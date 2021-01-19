Что изменится с уходом Иванишвили, или Старые лица в новом амплуа

Уход Бидзины Иванишвили, подбросивший богатую пищу для прессы, похоже, посеял растерянность в рядах оппозиции. Экс-президент Михаил Саакашвили даже увязал это решение с тем, что лидер "Мечты", якобы, финансировал избирательную кампанию Трампа

Уход Иванишвили вряд ли должен был оказаться таким уж неожиданным. Он ведь не раз сам публично об этом предупреждал – просто никто не хотел принять его слова всерьез. Тем более, решение не могло стать громом среди ясного неба для руководства "Грузинской мечты". Поднаторевший в кулуарной тематике еженедельник "Алиа" (11-17.01) начал уверенно и широко препарировать тему ухода в номере, напечатанном еще до официального заявления.

Куда пойдет Иванишвили, кому доверит то, что сделал?

"Алиа" вынесла этот животрепещущий вопрос в шапку над первой полосой. Назвав и главных кандидатов на роль преемника – Ираклия Кобахидзе и Каху Каладзе. Правда, устами писателя Мераба Шатиришвили газета тут же признала, что Бидзине не нравится ни один, ни другой, и не исключен вариант, которого никто не ждет.

Однако интрига продержалась недолго: почти сразу стало известно, что на посту председателя партии Иванишвили сменит Ираклий Кобахидзе. Решение вызвало неоднозначную реакцию у политиков и в обществе. Иванишвили выбрал Кобахидзе, так как им легко управлять, выдвинула свою версию Эка Беселия ("Ахали таоба", 14.01). Добавив, что это обман избирателей, которые отдавали голос за Иванишвили, а не за Кобахидзе.

Тем не менее, считает аналитик Торнике Шарашенидзе (13.01), говорить, что Иванишвили передоверил страну Кобахидзе, – большая глупость. В компетенцию Кобахидзе войдут только внутрипартийные вопросы. Оппозиция отказывается признать, что Иванишвили умен, заметил Шарашенидзе. Тем не менее, многие ее сторонники считают происходящее искусным трюком и отказываются верить, что основатель "Мечты" ушел из политики окончательно.

После первого ухода он пришел повторно, сетует один из лидеров "Лело" Ани Миротадзе, теперь второй уход, за ним последует третье возвращение и т.д. Другая часть политиков и общественности хоть и допускает, что Бидзина может вернуться, уверена, что такое станет возможно лишь в случае, если оппозиция возьмет реванш (14.01).

Вместе с тем, оппозиционеры, для которых победа над "Мечтой" – вопрос принципа, воспрянули духом. Они не сомневаются, что в постиванишвилевский период одержать ее будет легче (14.01). Что, однако, спорно. Взаимоисключающие заявления, по мнению "Резонанси" (13.01), показывают – оппозиция растерялась. Скорый на руку Михаил Саакашвили даже заявил, что уход Иванишвили якобы связан с опасением за свой капитал, так как олигарх финансировал избирательную кампанию Дональда Трампа!.. (13.01)

Нужен ли иммунитет основателю "Мечты"

Многие политологи сходятся на том, что американские события действительно способны повлиять на политические процессы в Грузии. "Американский шок с грузинским акцентом" – дает заголовок "Квирис палитра" (11-17.01). Правда, считая штурм Капитолия аргументом в пользу власти, а не оппозиции. Данный прецедент позволяет теперь квалифицировать как госпереворот и штурм парламента в декабре 1991 года, и разгром, учиненный "Национальным движением" в ноябре 2003-го, и попытку ворваться в здание законодательного органа в июне 2019-го.

Почти все эксперты единодушны в том, что уход Иванишвили создает в стране новую политическую реальность. Некоторые даже не исключают полосы компромиссов. Оппозиция начала мыслить прагматично. Она слишком высоко подняла планку, но когда эмоции улягутся, многие согласятся войти в парламент, предвещает Рамаз Сакварелидзе ("Резонанси", 15.01).

Что бы ни замыслил основатель "Мечты", ситуация поменялась хотя бы с учетом того, что он больше не сможет перед выборами просить избирателей: отдайте голос мне, поясняет Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 13.01). В таких условиях, не спорит политолог Вахтанг Дзабирадзе, бойкот лишь способствует маргинализации. У оппозиционных депутатов появился реальный повод действовать легально, объединиться и сформировать долгожданную третью силу. Достаточно, чтобы в парламент вошла группа из 30 человек и появилась возможность утверждать конституционные изменения ("Квирис палитра).

Аналогичного мнения придерживается и аналитик Гия Абашидзе: выйдя из-под влияния "Нацдвижения", оппозиционные силы в состоянии создать новый политический центр. Хотя Игорь Квеселава не исключает, что такой центр может быть создан и в самой "Мечте" ("Резонанси", 15.01).

Тем более, когда часть оппозиционеров, даже не сумевших одолеть избирательный минимум, продолжает упрямо выдвигать одиозные требования. К примеру, самонадеянно обещает предоставить Иванишвили иммунитет и обеспечить неприкосновенность имущества, если он добровольно сдаст власть ("Резонанси", 15.01). От которой, заметим, основатель "Мечты" уже официально отказался.

Благотворительность не нуждается в благодарности

Политический прием, основанный на том, чтобы истолковать в свою пользу любое решение оппонента и ввести в заблуждение общественность, применяется давно и широко. Возможно, именно это подтолкнуло Бидзину Иванишвили не ограничиваться одним лишь заявлением об уходе и дать обширное интервью газете "Сакартвелос Республика" (15-16.01).

В нем олигарх подробно отчитался, как и куда передает почти все (95%) личные активы. Признался, что никогда не осуществлял в Грузии коммерческих проектов с целью извлечения выгоды. Избыток денег, заявил он, – это как лишний вес, подрывающий здоровье. И сославшись на известную мудрость Шота Руставели "все, что отдал, то твое", добавил, что ни на минуту не чувствует себя обедневшим, отдавая состояние на службу обществу.

Все это не помешало, как видно, застигнутому врасплох Михаилу Саакашвили и тут наброситься на извечного соперника, задним числом потребовав, как он выразился, возвратить похищенное у Грузии имущество ("Резонанси", 12.01). А Нино Бурджанадзе, не удержавшись, ядовито заметила, что надо быть сумасшедшим, чтобы 15 лет прожить в Чорвила ("Сакартвелос Республика" 15-16.01). При этом, скорее, имела в виду не село, а передачу нажитого состояния…

Тем не менее, как все-таки будут развиваться процессы, если Бидзина Иванишвили действительно, как говорится, с концами ушел из политики? По мнению Торнике Шарашенидзе, главная проблема в том, насколько "Мечта" сумеет сохранить без него эффективность ("Ахали таоба", 13.01). Сам-то олигарх спокойно утверждает, что в ближайшие 4-5 лет с основанной им партией ничего не случится ("Резонанси", 14.01).

Но фактически совпавшая по времени (случайно ли?) смена лидеров двух ведущих политических сил в стране, причем, с явным намеком в сторону радикализации, может сказаться на развитии не только политических взаимоотношений, но и ситуации в обществе в целом. Положительно или негативно? Не исключены оба варианта. А что в итоге – покажет время.

Обычно скептически настроенный актер и писатель Гиви Сихарулидзе даже счел нужным напомнить, как мы встали когда-то на колени перед Шеварднадзе, умоляя его вернуться… ("Резонанси", 12.01)

Впрочем, хочется верить, что грузинское общество с тех пор выросло политически и сильно изменилось.

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