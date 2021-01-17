Быть ли полноценному парламенту Грузии: стороны в ожидании очередных переговоров

Оппозиция и "Грузинская мечта" готовятся к очередному раунду переговоров для решения политического кризиса и озвучивают свои условия

Между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией намечается очередной раунд переговоров для решения затянувшегося политического кризиса.

На сегодняшний день, несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам выборов 60 мест из 150, в работе парламента из них принимают участие всего четыре депутата, и теоретически к ним могут прибавиться еще максимум пять человек – трое от "Нового политического центра – Гирчи" и двое от партии "Граждане".

Однако это не решит проблемы для законодательного органа страны, который из-за протеста оппозиции и нехватки голосов не может полноценно работать и принимать такие важные для страны решения, как изменение Конституции Грузии, конституционных законов и закона "О земле".

И пока основной возможностью для выхода из кризиса является участие в переговорах, проходящих под патронажем послов ЕС и США.

О чем же будут говорить

Досрочные выборы – единственная тема, о которой готовы говорить оппозиционные партии.

"Мы готовы продолжить переговоры с "Грузинской мечтой" по поводу тех требований, которые оппозиция представила сразу после выборов. Других тем для консультаций у нас нет. У нас есть четкая повестка дня, в которой мы все едины", – сказал представитель партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе.

Между тем один из лидеров "Единого национального движения" Леван Бежашвили отметил, что оппозиция надеется на назначение плебисцита по выборам.

"Общество должно знать, что процесс переговоров не политическая торговля или тотализатор. На чаше весов лежит демократическое развитие страны, и народ должен решать, нужны ему выборы или нет", – сказал Бежашвили.

Однако помимо досрочных парламентских выборов у оппозиции есть еще одна тема для переговоров – изменения в избирательной системе.

Правящая партия готова ускорить прогресс независимости избирательного процесса и уже в 2022 году провести выборы в органы местного самоуправления с помощью электронного голосования и проверки по отпечатку пальца на избирательных участках.

Однако пока дата переговоров неизвестна, и в самой оппозиции снова разногласия.

Подводные камни оппозиции

На сегодняшний день у большинства оппозиционных партий аннулированы избирательные списки, а их заявления об отказе от депутатских кресел уже в комитете по процедурным вопросам. Заменить этих депутатов некем.

Более того, одна из партий, прошедших в парламент, "Альянс патриотов Грузии", уже потеряла места в законодательном органе – их заявка была удовлетворена, но места заняты не известными населению людьми из списка партии, которые теперь основали свою партию "Европейские социалисты" и работают с "Грузинской мечтой".

Что касается "Гирчи" и "Граждан", то они отказываются работать в парламенте без других партий. Однако другие отказавшиеся от мандатов оппозиционеры им не верят.

"Все уже стало грустной историей. Мы устали. Если они хотят идти в парламент, пусть идут, там их встретит [Ираклий] Кобахидзе (лидер "Грузинской мечты" – ред.) со своей командой и очень им обрадуется. Мы же отдохнем от всех их заявлений и интриг", – сказал один из лидеров "Лейбористской партии" Георгий Гугава, комментируя желание "Граждан" и "Гирчи" пригласить в парламент остальную оппозицию.

Между тем, в правящей партии заявили об абсолютной поддержке процесса переговоров.

"Что касается возможных результатов пятого раунда, то это полностью зависит от того, как оценивает оппозиция статус-кво. Мы говорили, что он изменится, и так и произошло – в парламенте есть оппозиционная партия. Также здоровая часть оппозиции уже не раз высказывала сожаление, отмечая, что бойкот – это неправильное решение. Я думаю, многие лидеры это осознают к пятому раунду. Мы готовы вернуться к переговорам со справедливым предложением о проверке их претензий", – сказал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.

Таким образом, спустя два с половиной месяца после выборов и почти месяц после сбора парламента остается открытым вопрос, сколько в итоге будет депутатов в парламенте. И он станет еще более актуальным в феврале, когда парламент соберется на весеннюю сессию и больше не сможет тянуть с рассмотрением заявок об уходе депутатов от оппозиции.

Политический кризис

Политический кризис, начавшийся в июне прошлого года, получил новый толчок из-за парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда "Грузинская мечта" смогла сохранить власть и получила 90 мест в парламенте Грузии. Для оппозиции эта победа стала неприемлемой, при этом результаты выборов ни признала практически ни одна из участвующих в них оппозиционных сил.

Оппозиция утверждает, что правящая партия сфальсифицировала выборы, тогда как международные наблюдатели от авторитетных организаций заявили, что выборы прошли в свободной среде, но не без перегибов в виде использования административного ресурса.

Под давлением международных посредников, правящая партия "Грузинская мечта" согласилась создать комиссию и даже дала обещание назначить новые выборы, если комиссия при пересчете голосов выявит несоответствие в 1-2%.

Однако оппозицию это не устраивает. Она утверждает, что так как все избирательные комиссии находятся под контролем правящей силы, пересчет не покажет реальной картины, так же, как и не покажет запугивания избирателей и другие нарушения на участках в день выборов. Теперь большинство оппозиционных партий требуют только досрочных выборов в парламент и изменения избирательных администраций.