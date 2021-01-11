"Грузинская мечта" без Иванишвили – первые реакции политиков

Бегство, слабость и безответственность, или умение вовремя уйти и не держаться за власть? Что думают об уходе Иванишвили из политики его сторонники и противники

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. После ухода из "Грузинской мечты" основателя партии вся ответственность переходит на правящую команду – так прокомментировал решение Бидзины Иванишвили уйти из политики лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

"Своим уходом из политики Бидзина Иванишвили еще раз подтвердил, что для него власть никогда не была привлекательной и его единственным интересом в политике было поставить страну на правильные рельсы", – заявил Кобахидзе.

Кобахидзе назвал уход Иванишвили из политики серьезным вызовом. "Сейчас, когда он принял решение окончательно покинуть политику, особая ответственность переходит на команду и на каждого из нас, чтобы до конца довести дело, начатое Бидзиной Иванишвили", – отметил Кобахидзе.

Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе считает, что Иванишвили обеспечил в стране "необратимый процесс демократического развития".

"Сегодня он решил, что в этом процессе не должен присутствовать фактор только одного человека... Это для нас очень большой вызов. И мы думаем, что с этим вызовом мы должны справиться. Так и будет. Грузия продолжит демократическое развитие", – отметил Мдинарадзе.

По мнению председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили тот шаг, который сделал Иванишвили, важен для демократического процесса.

"Это совершенно другой, демократичный и моральный стандарт – быть у власти и не стремиться вечно оставаться у власти. Это подход к тирании и автократии, когда у человека есть амбиция постоянно находиться у власти. Такую нездоровую амбицию имели власть и ее лидеры до 2012 года", – заявил Оханашвили.

"Мы помним, как он "ушел" один раз" – оппозиция

"Грузинская мечта" существует вместе с Бидзиной Иванишвили или не существует вообще – так оценивает уход председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" из политики член "Национального движения" Роман Гоциридзе.

Гоциридзе считает, что Иванишвили на самом деле уйдет из политики, но только после смены власти. А сейчас, это не что иное, как очередной трюк, уверен политик.

"Мы помним, как он "ушел" один раз, но он никуда не ушел. Тогда его партия чуть не развалилась, когда они почувствовали ослабление давления и иллюзорную автономность в экспериментальном режиме. Не смогли распределить деньги и влияние, и началась внутренняя война. Потом он был вынужден включиться более активно", – сказал Гоциридзе.

Член "Национального движения" уверен, что Иванишвили никуда не уходит, а просто переходит на кулуарное правление.

"Он это уже опробовал в условиях пандемии. Мы вновь увидим тайные встречи в стеклянном дворце, визиты затемненных машин и так далее. Это знакомая картина. Существующая сегодняшняя неформальная система не сможет работать без Иванишвили… "Грузинская мечта" или существует с Иванишвили, или не существует", – отметил Гоциридзе.

Бегством называет решение Иванишвили еще один член "Национального движения" Хатия Деканоидзе.

"Он переложил ответственность на свою команду, на "Грузинскую мечту" и декларированно перешел в тень. Это просто декларированное бегство, когда он не хочет взять на себя ответственность", – заявила Деканоидзе.

Слабость и безответственность – так называет уход Иванишвили один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

"Сегодняшнее заявление Иванившили является проявлением крайней безответственности и слабости. Безответственно, когда восемь лет ты, миллиардер, управляешь страной и после твоего правления у страны остается утроенный долг, который должны платить наши дети и внуки. Крайняя безответственность, когда во время твоего правления практически в 2,5 раза была девальвирована национальная валюта, из-за чего обеднела большая часть населения", – отметил Угулава.

Тем временем для лидера "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе решение Иванишвили об уходе из политики не стало неожиданностью. По ее словам, она давно знала, что он намеревался опубликовать подобное письмо, которое, по ее мнению, "полно фальши".

"Это письмо еще раз показало ту фальшь в которой мы живем из-за Бидзины Иванишвили. Сейчас я очень хочу посмотреть на тех людей, которые давали голос 31 октября за Бидзину Иванишвили, ведь он обманул этих людей", – считает Бурджанадзе.

Бидзина Иванишвили уходит из политики не впервые. Однако сейчас он делает это на фоне политического кризиса в стране, когда парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

В 2011 году Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.