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Патрульная полиция

Преступность в Грузии продолжает сокращаться – новые данные

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1262)
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Sputnik Грузия
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Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за одиннадцать месяцев было зарегистрировано около 16,3 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. В период с 1 января по 30 ноября 2020 года в Грузии было зафиксировано около 52,5 тысячи преступлений, что на 10,56% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Штаб Интерпол в Сингапуре
photo: courtesy of Interpol
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Из общего числа зафиксированных за 11 месяцев 2020 года преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на – пик коронавируса, когда в стране действовали строгие ограничения.

                                              Месяц Количество преступлений
Ноябрь 4 197
Октябрь 4 835
Сентябрь 5 450
Август 6 031
Июль 5 366
Июнь 5 691
Май 5 258
Апрель 3 493
Март 4 224
Февраль 5 692
Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за 11 месяцев было зарегистрировано около 16,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 21,7%.

Вахтанг Гомелаури
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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На втором месте – семейное насилие. За три квартала сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,9 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,16%.

А вот на третьем месте оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 3,2 тысячи преступлений за 11 месяцев, из которых раскрыто 77,6%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

                                     Вид преступления Количество случаев
Воровство 16 340
Семейное насилие 4 927
Наркопреступления 3 266
Транспортные преступления 2 922
Угроза 2 800

Кроме  того, по данным МВД Грузии, за период с января по ноябрь в стране было зарегистрировано 99 убийств, из которых 27 с особой жестокостью, 348 случаев нанесения вреда здоровью, 104 случая изнасилования, 10 случаев торговли людьми, 32 случая взяточничества и 8 случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 ноября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 15 297 человек, из которых 1 766 отбывали условный срок. При этом 6 078 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Для 5 981 обвиняемого дело закончилось предварительным заключением, остальных - выпустили под залог.

Темы:
Преступность в Грузии (1262)
Теги:
Грузия, полиция, преступность


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