза в год: первый раз по европейскому стилю – 1 января, а второй – 21 марта. Оба этих дня являются выходными.

Новый год 1 января в Узбекистане это больше светский праздник, отмечаемый с советских времен с присутствием всех традиционных празднику атрибутов. Как и во всем мире в Узбекистане есть свой Дед Мороз – его называют Корбобо и своя Снегурочка – ее именуют Коркиз. Вместо оленей – ослик. Правда, редко можно увидеть на улицах Узбекистана Корбобо на ослике.

© photo: Sputnik / Стрингер Дед мороз и Снегурочка на площади Независимости в Ташкенте

На главной площади Ташкента устраивают народные гуляния: розыгрыши, танцы разных народов, продаются маски, елочки и подарки.

К новогоднему столу в Узбекистане принято подавать большое количество фруктов. Помимо традиционных национальных блюд непременно должен быть арбуз. Если он спелый и сладкий, то Новый год будет счастливый.

© photo: Sputnik / Виктор Чернов Арбуз - неотъемлемая составляющая узбекского Новогоднего стола

Этот большой интернациональный праздник приходит в каждую семью и, конечно же, широко и весело отмечается по всей стране. В столице на главной площади появляется сверкающая огнями гирлянд и украшенная шарами, любимица всей детворы – живая елка – символ Нового года. Молодежь собирается здесь, чтобы в волшебную полночь услышать бой ташкентских курантов. А в последующие дни площадь становится эпицентром массовых гуляний. Особенно резвится детвора, ведь здесь их ждут Дед Мороз и Снегурочка.

Приметы: многие в Узбекистане пока часы отсчитывают наступление Нового года, стараются успеть съесть 12 виноградинок. Кто выполняет этот ритуал, верит, что загаданное желание обязательно исполнится. По другой счастливой примете, следует разбить все старые, треснутые керамические тарелки перед Новым годом, тогда ничего плохого из старого года не повторится в наступающем.

Таджикистан

Праздновать Новый год в Таджикистане начали только с приходом советской власти. До этого таджики отмечали начало зимы, празднование приходилось на ночь с 21 на 22 декабря – самую длинную в году. Сейчас жители Таджикистана отмечают и древний праздник, и традиционный Новый год – с елками, мишурой и Дедом Морозом.

Дед Мороз по-таджикски – Бобои Барфи, что означает Снежный дедушка. Со своей внучкой Барфак – Снежинкой, они желанные гости каждого таджикского ребенка.

© photo: Sputnik Первый снег в Душанбе: мороз и новогоднее настроение

Отмечать приход зимы – это давняя традиция таджиков, пришедшая в Таджикистан из доисламских времен. С 21 на 22 декабря отмечают самую длинную ночь в году. Отмечается чтением стихов и приготовлением угощения. Именно в этот день разрезается спелый арбуз или гранат. Эта традиция пришла в страну из зороастризма.

© photo: Sputnik / Саид Царнаев Праздничное застолье

Календарный Новый год таджики отмечают с большим удовольствием. Улицы городов украшают гирлянды, фонарики и прочая мишура. В городских магазинах и на базарах бойко идет торговля новогодней атрибутикой. За окнами домов угадываются силуэты елок, а со дворов доносятся вкусные ароматы. На центральных площадях в городах и районах установлены елки и организованы новогодние представления для детей.

В парках Душанбе проходят праздничные мероприятия. А на столичной площади Дусти, где красуется самая большая елка страны, днем – грандиозная ярмарка, а вечером – праздничный концерт с участием звезд таджикской эстрады, который завершает великолепный фейерверк.

Казахстан

В Казахстане новый год ("Жаңа жыл") отмечается два раза: 1 января – в соответствии с европейской традицией, и 21-23 марта – после наступления весеннего равноденствия ("Наурыз мейрамы"). Оба праздника отмечаются на государственном уровне.

Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января уходит корнями в советское прошлое Казахстана, поэтому мало чем отличается от встречи Нового года в России. Сейчас это один из самых массовых и любимых праздников в стране.

