Дед Морозы разных стран мира: самые необычные и интересные

Дети во всем мире, в том числе и в Грузии, с нетерпением ждут появления самого главного гостя Нового Года – Деда Мороза. В Грузии его называют Товлис бабуа, что в переводе с грузинского означает "снежный дедушка"

Мы уже рассказывали вам о том, как выглядят главные персонажи новогодних праздников в разных странах мира. Собрать в одной статье всех из них, безусловно, не удалось. Именно поэтому мы решили дополнить этот список. Какой из главных новогодних героев любит чашку молока, кто ходит с трубкой во рту и кто может подарить золотое яблоко в подарок, рассказывает в канун Старого Нового года Sputnik Грузия.

Баббо Натале (Италия)

Итальянский зимний волшебник приходит в каждый дом. Дети верят, что ему не нужны двери, так как пользуется он печной трубой, чтобы спуститься с крыши в помещение. Дети у камина или печи всегда оставляют чашку с молоком, чтобы Баббо Натале смог немного перекусить на дорогу.

photo: Babbo Natale / FB Итальянский Дед Мороз Баббо – Натале

Олентцеро (Страна Басков)

Олентцеро носит с собой фляжку хорошего испанского вина. Он одет в традиционную баскскую одежду. Это гигантский угольщик с трубкой во рту, который спускается с гор 24 декабря, чтобы оповестить о рождении младенца Иисуса. Он приносит детям подарки в Стране Басков и регионе Наварра.

Юль Томтен (Швеция)

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом – Юлтомтен и карлик Юлнисаар. И тот, и другой под Новый год ходят по домам и оставляют подарки на подоконниках.

Святой Николай (Польша и Украина)

Христианский святой Николай Чудотворец является прообразом Санта Клауса и Деда Мороза в Польше и Украине. Согласно преданию, он раскладывает подарки в носки, а непослушным детям достаются розги.

© photo: Sputnik / Alexander Yuriev Памятник Святому Николаю Чудотворцу в Бари

Святой Николай (Бельгия)

Святой Николай облачен в белоснежную епископскую мантию и митру, ездит этот волшебник на коне. По преданию, каждая семья, которая приютит Святого Николая у себя, получит от него в дар золотое яблоко.

photo: DigiFoto24 / FB Бельгийский Дед Мороз - Святой Николай

Шань Дань Лаожен (Китай)

В новогоднюю ночь он также приходит в детские спальни и наполняет развешанные по стенам чулки подарками. Выглядит он, как мудрый старец. На нем одеты шелковые одеяния, у него длинная борода, а по стране он передвигается верхом на ослике.

photo: Good arithmetic / FB Китайский Дед Мороз - Шань Дань Лаожен

Увлин Увгун (Монголия)

На Новый год в Монголии празднуют еще и праздник пастухов. Увлин Увгун ходит с кнутом, как самый главный пастух в стране, а на поясе в сумке носит главные предметы для пастухов – трут и огниво.

photo: Star Planet / FB Монгольский Дед Мороз - Увлин Увгун

Одзи-сан (Япония)

Одзи-сан ходит в красном тулупе и внешне очень напоминает Санта Клауса. Этот зимний волшебник привозит детям подарки на корабле по морю.

Святой Василий (Греция, Кипр)

Святой Василий или же Святой Василий Кесарийский выступает в роли Деда Мороза в Греции. Это любимый святой греков. Все детишки любят за его подарки, приносимые им в новогоднюю ночь. Именно ему они пишут свои пожелания в письмах, которые оставляют под новогодней елочкой.

Папа Паскуаль (Колумбия)

Папа Паскуаль – один из самых необычных новогодних персонажей. Живет он в Латинской Америке, а выглядеть может совершенно по-разному. Он передвигается исключительно на ходулях. Папа Паскуаль олицетворяет собой старый год, который не желает уходить. Папа Паскуаль – мастер по запуску фейерверков, это его любимое развлечение.

Хызыр Ильяс (мусульманские страны)

Старичок по имени Хызыр Ильяс приходит с подарками в мусульманские страны в начале мая. Он носит красный колпак, обвитый зеленым шарфом и зеленый халат, на котором вышиты цветы.