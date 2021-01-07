Каким будет 2021 год: прогнозы астрологов и экспертов

Вот и завершился високосный 2020-й. Он был очень непростым для всего мира. Так что от наступившего 2021 года жители всей земли ждут как решения своих частных проблем, так и экономическо-политической стабилизации в странах, а главное – финала пандемии COVID-19

Sputnik Грузия поинтересовался, каким будет по прогнозам астрологов и экспертов 2021-й, что ждет экономику, как изменится курс валют и когда коронавирус будет повержен.

Каким будет 2021 год?

По прогнозам астрологов, 2021 год в целом будет более спокойным, не таким напряженным, сложным и нервным как 2020-й.

Самый модный в настоящее время астролог в России Василиса Володина на своем YouTube-канале рассказала, что 2021-й не принесет людям такого же количества "сюрпризов", как 2020 год, но простым он не будет. По словам астролога, 2021-2022 годы выявят последствия 2020 года во всех жизненных сферах, в том числе экономике и политике.

По прогнозу Володиной, основная возможность года – это поменять жизнь, если она перестала вам нравиться, но делать это следует не революционными методами, сметая и разрушая все, а потихоньку и продумано выстраивая новое. Но важно, предупреждает астролог, не упустить счастливый шанс, так как судьба дважды не улыбается.

Началом серьезных изменений и вестником новой эры станет 2021-й, по прогнозу астролога Павла Глобы. Астролог объясняет это расположением планет, в том числе соединением крупнейших из них – Юпитера и Сатурна.

Астролог предупреждает, что переломным 2021-й не будет, но серьезно повлияет на жизнь людей всей планеты - возникнет новый мировой проект, который захватит все человечество и перевернет историю.

По прогнозу Глобы, именно в 2021-м активизируется Змееносец – 13-й знак зодиака, проявляющий свою активность раз в 20 лет, а это значит, что в мире может появиться новый харизматичный лидер, решения которого повлияют абсолютно на всех.

В целом 2021 год, по прогнозам астрологов, сулит благоприятные события – заключение перспективных деловых союзов, создание семей, дорогостоящие покупки и рождение детей. В тоже время советуют не лениться, так как символ 2021 года, Белый Металлический Бык, приветствует упорных и трудолюбивых, так что меньше слов и больше дела.

При этом астрологи предупреждают, что в период солнечных затмений – c 26 мая по 10 июня, а также с 19 ноября до 4 декабря не стоит делать важные покупки, приобретать квартиры, начинать бизнес и вступать в брак. По прогнозам экспертов, болезни и конфликты в 2021-м также будут, но благодаря усилиям тысяч людей на всей планете, постепенно сойдут на нет.

Когда завершится пандемия коронавируса?

Коронавирус внес значительные изменения практически во все сферы, меняя привычную жизнь людей. Астрологи полагают, что с коронавирусом мир распрощается лишь в 2024 году, а в наступающем ожидается снижение заболеваемости, открытие границ, хотя ряд ограничений будет сохранятся, да и правила безопасности соблюдать придется.

По прогнозу астрологов, эпидемиологическая ситуация в целом начнет существенно улучшатся в третьей декаде марта, со дня весеннего равноденствия. Ученные полагают, что в 2021-м появятся современные, высокоэффективные вакцины и лекарства, блокирующие размножение коронавируса, так как это год нововведений и новаторства.

По прогнозам экспертов сферы здравоохранения, новая волна коронавируса ожидается в начале 2021 года в странах, ослабивших карантинные меры и правила безопасности на Рождество.

Что касается вакцинации – прогноз экспертов таков, что всеобщая вакцинация в лучшем случае начнется летом 2021 года. Сложной задачей, по их словам, является производство достаточного количества вакцинных доз, а, в первую очередь, вакцинировать во всех странах будут людей группы риска – пенсионеров, пациентов с хроническими заболеваниями, медиков.

По прогнозам экспертов, в 2021-м многое изменится – государства со временем начнут открываться для туристов, хотя авиакомпании могут начать требовать сертификаты о вакцинации, а ношение масок может стать социальной привычкой во всем мире.

Каким будет курс валют?

По прогнозам экспертов, 2021-й будет не менее тяжелый, чем текущий, как в плане динамики курсов валют и инвестиционных возможностей, так и снижения зарплат и пенсий, значительных скачков цен на продукты, а также новых политических потрясений на фоне масштабной пандемии коронавируса.

Валюта США потеряет в стоимости к большинству мировых валют – по прогнозам американского банковского холдинга Morgan Stanley спад доллара в 2021-м особенно ожидается по отношению к сырьевым валютам, поскольку активы, отличающиеся повышенным риском, будут расти во время восстановления мировой экономики.

В частности, эксперты считают, что с ослаблением пандемии коронавируса в 2021 году мировая экономика получит импульс, инвесторы начнут принимать на себя риск, что приведет к повышению базовых ставок и снижению курса доллара США.

Шведская и норвежская крона, по мнению экспертов, будут в Европе укрепляться больше других, поскольку они получат импульс от роста мировой экономики.

Перспективы российской валюты эксперты в целом оценивают позитивно – по их прогнозам в 2021-м курс рубля могут укрепить восстановление экономики и рост цен на нефть. Кстати, рубль оказался в тройке лидеров среди валют, которые эксперты, опрошенные Bloomberg, выделили как перспективные в 2021-м. По прогнозам роста рубль идет следом за китайским юанем и мексиканским песо.

По прогнозам грузинских экспертов, очередное обесценивание лари ожидается с февраля 2021 года, хотя власти Грузии считают, что восстановление экономики с будущего года окажет влияние на укрепление обменного курса национальной валюты. Эксперты полагают, что на первом этапе обменный курс приблизится к отметке 3,5, а к концу 2021 года может достичь и 4,0 за один доллар.

Что ждет экономику в 2021 году

По прогнозам экспертов, 2021-й будет годом восстановления экономики. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса мировая экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно прогнозам ОЭСР, в грядущем году экономический рост в мире составит 4,2%, а в 2022 году – 3,7%.

А вот датский Saxo Bank прогнозирует, что глобальная экономика в 2021-м будет развиваться по К-образному сценарию, предполагающему, что некоторые сферы экономики будут успешно расти, а остальные будут в упадке. А следствием такого восстановления экономики усилятся социальное неравенства в обществе. Эксперты банка полагают, что массовая вакцинация не спасет мир, а наоборот приведет к новому надуванию "пузырей" и обвалу ВВП.

В принципе, большинство экспертов ожидают, что к концу 2021 года мир вернемся к обычному образу жизни, и, соответственно, экономика будет практически полностью восстановлена. А основной проблемой называют безработицу, которая в ближайшие годы будет высокой.

Материал подготовлен на основе открытых источников