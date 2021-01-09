Параджанову исполнилось бы 97: интересные факты из жизни гения

Одному из самых загадочных и безумно талантливых кинорежиссеров XX века – Сергею Параджанову – сегодня исполнилось бы 97 лет. Вся его жизнь и творчество были загадкой и тайной

Сам Параджанов, мистификатор, волшебник, гений или безумец, не только не вносил в нее ни доли ясности, а наоборот – превращал все окружающее в сказку и попросту бежал от серости жизни к иллюзии, цвету, им же придуманному раю.

Кинорежиссера называли эпатажным и всегда ждали от Параджанова чудных выходок не только в кино, но и в жизни. Sputnik Грузия вспоминает самые интересные факты из его биографии, без который Сергей Параджанов не стал бы культовым режиссером и личностью.

© photo: Sputnik Кинорежиссер Сергей Параджанов

Отец Сергея Параджанова Иосиф был богатым в Тифлисе антикваром, но этим его занятия не ограничивались. Поговаривали, что он, наряду с несколькими заведениями, держал публичный дом с милейшим названием "Семейный уголок". Также ходили слухи, что девушек легкого поведения в этот домик подбирала мама Сережи — Сиран.

Талант и путь к Олимпу Сергея Параджанова изначально был весьма извилистым и многоликим: он учился на строительном факультете Железнодорожного института, работал на фабрике "Советская игрушка", учился игре на скрипке, овладевал искусством хореографии и вокала. Однако в итоге его окончательно привлек именно кинематограф.

Photo: courtesy of Yuri Mechitov Сергей Параджанов

В годы учебы во ВГИКе армянский студент без памяти влюбился в девушку-татарку родом из Молдовы по имени Нигяр. Вскоре молодые поженились. Но за Сергея Нигяр вышла замуж без ведома родственников. И те, узнав о свадьбе, по всем традициям потребовали от Параджанова крупный калым. У студента таких денег не было, он обратился за помощью к отцу, но тот, не простив сыну другой выбор профессии, в помощи отказал. Тогда суровые родственники, не дождавшись выкупа и не сумев уговорить девушку уйти от безденежного мужа, убили Нигяр, бросив ее под поезд… Так трагически погибла первая жена Параджанова. В память о Нигяр режиссер часто обращался к молдавской тематике в своих лентах.

photo: courtesy of Archive of the Mnjoyan family Сергей Параджанов в фотоателье Мнджояна

Известно, что для съемок прославившего Параджанова фильма "Тени забытых предков" режиссер решил выкрасить скалы под Косовом (Украина) синькой. По мнению мастера, такой пейзаж смотрелся намного интереснее и эффектнее оригинала, да и с зеленой листвой камни более красиво контрастировали. После съемок картины скалы в том месте еще долго оставались синими.

© photo: Sputnik / РИА Новости Актеры А. Миколайчук и Т. Бестаева в фильме "Тени забытых предков"

Картине "Тени забытых предков" было суждено стать эпохальным событием. После выхода в свет фильма мир тут же склонил голову перед гением, воспевшим любовь гуцулов и магическое таинство гуцульского края. Параджанов получал поздравления от Феллини, Антониони, Куросавы, а Анджей Вайда на одном из кинофестивалей в знак благодарности встал перед создателем шедевра на колени и поцеловал ему руку. В 2010 году сербский режиссер Эмир Кустурица назвал "Тени забытых предков" лучшей картиной в мире. "Тени" по праву считаются одним из самых поэтичных и метафоричных фильмов Сергея Иосифовича.

© photo: Sputnik / РИА Новости Татьяна Бестаева и Спартак Багашвили в фильме "Тени забытых предков"

Второй женой Сергея Параджанова в середине 1950-х годов стала украинка Светлана Щербатюк. Элегантная, красивая, она родила ему сына Сурена, которого режиссер обожал. Но жить в семье с Параджановым было сложно. Будучи человеком непредсказуемым, странным и временами откровенно безумным, поговаривали, что он заставлял жену принимать участие в своих многочисленных мистификациях и причудах, а также подавать еду на стол каким-то необыкновенным образом. Щербатюк так и не сумела приспособиться к странностям своего мужа и в 1961 году, взяв с собой сына, покинула его дом. Но Параджанов навсегда сохранил в своем сердце любовь к этой женщине.

