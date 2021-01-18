Вектор внешней политики России: Лавров подвел итоги 2020 года

Конфликт в Нагорном Карабахе, отношения с новой администрацией президента США и травля российских журналистов в Латвии - главный дипломат России ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся внешней политики страны.

Карабах без секретов

Трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азаберайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений", заявил Лавров.

"Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких "секретов", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что у Москвы и близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России.

"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - заявил Лавров.

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Чего ждать от Байдена?

Лавров пояснил, что выдвижение дипломатов эпохи экс-лидера США Барака Обамы на посты в Госдепе позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона "без раскачки", указывает на возможность понять линию американской стороны.

"Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и "без раскачки", а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры", – отметил российский министр.

Лавров надеется, что новый президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями.

"Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская", – подчеркнул он.

По мнению Лаврова, администрация Байдена знает, что Россия готова к сотрудничеству по различным вопросам.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года. По нему, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сейчас СНВ-3 служит единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире исчезнут соглашения, ограничивающие арсеналы крупнейших ядерных держав.

Мирные учения

Военные учения России и Китая не направлены против Японии, они призваны обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы РФ и КНР, заявил Лавров.

"Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Он выразил уверенность, что и с премьером Ёсихидэ Сугой у Москвы установятся личные контакты.

"Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения - далеко не что-то принципиально новое - они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ РФ и Китайской Народной Республики", - отметил министр.

"Свобода СМИ" в Латвии

Комментируя ситуацию вокруг журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, Лавров подчеркнул, что Россия обязательно задействует международные механизмы для разрешения этой ситуации.

"Мы должны не просто где-то продекларировать свое неприятие подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств. Но мы должны обязательно задействовать международные механизмы. Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу…" – подчеркнул министр.

По словам Лаврова, в данной ситуации имеются неоспоримые доказательства нарушения свободы СМИ.

"Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ООНовских правозащитных форматах, … не могут оправдать то, что делают с вами", – добавил глава МИД.

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня".