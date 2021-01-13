Грузинская оппозиция не верит в искренность Иванишвили: версии и предположения

Миллиардер и меценат прощается с активной политической жизнью – как на это отреагировали в грузинской оппозиции

ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Оппозиция в Грузии продолжает строить версии вокруг ухода из политики миллиардера и основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Иванившили сделал неожиданное заявление об уходе из политики в минувший понедельник на фоне политического кризиса после парламентских выборов из-за отказа оппозиции войти в парламент и экономического спада, вызванного последствиями пандемии коронавируса.

"Мы не знаем, реально или фиктивно ушел Иванишвили", – заявил журналистам один из лидеров "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Он предположил, что своим решением Иванишвили "пытается дистанцироваться от безуспешной "Грузинской мечты", а передача активов благотворительному фонду "похожа на перекладывание имущества из правого кармана в левый карман".

В "Европейской Грузии" уход Иванишвили трактуют как признание своего поражения.

"Ушел Иванишвили в зону комфорта или в летаргический сон, факт, что ему пришлось отступить, осознав проблемы в стране", – заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

По его оценке, решение Иванишвили окажет влияние на планы оппозиции и "приближает страну к внеочередным выборам".

"Иванишвили, как человек все время думающий о своем имуществе, решил сделать выбор в пользу собственного имущества – ушел на глубину… Он действует в соответствии с инстинктом самосохранения", – сказал Угулава, впрочем, не исключив, что Иванишвили – интроверт, и ему не доставляла удовольствия публичная деятельностью все последние годы.

Лидер "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе заявляет, что не верит в благотворительность Иванишвили.

"Это похоже на попытку защиты имущества, чтобы в период политических кризисов ему ничто не угрожало, а с другой стороны, это, возможно, желание избежать уплаты налогов, которые могут быть наложены, так как это имущество сейчас не прибыльно", – заявила Бурджанадзе.

"Это прямое признание того, что Иванишвили и его политический проект в лице "Грузинской мечты" потерпели полное фиаско", – считает одна из лидеров "Национального движения" Саломе Самадашвили.

"В текущем году мы четко увидим крах экономики Грузии… Впереди нас ждет тяжелейший экономический, социальный кризис, и ясно, что эта команда ни с чем не сможет справиться", – заявила Самадашвили.

Также она не верит, что Иванишвили уступит неформальное влияние.

А экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что Иванишвили "заработал на невзгодах Грузии" пять миллиардов долларов, "поставил страну на паузу, остановил экономический рост" и "положил в карман проигранные парламентские выборы".

"Ему действительно придется уйти и передать власть... Ему придется передать власть оппозиционной коалиции", – заявил Саакашвили в видеообращении.

Решение Иванишвили об уходе он объяснил связью с событиями в США и поражением Трампа. В интервью "Пирвели" Саакашвили сказал, что именно Иванишвили финансировал кампанию Трампа через группы лоббистов и "сейчас очень напуган". "Он знает, что у него земля горит под ногами", – сказал Саакашвили.

Он утверждал, что "несколько месяцев назад у Иванишвили был американский посол и тогда одним из условий было выдвинуто, что Иванишвили должен отойти от политики".

Сам Иванишвили заявляет, что оставляет Грузию "в надежных руках" и верит в политическую команду "Грузинской мечты", которую готовил к своему уходу несколько месяцев.

"Я возвращаюсь к образу жизни, который у меня был прежде и который мне очень нравится", – сказал основатель правящей партии в своем последнем интервью грузинскому телевидению.

До прихода в политику в 2011 году Бидзина Иванишвили был одним из самых загадочных людей в Грузии. Он и его семья вели закрытый образ жизни, редко появляясь на публике и никогда не давали интервью, предпочитая уединенный образ жизни в селе Чорвила в Западной Грузии или за границей. Тогда единственное, что было известно об Иванишвили, что он богатейший человек в Грузии и что тратит большие деньги на благотворительность. Его решение заняться политикой стало неожиданным, но уже в 2012 году созданная миллиардером "Грузинская мечта" выиграла выборы в парламент и сместила с позиций правящей партии Единое Нацдвижение.

Один раз Иванишвили уже уходил из политики после президентских выборов, которые выиграл кандидат "Мечты" Георгий Маргвелашвили, но впоследствии вернулся, заняв пост председателя партии. В последних заявлениях он объяснил, что тогда "Мечта" была на грани развала, но сейчас его решение покинуть политику окончательное и "пересмотру не подлежит".

На этот раз, объявив об уходе, Иванишвили передал значительную часть своих активов – полтора миллиарда долларов – своему благотворительному фонду "Карту", а до этого, в конце 2020 года, подарил Тбилиси территорию бывшего ипподрома для обустройства Центрального парка.