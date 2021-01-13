Где и как привиться от коронавируса: бесплатная вакцинация 2021

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), захватившей планету, началась во многих странах мира, включая Великобританию, Германию, Россию и Израиль

Sputnik Грузия поинтересовался, как проходит вакцинация в разных государствах, является ли она бесплатной и где и как привиться от коронавируса.

Где проходит вакцинация

Вакцинация от коронавируса началась в более 40 стран мира, в основном с высоким и средним уровнями дохода – в большинстве из них вакцинация населения бесплатная.

Израиль считается мировым лидером по прививкам от коронавируса - бесплатная вакцинация израильтян началась 20 декабря. Привиться препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech первоначально могли медицинские работники, граждане старше 60 или лица, входящие в группы риска. А с 12 января в Израиле право привиться от коронавируса получили все граждане старше 55 лет.

По данным на 9 января, первые дозы вакцины получили около 1,9 миллиона израильтян - около 20,4% населения Израиля.

Привиться в Израиле можно только по предварительной записи в специальных центрах, развернутых в крупных городах и специально оборудованных микроавтобусах, направленных в небольшие населенные пункты.

Великобритания стала первым западным государством, где началась вакцинация от коронавируса. Бесплатная вакцинация населения стартовала в королевстве 8 декабря вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Первыми прививали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. По последним данным, первую из двух доз препарата получили свыше 1,3 миллиона британцев - около 2% жителей Объединенного Королевства.

Вакцинация в странах ЕС

В странах Евросоюза, в том числе и в Германии, вакцинация населения препаратом Pfizer и BioNTech стартовала 27 декабря. В Германии изначально прививали лиц старше 80 лет, сотрудников и персонал домов для престарелых, а также медперсонал приемного покоя и реанимации, который находится в "зоне риска". Для бесплатной вакцинации от коронавируса в Германии создано 442 прививочных центра – по последним данным, уже смогли привиться более полумиллиона человек – более 0,6% от всех жителей.

Бесплатная вакцинация от коронавируса проходит и во Франции, где в первую очередь прививки сделали медработникам из групп риска и пожилым людям, проживающим в домах престарелых. А с 18 января право привиться получат жители Франции старше 75 лет.

Кстати, меньше всего смогли привиться во Франции - за первые пять дней лишь несколько десятков тысяч человек, по сравнению с миллионами и сотнями тысяч в других государствах. Этот факт поясняют тем, что во Франции проживает больше всего противников вакцинации от COVID-19.

Несмотря на это, французское правительство обещает ускорить вакцинацию, чтобы уже до конца месяца от коронавируса смог привиться миллион человек. С этой целью планируют открыть новые пункты вакцинации, а пока в каждом департаменте страны развернут лишь один центр, где французы могут привиться.

Где и как привиться от коронавируса в России

В России массовая вакцинация населения от коронавируса "Спутником V" началась в декабре 2020 года – в столице вакцинация стартовала с 5 числа, а в регионах – со второй декады месяца. Оптовые партии вакцины для внутреннего распределения принимают 89 медицинских организаций, развернутых по всей России. Для проведения вакцинации задействовано всего 1229 медицинских организаций.

Пункты вакцинации открыты по всей России – прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Запись в пункты вакцинации доступна на две недели вперед.

С 14 января в столице России можно будет привиться и в 30 дополнительных прививочных пунктах, открытых на базе городских взрослых поликлиник, таким образом, их общее число возрастет до 100, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Запись в новые пункты вакцинации открылась с 13 января.

Первыми в России прививали врачей, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан старше 60 и лиц, входящих в группы риска. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, транспорта и энергетики, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, студенты, волонтеры, сотрудники финансового и банковского секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Российской вакциной от коронавируса "Спутник V", по данным на 10 января, привились более 1,5 миллиона россиян – более 1% от общего числа жителей государства.

Прививка от коронавируса делается дважды - сначала делают один внутримышечный укол, а повторный через несколько недель. Записаться нужно только на первую вакцинацию - на вторую записывают автоматически.

На вакцинацию требуется около часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, 15 минут на подготовку препарата (его размораживают непосредственно перед применением) и 30 минут для наблюдения после прививки.

Вакцинация в Грузии

Вакцинация в Грузии начнется, предположительно, в марте-апреле 2021 года – первую партию вакцины от коронавируса страна получит в феврале в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19), который объединяет 180 стран.

Власти Грузии в настоящее время активно работают над тем, чтобы вакцина Pfizer как можно скорее стала доступна для жителей - по расчетам правительства, первой партии препарата должно хватить на вакцинацию 20% населения.

Кроме препарата Pfizer, в Грузии рассматривают возможность ввоза еще двух вакцин - AstraZeneca и Moderna, которые получили авторизацию регулирующих организаций Европы.

Материал подготовлен на основе открытых источников