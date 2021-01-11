Ужесточение закона не дает плодов – случаи семейного насилия в Грузии не уменьшаются

Семейное насилие остается одной из главных проблем в стране и продолжает входить в пятерку наиболее часто совершаемых преступлений

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Семейное насилие – одно из самых распространенных в Грузии преступлений после воровства, согласно последним данным МВД, за 11 месяцев 2020 года было совершено 4 927 подобных преступлений.

В Уголовном кодексе Грузии под семейным насилием подразумевается насилие одного члена семьи по отношению к другому члену семьи или систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие последствий в виде нанесения вреда здоровью.

Всего по этой статье за 11 месяцев 2020 года было привлечено к уголовной ответственности 2 691 человек, жертвами которых стали 3 146 человек.

Однако, помимо такой меры как уголовная ответственность, в Грузии действует еще одна временная мера предотвращения насилия – путем охранного или сдерживающего ордера. Этот ордер выписывается как административная мера до выяснения всех обстоятельств.

Всего за 11 месяцев 2020 года в Грузии подобные ордера были выписаны 8 496 домашним тиранам, жертвами которых стали 8 852 человека.

Если посмотреть на статистику, то чаще всего жертвами семейных тиранов, от которых нужна защита в виде ордера, становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет и мужчины старше 45 лет. Возраст же самих тиранов 25-44 года среди мужчин и старше 45 – среди женщин.

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При выдаче ордера в основном речь идет о психологическом насилии, и только менее чем в трети случаев, ордер выдают при физическом насилии. А вот случаев выдачи ордеров при экономическом и сексуальном насилии, а также при принуждении либо игнорировании нужд – в разы меньше.

Среди регионов Грузии по числу случаев семейного насилия лидирует Тбилиси, далее следуют Аджария и Кахети. Меньше всего таких преступлений фиксируется в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

При этом, если возраст тиранов-мужчин в основном 25-44 года, то среди женщин-тиранов он старше 45 лет. Среди жертв все наоборот: женщины чаще всего подвергаются семейному насилию в возрасте от 25 до 44 лет, на втором месте женщины старше 46 лет, а среди мужчин – лица старше 45.

Однако ордер не спасает от тяжелых последствий. С начала года и по ноябрь месяц от семейного насилия погибли 19 женщин.

Немаловажно, что на число совершаемых преступлений не повлияли строгие ограничения, введенные в стране и пандемия. Так в пик ограничений, который пришелся на апрель и май, от семейного насилия пострадали более 3 тысяч человек.

Жертвам насилия есть куда обратиться

В настоящее время на базе Агентства государственной помощи действует пять кризисных Центров по всей стране.

Получить детальную информацию о работе этих учреждений можно по телефону горячей линии 116 006.

Консультации по телефону по вопросам насилия доступны круглосуточно, на 8 языках, включая грузинский. Звонок бесплатный, анонимность гарантирована.

Получить услуги кризисных центров могут жертвы и предполагаемые жертвы семейного насилия, и насилия над женщинами, торговли и насилия сексуального характера.