Улицы городов максимально украшаются новогодней символикой. Однако в отличие от Европы на улицах редко можно встретить Деда мороза (Аяз ата) со Снегурочкой (Акшакар). Они обычно являются гостями корпоративных мероприятий.

Новогодний праздник стал отмечаться на территории Казахстана в середине XIX века, когда здесь поселились русские переселенцы. При встрече Нового года близкие друзья и родственники собираются за столом, чтобы встретить Новый год. Сначала все "провожают" Старый год и вспоминают, что хорошего в нем было, а в 00 часов 00 минут начинают бить куранты, отсчитывая последние секунды Старого года.

© photo: Sputnik / Алексей Даничев За десять минут до наступления Нового года

Молдова

С наступлением 1 января все поздравляют друг друга и пьют шампанское, которое считается традиционным напитком на Новый год. Казахи очень любят праздники, поэтому застолья у них могут длиться до самого утра.

Новый год в Молдавии отмечается 1 января. Дата празднования Нового Года, равно как и традиции, связанные с ним, претерпели существенные изменения за последние столетия. Кроме того, за последние полвека Новый Год превратился в самый широкомасштабный и популярный праздник в стране: он традиционно отмечается в семейном кругу, хотя народные гулянья происходят как до, так и после его наступления.

У молдаван свои новогодние персонажи, пришедшие из молдавского фольклора – это Мош Крэчун (Дед Мороз) и Фата де Зэпадэ (Снегурочка), ставшие любимыми гостями детских утренников. Как правило, злая Баба Яга (Баба Хырка) пытается помешать наступлению праздника, но ее планы терпят поражение.

Пироги плацынды – новогодние лакомства с предсказаниями. Внутрь каждой плацынды вкладывается листок бумаги с написанным предсказанием-пожеланием на Новый год. Предсказания эти читают все вместе и долго смеются, особенно если старушке выпадает встретить и полюбить красивого парня.

Жители республики Молдова до сих пор продолжают отмечать приход Нового года два раза – первый раз по московскому времени в 22:00, а второй раз по-местному в 24:00. Народные гулянья происходят на площадях крупных городов, где устанавливают елки и наряжают улицы. В Кишиневе самым нарядным является проспект Стефана Великого.

По старым традициям на новогоднем молдавском столе должно стоять 12 блюд по числу месяцев в году, чтобы каждый месяц в новом году нес достаток. В центре в самое красивой тарелке ставится кутья и новогодний калач.

В сельской местности также сохраняется обычай принимать в новогоднюю ночь поздравления от ряженых, которые ходят от дома к дому. Поход ряженых возглавляет переодетый в костюм козла мужчина, олицетворяющий нечистую силу, о приближении которой извещают звенящие в колокольчики спутники.

Sputnik / MIROSLAV ROTARI Украшение Новогодней елки в центре Кишиневе

Одна из самых интересных предновогодних традиций в Молдавии – празднование Дня святого Андрея, когда незамужние девушки гадают на суженого. Также в эту ночь молодые люди крадут у девушек ворота. Для этого юноши договариваются, собираются и снимают ворота с петель, а чтобы потом эти ворота вернуть, девушки должны угостить их свежеиспеченными пампушками с чесноком.

Всем известные колядки тоже относятся к молдавским рождественским обычаям. Как правило, в Молдове колядуют только парни и девушки. Но иногда даже взрослые отправляются поздравлять своих соседей, родных, близких, а иногда даже незнакомых людей с Рождеством. Колядующие поют прекрасные песни и взамен получают сладости, подарки и даже деньги.

Приметы: в Молдове "сеют" счастье – приходя к кому-то в дом, гости разбрасывают по дому зерна пшеницы, кукурузы и прочих зерновых. Считается, что благодаря этому наступающий год будет благополучными и урожайным.

Беларусь

Белорусские новогодние традиции – это смесь старых и новых веяний. Традиционный белорусский Дед Мороз – это Святой Николай (Святы Мікола). В белорусской мифологии есть персонаж, сильно повлиявший на представление белорусов о том, как выглядит Дед Мороз. Это древнее божество Зюзя, которое является олицетворением зимней стужи. С советских времен его неизменной спутницей и помощницей в раздаче подарков является Снегурочка.

