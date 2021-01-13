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Koronavirusa qarşı peyvənd, arxiv şəkli

Где и как привиться от коронавируса: бесплатная вакцинация 2021

© AP Photo / Sakchai Lalit
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210113/250606865/Gde-i-kak-privitsya-ot-koronavirusa-besplatnaya-vaktsinatsiya-2021.html

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), захватившей планету, началась во многих странах мира, включая Великобританию, Германию, Россию и Израиль

Sputnik Грузия поинтересовался, как проходит вакцинация в разных государствах, является ли она бесплатной и где и как привиться от коронавируса.

Где проходит вакцинация

Вакцинация от коронавируса началась в более 40 стран мира, в основном с высоким и средним уровнями дохода – в большинстве из них вакцинация населения бесплатная.

Израиль считается мировым лидером по прививкам от коронавируса - бесплатная вакцинация израильтян началась 20 декабря. Привиться препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech первоначально могли медицинские работники, граждане старше 60 или лица, входящие в группы риска. А с 12 января в Израиле право привиться от коронавируса получили все граждане старше 55 лет.

Медик в клинико-диагностической лаборатории
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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По данным на 9 января, первые дозы вакцины получили около 1,9 миллиона израильтян - около 20,4% населения Израиля.

Привиться в Израиле можно только по предварительной записи в специальных центрах, развернутых в крупных городах и специально оборудованных микроавтобусах, направленных в небольшие населенные пункты.

Великобритания стала первым западным государством, где началась вакцинация от коронавируса. Бесплатная вакцинация населения стартовала в королевстве 8 декабря вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Первыми прививали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. По последним данным, первую из двух доз препарата получили свыше 1,3 миллиона британцев - около 2% жителей Объединенного Королевства.

Вакцинация в странах ЕС

В странах Евросоюза, в том числе и в Германии, вакцинация населения препаратом Pfizer и BioNTech стартовала 27 декабря. В Германии изначально прививали лиц старше 80 лет, сотрудников и персонал домов для престарелых, а также медперсонал приемного покоя и реанимации, который находится в "зоне риска". Для бесплатной вакцинации от коронавируса в Германии создано 442 прививочных центра – по последним данным, уже смогли привиться более полумиллиона человек – более 0,6% от всех жителей.

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Бесплатная вакцинация от коронавируса проходит и во Франции, где в первую очередь прививки сделали медработникам из групп риска и пожилым людям, проживающим в домах престарелых. А с 18 января право привиться получат жители Франции старше 75 лет.

Кстати, меньше всего смогли привиться во Франции - за первые пять дней лишь несколько десятков тысяч человек, по сравнению с миллионами и сотнями тысяч в других государствах. Этот факт поясняют тем, что во Франции проживает больше всего противников вакцинации от COVID-19.

Несмотря на это, французское правительство обещает ускорить вакцинацию, чтобы уже до конца месяца от коронавируса смог привиться миллион человек. С этой целью планируют открыть новые пункты вакцинации, а пока в каждом департаменте страны развернут лишь один центр, где французы могут привиться.

Где и как привиться от коронавируса в России

В России массовая вакцинация населения от коронавируса "Спутником V" началась в декабре 2020 года – в столице вакцинация стартовала с 5 числа, а в регионах – со второй декады месяца. Оптовые партии вакцины для внутреннего распределения принимают 89 медицинских организаций, развернутых по всей России. Для проведения вакцинации задействовано всего 1229 медицинских организаций.

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video: Ruptly / twitter.com/samfazeli8 / twitter.com/sputnikvaccine / РФПИ
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Пункты вакцинации открыты по всей России – прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Запись в пункты вакцинации доступна на две недели вперед.

С 14 января в столице России можно будет привиться и в 30 дополнительных прививочных пунктах, открытых на базе городских взрослых поликлиник, таким образом, их общее число возрастет до 100, говорится на официальном сайте мэра Москвы. 

Запись в новые пункты вакцинации открылась с 13 января.

Первыми в России прививали врачей, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан старше 60 и лиц, входящих в группы риска. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, транспорта и энергетики, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, студенты, волонтеры, сотрудники финансового и банковского секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Российской вакциной от коронавируса "Спутник V", по данным на 10 января, привились более 1,5 миллиона россиян – более 1% от общего числа жителей государства.

Прививка от коронавируса делается дважды - сначала делают один внутримышечный укол, а повторный через несколько недель. Записаться нужно только на первую вакцинацию - на вторую записывают автоматически.

На вакцинацию требуется около часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, 15 минут на подготовку препарата (его размораживают непосредственно перед применением) и 30 минут для наблюдения после прививки.

Вакцинация в Грузии

Вакцинация в Грузии начнется, предположительно, в марте-апреле 2021 года – первую партию вакцины от коронавируса страна получит в феврале в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19), который объединяет 180 стран.

Власти Грузии в настоящее время активно работают над тем, чтобы вакцина Pfizer как можно скорее стала доступна для жителей - по расчетам правительства, первой партии препарата должно хватить на вакцинацию 20% населения.

Кроме препарата Pfizer, в Грузии рассматривают возможность ввоза еще двух вакцин - AstraZeneca и Moderna, которые получили авторизацию регулирующих организаций Европы.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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