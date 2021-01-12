Жесткая посадка или взлет – что ждет экономику Грузии в 2021 году

Сказать, что 2020 год был сложным, значит ничего не сказать. Согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, экономический спад в 2020 году составит 5%

На экономику такой маленькой страны как Грузия, даже малейшие потрясения оказывают огромное влияние. Страна, которая, в основном, зависима от импорта, где не развиты реальные сектора экономики, в последние годы гордилась маленькими успехами, которые заключались в привлечении инвесторов, развитии туризма, сфер энергетики, сельского хозяйства и т. д. Не успели нарадоваться позитивным результатам и заманчивым перспективам, как пандемия коронавируса вернула страну на несколько лет назад.

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Тем не менее, несмотря на снижение ВВП в 2020 году, в 2021-м ожидается экономический рост в 4,3%. Как уверяют власти, в 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких, в среднем 5,3%. А выросший внешний долг государства поэтапно сократится. Sputnik Грузия решил узнать, настроены ли столь оптимистично и грузинские эксперты.

Битва прогнозов

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что прогноз правительства по экономическому росту в 2021 году на 4,3% является очень оптимистическим.

"Правительство думает, что экономика Грузии будет расти. Прогноз экономического роста в 4,3%, я думаю, это очень оптимистический прогноз, так как мы не знаем, как будет развиваться ситуация в следующем году, когда снова будет расти сектор туризма и вернется к докризисным показателям", – заявил Цомая Sputnik Грузия.

В частности, по его словам, неизвестно, когда Грузия получит вакцину против коронавируса, а этот фактор сильно влияет на экономические перспективы.

"Бюджет Грузии спланирован на этих показателях. Если этот прогноз не осуществиться, это означает, что государственный долг еще вырастет", – отметил эксперт.

Сегодня малый и средний бизнес в Грузии, как никогда, нуждается в поддержке и новых кредитах. Если большой дефицит бюджета скажется на обесценивании лари или инфляции, и Национальному банку придется ужесточить монетарную политику, то тогда кредиты для малого и среднего бизнеса станут дороже.

2021 – год экономического локдауна

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что в 2021 году экономический рост составит примерно 3%.

"2020 год, как мы и прогнозировали, завершился для грузинской экономики 5-6% спадом. "Сакстат" объявит эти цифры, наверно, в конце января. А что касается наступившего года, то если у кого-то есть надежды, что где-то будет хорошо, это не так. 2021 год во всем мире будет годом локдауна для экономики и экономикам придется развиваться в своем замкнутом цикле", – заявил Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, Центр прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на 3%, но, в принципе, эти цифры абсолютно ничего не дают населению, так как будут высокие цены на продовольствие и обслуживание.

По прогнозу эксперта, во втором квартале 2021 года ожидается снижение инфляции, но не в плане снижения цен. Шенгелия считает, что повышать цены просто не будет смысла, так как неплатежеспособность населения просто снизит спрос.

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Важным вызовом 2021 года Шенгелия считает рост безработицы. Поэтому приоритетом правительства должна быть помощь компаниям, чтобы те максимально сохраняли свои кадры. Эксперт подчеркивает важность изменения фискальной политики, которая будет играть важную роль в 2021 году.

Несвоевременный локдаун

"Причина того, до чего мы сейчас дошли, в том, что власти не ввели локдаун в августе. Сейчас ни экономику не могут спасти, ни жизнь и здоровье жителей. Многие шаги, которые власти сделали с апреля месяца, были неправильными, а некоторые решения – запоздалыми", – сказал Шенгелия.

Шенгелия считает, что строгие ограничения стоит вводить в январе. Из-за праздников в этот период в Грузии всегда замедлялась экономическая активность. А уже с апреля жесткие правила стоит отложить и позволить фермерам беспрепятственно приступить к работам.

Эксперт считает, что если все проанонсированные государством планы для развития реального сектора экономики и сельского хозяйства будут реализованы, то через три года Грузия получит очень хороший результат.

"Сельское хозяйство не наш конек"

Коронавирус в очередной раз убедил правительство Грузии в том, что пора всерьез заняться импортозамещением и производить необходимые продукты своими силами. В 2020 году, несмотря на кризис, власти не просто помогли сельскохозяйственной отрасли и всем тем, кто в ней занят, но и позволили ей развиваться.

