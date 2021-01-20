О чем пишут грузинские газеты: когда в Грузии заработает общественный транспорт?

Сможет ли грузинская оппозиция сохранить единство, воспользуется ли она уходом Бидзины Иванишвили из политики, возобновит ли общественный транспорт работу с середины февраля и сколько компаний закрылись с начала пандемии коронавируса - главные темы в грузинской прессе

Сможет ли Мелия объединить оппозицию?

Противостояние в оппозиции обостряется, и на данном этапе даже не ясно, удастся ли им сохранить единство до пятого раунда переговоров с правящей партией, запланированного на конец месяца. На данном этапе сформировались две противостоящие группы - с одной стороны "Граждане" и "Гирчи", с другой - "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело". "Национальное движение" в данном случае сохраняет нейтралитет и заявляет, что на сторону какой-либо группы не встанет, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Рамаз Сакварелидзе считает достаточно интересным поведение "Нацдвижения" и ее нового лидера Ники Мелия, у которого есть амбиции лидерства как в своей партии, так и объединенной оппозиции, следовательно, его поведение и заявления тактически верны, и он пытается выступить в роли примирителя.

"Как видно Ника Мелия учится на ошибках экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и старается не повторить их. Мелия избрал правильную тактику, и по большой вероятности он желает лидерства не только партии, но и всей объединенной оппозиции. Поэтому он старается сбалансировать ситуацию и хочет, чтобы единство оппозиции было сохранено", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, Мелия хорошо знает, что противостоянием способствует укреплению власти, поэтому правильно поступает, что не напрягает еще больше ситуацию.

"Думаю, что Саакашвили дал ему возможность действовать независимо и на данном этапе не вмешивается. Что будет дальше, не могу сказать. Интересно и то, что все оппозиционные лидеры характеризуют Мелмя положительно и говорят, что коммуникация с ним нетрудна. Думаю, что Мелия старается уладить ситуацию. Посмотрим, как это у него получится", - сказал Сакварелидзе.

При этом аналитик думает, что "Граждане" и "Гирчи" все-таки войдут в парламент, во всяком случае они готовят почву для этого.

Воспользуется ли оппозиция уходом Иванишвили?

Оппозиция должна воспользоваться уходом Бидзины Иванишвили из политики, сказал политолог Сосо Цинцадзе газете "Ахали таоба".

"Говорят, он никуда ни ушел. Может, и не ушел, но эту данность оппозиция должна использовать для себя. Иванишвили больше не появится открыто на выборах, ни с одним из кандидатов не встанет рядом на билбордах и не скажет: "Дайте мне голос, я баллотируюсь". Это немаловажно, этим должна воспользоваться оппозиция. И еще, когда уходит лидер, всегда судьба приемников сложна. Это историческая закономерность в политике. Иногда внутри партии начиналась война, а иногда она вообще распадалась", - сказал Цинцадзе.

Политолог считает, что вход лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили и "Гирчи" в парламент ничего не изменит, но может сослужить плохую службу всей оппозиции.

"И вообще, думать о том, что сегодня Элисашвили и "Гирчи" смогут выманить у правящей партии, полезный для страны, избирательный кодекс, избирательную систему и сверху замену председателя ЦИК Жвания, было бы смешно, если бы не было плачевно. Так как единственной надеждой "Мечты" на следующих выборах будет эта избирательная технология, действующая система, и в добавок Тамар Жвания", - сказал Цинцадзе.

При этом он добавил, что "Мечта", исходя из вышеуказанного, "не расстанется со Жвания, как мать с ребенком".

"Сегодня оппозиции нужен катарсис… Сегодня оппозиции больше всего нужно осмыслить ошибки и очиститься, но, чтобы понять все это, нужно быть политиком. К сожалению, в Грузии политиком после Шеварднадзе, в прямом смысле этого слова, были только несколько человек", - сказал Цинцадзе.

Готов ли транспорт к возобновлению работы?

Правительство Грузии до конца недели планирует представить план поэтапного открытия экономики. Экономическая активность в стране будет восстановлена поэтапно, как и в предыдущий раз. На первом этапе будут открыты рынки и торговые центры, а общественный и международный транспорт заработает скорее всего на втором этапе - в середине февраля, пишет газета "Резонанси".

Руководитель Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Грузии Давид Месхишвили подтверждает готовность общественного транспорта возобновить работу.

"Я разговаривал с транспортной службой мэрии Тбилиси и могу сказать, что транспортная служба столицы готова возобновить работу и строго соблюдать правила. А мы, работающие в этой области, передали рекомендации. Все говорят, что их соблюдение действительно возможно", - сказал Месхишвили газете "Резонанси".

По его словам, даже в тех странах ЕС, где была очень серьезная проблема, работа городского транспорта не запрещелась.

"Уменьшать мобильность за счет людей, у которых нет собственной машины, негуманно. У значительной части населения нет автомобиля, и одним из видов передвижения является именно общественный транспорт", - сказал Месхишвили.

В Грузии закрылись более четырех тысяч компаний

В условиях пандемии компании столкнулись с проблемой - большая часть из них перестала работать, а у тех, кто сумел выжить в такой сложной ситуации, накопились большие долги. С начала пандемии закрылись более 4,1 тысячи фирм, некоторые – временно, а некоторые – навсегда. Смогут ли они работать и встать на ноги после снятия ограничений, никто прогнозировать не может, пишет газета "Резонанси".

Руководитель ассоциации малого и среднего бизнеса Михаил Челидзе заявляет, что бизнес действительно находится в сложной ситуации. По его словам, они справились с первой волной и смогли снова встать на ноги, а смогут ли теперь продолжить деятельность - сомнительно, потому что у них совсем нет денег.

"Вторая волна по сравнению с первой была очень критической. Во время первого локдауна все было закрыто, и мы так или иначе перенесли его. Бизнес нашел средства для восстановления и смог что-то сделать, но второе закрытие бросило бизнес в такое состояние, что компании физически не смогли восстановиться, что очень плохо", - сказал Челидзе газете "Резонанси".

По его словам, в этой критической ситуации необходимо, чтобы государство помогло представителям бизнеса специальными программами, чтобы им не пришлось остановить свою деятельность окончательно.

"Роль госпрограмм в этой ситуации очень важна. "Производи в Грузии" и сельскохозяйственные программы должны быть в состоянии максимально помочь бизнесу и восстановить его. На мой взгляд, на то, чтобы выйти из этого кризиса, потребуется не менее двух лет, и сейчас у меня ощущения последнего периода 90-х. На рынке остались те, кто непосредственно продает товары, необходимые для первой необходимости", - сказал Челидзе.

Обзор подготовлен на основе материалов "Ахали таоба" и "Резонанси"