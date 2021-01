Параджанову исполнилось бы 97: интересные факты из жизни гения

Сам Параджанов, мистификатор, волшебник, гений или безумец, не только не вносил в нее ни доли ясности, а наоборот – превращал все окружающее в сказку и попросту бежал от серости жизни к иллюзии, цвету, им же придуманному раю.

Кинорежиссера называли эпатажным и всегда ждали от Параджанова чудных выходок не только в кино, но и в жизни. Sputnik Грузия вспоминает самые интересные факты из его биографии, без который Сергей Параджанов не стал бы культовым режиссером и личностью.

Отец Сергея Параджанова Иосиф был богатым в Тифлисе антикваром, но этим его занятия не ограничивались. Поговаривали, что он, наряду с несколькими заведениями, держал публичный дом с милейшим названием "Семейный уголок". Также ходили слухи, что девушек легкого поведения в этот домик подбирала мама Сережи — Сиран.

Талант и путь к Олимпу Сергея Параджанова изначально был весьма извилистым и многоликим: он учился на строительном факультете Железнодорожного института, работал на фабрике "Советская игрушка", учился игре на скрипке, овладевал искусством хореографии и вокала. Однако в итоге его окончательно привлек именно кинематограф.

В годы учебы во ВГИКе армянский студент без памяти влюбился в девушку-татарку родом из Молдовы по имени Нигяр. Вскоре молодые поженились. Но за Сергея Нигяр вышла замуж без ведома родственников. И те, узнав о свадьбе, по всем традициям потребовали от Параджанова крупный калым. У студента таких денег не было, он обратился за помощью к отцу, но тот, не простив сыну другой выбор профессии, в помощи отказал. Тогда суровые родственники, не дождавшись выкупа и не сумев уговорить девушку уйти от безденежного мужа, убили Нигяр, бросив ее под поезд… Так трагически погибла первая жена Параджанова. В память о Нигяр режиссер часто обращался к молдавской тематике в своих лентах.

Сергей Параджанов в фотоателье Мнджояна