Минсельхоз разработал новые программы помощи фермерам, расширил уже существующие, да и урожай того немногого, что страна сегодня производит, в 2020 году оказался особенно щедрым. Поэтому в 2021 году на сферу возлагается больше надежд.

Тем не менее, Акакий Цомая считает, что сельское хозяйство в стране не развивается должным образом и вся проблема в нехватке знаний.

"В 2012 году, когда новое правительство пришло к власти, они очень надеялись на сельскохозяйственный сектор и бросили туда многомиллионные инвестиции. Но сектор не растет. Развитие сельскохозяйственного сектора зависит от фермерской экономики. Не развивается, потому что тут нужны знания в этой отрасли, на которые в Грузии дефицит. В мире внедряются инновации, новые технологии, а у нас всего этого нет. Мы не идем в ногу со временем", – отмечает Цомая.

Цомая считает, что Грузии понадобится два года, чтобы вернуться к тому уровню, который был до пандемии. Важным условием роста экономики эксперт называет развитие туризма, которому пандемия нанесла "смертельные раны".

Немного оптимизма

Профессор Сосо Арчвадзе считает, что еще несколько месяцев придется серьезно поработать, чтобы выдержать натиск пандемии на экономику Грузии.

"Где-то к концу первого квартала 2021 года, в начале весны, можно уже думать о подъеме. То есть миновать ту глубокую яму, в которой мы все оказались. И к концу года мы сможем приблизиться к уровню 2019 года. А по отдельным отраслям нам придется долго и мучительно наращивать и выходить на тот уровень, который мы потеряли из-за пандемии. Это сферы туризма, гражданской авиации, перевозки пассажиров", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

Он считает, что если очередных потрясений не будет, преодоление последствий кризиса практически во всех сферах ожидается спустя несколько лет, в 2024-2025 годах. К этому времени Грузия по всем отраслям превзойдет уровень 2019 года.

Судьба лари

Очередное обесценивание грузинской валюты началось сразу после парламентских выборов, которые прошли в стране 31 октября. Среди основных причин эксперты называют "сезонный фактор" и нестабильную политическую ситуацию как в самой Грузии, так и в регионе целом, из-за которой крупные инвесторы не заходят в страну.

Арчвадзе не видит ничего страшного в девальвации и считает, что обесценивание национальной валюты должно продолжиться.

"Девальвация должна продолжаться, потому что наша экономика гораздо слабее, чем экономика США. Имею в виду производство ВВП на душу населения. И чтобы как-то сделать выгодным выход на зарубежные рынки и сделать экспорт более привлекательным, в какой-то степени надо умеренно, небольшими порциями осуществлять девальвацию национальной валюты", – отметил Арвадзе.

По его словам, девальвация помогает стимулировать экспорт, который дает стране валютную выручку и возможность закупать импортную продукцию, а также создавать рабочие места в Грузии.

"Но осуществлять девальвацию надо в меру, чтобы под корень не убить экономику. Надо найти золотую середину, чтобы девальвация была в районе 2-3%. В этом случае мы сможем обеспечивать и рост экспорта, и рост внутреннего потребления в реальном исчислении", – пояснил эксперт.

Монетарная политика

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля этого года, после долгого периода ужесточения. Ужесточение началось с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

"Согласно основным направления валютной политики на 2021 год, целевым показателем инфляции взят 3-процентный рубеж. С учетом этого фактора, и того, что экономика будет расти, особенно в реальном секторе экономики, а у населения не предвидятся слишком большие доходы, которые вряд ли выйдут на предкризисный уровень 2019 года, то есть давление со стороны денежных доходов населения на внутренний рынок не будет существенным. Это значит, что не будет действовать один из важнейших факторов инфляции – спрос", – считает Арчвадзе.

По его мнению, маловероятно, что инфляция будет высокой, а при низкой инфляции нет необходимости увеличивать ставку рефинансирования. И наоборот, открываются возможности для ее сокращения. Поэтому, по всей вероятности, вместо роста будем наблюдаться или сохранение стабильности, или даже некоторые смягчение этой ставки.

Чтобы кто ни говорил, мы перешагнули в 2021 год забрав с собой пандемию. Понять, как будет развиваться экономика, можно будет лишь после того, как Грузия достанет обещанную ей вакцину, после того, как вздохнет система здравоохранения, и жители будут потихоньку отходить от стрессового состояния. За плечами населения Грузии есть и более худшие годы, поэтому сейчас важнее сохранить здоровье.