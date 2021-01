Вектор внешней политики России: Лавров подвел итоги 2020 года

Конфликт в Нагорном Карабахе, отношения с новой администрацией президента США и травля российских журналистов в Латвии - главный дипломат России ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся внешней политики страны.

Трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азаберайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений", заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что у Москвы и близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России.