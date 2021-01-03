Преступность в Грузии продолжает сокращаться – новые данные

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за одиннадцать месяцев было зарегистрировано около 16,3 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 3 янв - Sputnik. В период с 1 января по 30 ноября 2020 года в Грузии было зафиксировано около 52,5 тысячи преступлений, что на 10,56% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных за 11 месяцев 2020 года преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на – пик коронавируса, когда в стране действовали строгие ограничения.

Месяц Количество преступлений Ноябрь 4 197 Октябрь 4 835 Сентябрь 5 450 Август 6 031 Июль 5 366 Июнь 5 691 Май 5 258 Апрель 3 493 Март 4 224 Февраль 5 692 Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за 11 месяцев было зарегистрировано около 16,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 21,7%.

На втором месте – семейное насилие. За три квартала сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,9 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,16%.

А вот на третьем месте оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 3,2 тысячи преступлений за 11 месяцев, из которых раскрыто 77,6%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 16 340 Семейное насилие 4 927 Наркопреступления 3 266 Транспортные преступления 2 922 Угроза 2 800

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с января по ноябрь в стране было зарегистрировано 99 убийств, из которых 27 с особой жестокостью, 348 случаев нанесения вреда здоровью, 104 случая изнасилования, 10 случаев торговли людьми, 32 случая взяточничества и 8 случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 ноября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 15 297 человек, из которых 1 766 отбывали условный срок. При этом 6 078 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Для 5 981 обвиняемого дело закончилось предварительным заключением, остальных - выпустили под залог.