© Sputnik/Виктор Толочко На Октябрьской площади Минска зажгли новогоднюю иллюминацию

Новый год белорусы традиционно отмечают в семейном кругу, молодежь ходит в рестораны, на дискотеки, встречает его на площадях крупных городов. Старшее поколение любит смотреть концерты с участием звезд эстрады.

Накануне самого главного религиозного праздника – Рождества Христова, верный традициям белорусский народ садится за праздничный стол – щедрый, но постный. Шестого января – Святая Вечеря, которую готовят после наведения порядка в домах. Очищаются и духовно – исповедуются.

Обязательно на столе наличие 12 блюд – в честь 12 Апостолов Христа. Традиционными яствами всегда были рыба, грибы, каша, фасоль (бобы), картофель, голубцы, печенье, кутья. Ни в коем случае нельзя в этот день ругаться, спорить, все члены семьи должны быть дома. Дети должны помогать в приготовлениях.

© Sputnik/Виктор Толочко Новогодние шары на Октябрьской площади

У предков белорусов существовал интересный новогодний ритуал. За 15 минут до окончания старого года семья ставила на середину стола глиняную посудину, наполовину наполненную водой. По очереди все члены семьи протягивали левую руку и ровно минуту держали ее над этой посудиной. При этом каждый из присутствующих в мыслях отдавал воде болезни, потери, зависть, неурожай, то есть все то, что его в первую очередь не устраивало в прошедшем году. А потом выливали воду со всеми бедами в окно. Как только наступала полночь, та же посуда снова наполнялась водой до самого края и ставилась на стол. А семья вновь по очереди протягивала над ней правую руку и про себя проговаривала пожелания добра, здоровья, успехов, удачи, семейного благополучия. Через минуту ритуальную чашу пускали по кругу и каждый выпивал свою "долю пожеланий".

По традиции перед новогодними праздниками белорусы стараются вернуть все долги, так как были уверены, что если этого не сделать, то весь год придется расплачиваться.

Приметы: многие белорусы верят, что если на Новый год, как только часы начинают отбивать полночь, на листе бумаги записать самое заветное желание и успеть сжечь бумагу с последним, двенадцатым ударом, то желание обязательно сбудется.

Россия

В России Новый год – главный праздник, который в стране принято встречать за столом в кругу семьи или друзей. Традиционные для русского новогоднего стола блюда – салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой". А самый "новогодний" фрукт – мандарины, напиток – шампанское.

© photo: Sputnik / Алексей Куденко Салат "Оливье"

Российский Новый год представить без елки невозможно – это один из важнейших символов праздника, под которым под утро дети находят подарки.

Во многих семьях принято для новогоднего стола печь специальные пирожки с пожеланиями: в пирожок заворачивается кусочек бумаги в фольге, на котором написано приятное пожелание. Вместо пожелания бывает и сюрприз. Например, в один пирожок из большой партии кладут монетку, один пекут сильно соленым, и еще один – очень сладким. Тот, кто вытянет под бой курантов пирожок с монеткой, в этом году станет богатым. Соленый пирожок символизирует трудности и испытания, сладкий – "сладкую" жизнь.

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев Дед Мороз из Великого Устюга

В российских семьях, чтобы атмосфера на Новый год в доме стала еще более праздничной, вырезают снежинки из бумаги и клеят на окна. Главный персонаж Нового года – Дед Мороз, добрый волшебный старик с белой бородой в красной, белой или голубой шубе и валенках. Ездит Дед Мороз на тройке лошадей, а помогает ему внучка Снегурочка.

И, разумеется, перед каждым Новым годом в России по телевизору показывают "новогодние фильмы" – "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Карнавальная ночь", "Джентльмены удачи" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

И еще одна особенность, присущая только России и странам СНГ – это не менее масштабное празднование Старого Нового года в ночь с 13 на 14 января и Рождества. Рождество православные христиане отмечают 7 января. В Рождественскую ночь у русских девушек принято гадать: языческая традиция сохранилась и до наших дней. Считается, что в эту особую ночь можно точно узнать свою судьбу и узнать, когда и за кого выйдешь замуж.