© photo: Sputnik / Рухкян Народная артистка Грузинской ССР Софико Михайловна Чиаурели выступает на открытии памятника кинорежиссеру Сергею Иосифовичу Параджанову в старой части столицы Грузии, 6 ноября 2004 года. Слева - вдова Светлана Щербатюк-Параджанова.

Сергей Параджанов дружил с Владимиром Высоцким. Как-то певец приехал навестить приятеля, и тот увидел на шее Высоцкого "николаевский" рубль на толстой серебряной цепи. Увидев такое незатейливое украшение, Параджанов развел руками и направился к своему буфету. Оттуда он достал красивую звезду ручной работы, отделанную малахитом и бриллиантами и повесил драгоценность на шею Высоцкому вместо старого рубля. Оказалось, эта звезда — одна из высших наград Османской империи.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Владимир Высоцкий

Однажды в свой день рождения режиссер ходил по киевским улицам и приглашал всех встречных знакомых к себе домой. Они и пришли — почти сто человек. Конечно, в квартиру все не вместились, но именинник нашел выход в своем стиле. Он расстелил на лестнице во всем доме ковры — с первого до пятого этажа, и рассадил гостей на них. Так день рождения и прошел: именинник ездил на лифте между этажами, произнося тосты, а гости пили за его здоровье на лестнице.

photo: courtesy of Yuri Mechitov Сергей Параджанов

Четыре года своей жизни Сергей Параджанов провел в тюрьме, куда попал по статье "мужеложство". В тюремные годы артист не переставал что-то изобретать. Как-то к 8 марта он отправил Лиле Брик, которой тогда было под 80, букет, который смастерил из колючей проволоки и своих носков. Брик поставила параджановское творение в вазу, которую ей подарил Маяковский. Правда, аромат у такого подарка был совсем не цветочный. Кстати, именно Брик и ее связи во Франции во многом помогли Параджанову выйти на волю.

В той же тюрьме из крышек от молочных бутылок режиссер чеканил "талеры Параджанова". Для этого он придумал свой способ гравировки фольги гвоздем и наносил на них изображения Пушкина, Гоголя и Петра I. Эти поделки даже отправляли на психиатрическую экспертизу, но ответ был короткий: "Просто талантливый". Один из таких "талеров" попался Федерико Феллини — гениальный итальянец оценил изобретательность Параджанова и отлил из медальона серебряную медаль, которой награждал победителей фестиваля в Римини.

© photo: Sputnik / Борис Кауфман Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини

На свободу Параджанов вышел в результате международной кампании протеста. Обращения подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов и Луи Арагон, который лично обратился к Брежневу.

"Мною всю жизнь движет зависть, – говорил Сергей Параджанов. — Я завидовал красивым — и стал обаятельным, я завидовал умным — и стал неожиданным. Завидовал талантливым — и стал гениальным".

photo: courtesy of Yuri Mechitov Сергей Параджанов

Последним фильмом, над которым Параджанов начал работать, уже будучи смертельно больным, стала автобиографическая картина "Исповедь". По воспоминаниям современников, к этой ленте он шел всю жизнь и она должна была стать прощанием маэстро. Незадолго до смерти Параджанов отснял одну из сцен фильма — похороны девочки-соседки. Готовясь к съемке этой сцены, реквизиторы сами выбирали гроб, но замысла Параджанова они не знали, поэтому попросили доставить на съемочную площадку сразу два гроба – белый и черный. Увидел это, режиссер сказал: "А второй для кого? Для меня что-ли?!" Слова оказались пророческими — вскоре Параджанова не стало.

© photo: Sputnik Грузинская актриса Софико Чиаурели в фильме Сергея Параджанова "Цвет граната".

Легендарная актриса театра и кино Софико Чиаурели, которую Сергей Параджанов боготворил, говорила про мастера: "Я жалею людей, которые не знали Сергея, не были с ним знакомы и не прикасались к этому потрясающему, гениальному, сумасшедшему. Он был сумасшедший, но он был гений".