Приметы: в Новогоднюю ночь в России принято одеваться в новую и лучшую одежду, так как если войти в Новый год с обновкой, то целый год будешь ходить в обновках. Также считается, что нельзя отдавать деньги в канун Нового года, иначе весь год придется их отдавать. Перед Новым годом также рекомендуется выбросить из дома всю битую посуду, перемыть окна и зеркала. Спать в новогоднюю ночь тоже нельзя, иначе весь год пройдет вяло и неинтересно.

Грузия

На Новый год (на грузинском "Ахали цели") в Грузии принято, чтобы стол в прямом смысле ломился от яств. Жаренный поросенок, сыр, аппетитные рулетики из баклажанов с начинкой, блюда из мяса, птицы и рыбы, горы зелени и пряных овощных маринадов, нежнейшие хачапури и лобиани, тающие во рту, а также любимая детьми и взрослыми сладкая чурчхела.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Праздничный фейерверк над проспектом Агмашенебели

Самым любимым блюдом и неотъемлемым атрибутом новогоднего грузинского стола является сациви. Пикантное, неповторимое и многогранное вкусовое качество этого грузинского блюда нельзя описать словами. Традиционное новогоднее лакомство грузин – это гозинаки (обжаренные грецкие орехи в меду). С советских времен осталась традиция готовить "Оливье".

На праздничном столе, разумеется, наряду с бутылкой шампанского, присутствуют грузинская чача и вино. Вино выпивается из разнообразных рогов и глиняных сосудов. Так жители Грузии пьют "гансхвавебули" – это обычай пить "особые тосты" из нестандартных по размеру бокалов.

Когда наступает Новый год везде в стране слышится "Мравалжамиэр" – это традиционная грузинская застольная песня, которую исполняют национальным грузинским многоголосьем.

Среди главных новогодних легенд Грузии значится и таинственный Меквле. Меквле – это человек, которому суждено первому переступить порог вашего дома в Новогоднюю ночь. Именно его нога, по древней легенде, приносит счастье или несчастье.

Грузинский Дед Мороз или "Товлис бабуа" – седой старик с длинной бородой, в черной, или белой чохе с белой буркой. Иногда дед носит кинжал. Примечательно, что внучки у грузинского Деда Мороза нет. Зато есть персонаж "Пипкия" – снежинка или снежная фея, которая сопровождает Товлис Бабуа. У грузин есть и своя новогодняя елка – чичилаки. Это небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника, украшают конфетами и ягодами.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © video: Sputnik С кинжалом и в белой бурке - Дед Мороз по-грузински

На Рождество в Грузии есть одна красивая традиция "Алило" – от слова "Аллилуйя", то есть восхваление Бога. Это древняя традиция и красивейшее шествие в честь рождения младенца Иисуса. Праздничную процессию возглавляют символизирующие ангелов и с венками на головах "Махаробели" ("вестники радости" – груз.). За ними следует молодежь с пастушьими посохами в руках, в сванских пушистых шапках и в одежде из овечьей шерсти.

Они олицетворяют пастухов, пришедших к родившемуся Спасителю. Другие участники "Алило", в белых плащаницах с красными крестами, несут иконы, хоругвь – религиозное знамя с образом Христа и светильники. Все участвующие в крестном ходе поют особое песнопение – "Алило", которое исполняют исключительно в этот праздник. А впереди шествия следует арба на волах, и в ней большие корзины, в которые собирают пожертвования для нуждающихся. Кругом толпа людей в нарядах и колядных костюмах. Все они поют, приплясывают, играют на музыкальных инструментах.

© photo: Sputnik Шествие "Алило"

В Рождественскую ночь, по традиции которую ввел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, в каждом грузинском доме на окне зажигается свеча, принесенная из храма – в память о далеких библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына.

Приметы: 2 января в Грузии издавна празднуют День судьбы или Бедоба. Есть поверье, что, как этот день встретишь и проведешь, так и проведешь год. Поэтому жители Грузии стараются провести этот день благополучно и беззаботно, а главное – вместе с любимыми и близкими людьми.

С Новым годом и Рождеством, дорогие читатели!

Материал подготовлен на основе открытых источников.