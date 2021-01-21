О чем пишут грузинские газеты: комендантский час в Грузии может сократиться

Завершится ли разговор об однопартийности грузинского парламента после входа в законодательный орган Алеко Элисашвили, возрастут ли эпидриски с восстановлением авиасообщения в Грузии и ослабят ли ограничения в стране - главные темы в грузинской прессе

Станет ли парламент Грузии многопартийным?

Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили через несколько дней объявит о своем решении, войдет он или нет в парламент (на сегодня уже известно о решении Элисашвили войти в парламент - прим. ред.). По словам Элисашвили, он и его партия закончили говорить о цирке, устроенном в оппозиции, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что с входом Элисашвили в парламент законодательный орган Грузии больше не будет однопартийным.

"Вход Элисашвили в парламент ничего не изменит - ни политическую картину и ни конфигурацию в парламенте. Просто парламент больше не будет однопартийным и станет трехпартийным. "Грузинскую мечту", у которой нет проблем с легитимацией, так как ее легитимность признали все крупные международные организации, совершенно не интересует, признает ли ее грузинская оппозиция или нет", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, прибавление двух мандатов ничего не изменит - это больше тема для разговоров, чем реальный рычаг.

"А для Элисашвили вход в парламент рискованный шаг и, трудно сказать сегодня, положительный или отрицательный для его политического будущего", - отметил Дзабирадзе.

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что с вхождением Элисашвили в парламент в оппозиции, возможно, будет создано другое положение и этот факт даст результат.

"Граждане" против всех: что происходит в грузинской оппозиции >>

"То есть у многих появится импульс, потому, что сейчас сдерживаются, стесняясь друг друга, так как вместе участвуют в режиме бойкота. И для других будет хорошо, если этот круг разорвется и они, пусть даже по отдельности, войдут в парламент", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Восстановление авиасообщения увеличит эпидриски?

Ограничения на регулярные рейсы отменят на фоне жесткого контроля с февраля – специалисты считают, что это увеличивает риск ухудшения эпидситуации, однако отмечают, что при правильном контроле, возможно, экономически будет гораздо больше пользы, чем вреда с эпидемиологической точки зрения, пишет газета "Резонанси".

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе считает, что в этих условиях, когда уже есть три штамма, не исключено, что они после возобновления полетов попадут в страну, поэтому авиасообщение следует строго контролировать.

"Не исключено, что после возобновления полетов штаммы войдут более активно, но это произойдет только в том случае, если люди, прибывшие из-за границы, не будут полностью идентифицированы и не пройдут проверку на антиген", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

При этом эпидемиолог отметил, сделать проверку нужно на все три штамма, а не только на один, который сейчас есть в Грузии, так как тест не выявит все три.

"И во-вторых, этих людей надо как-то контролировать, в тот момент у них вирус может не подтвердится, а через некоторое время выявиться - такие случаи у нас были. У пациента была и лихорадка, и все симптомы, хотя в первый период COVID не подтвердился, а через некоторое время подтвердился, поэтому их обязательно нужно наблюдать", - сказал Хмаладзе.

По его словам, ковид паспорт и схожие документы - это уже технические вопросы, которые должны быть урегулированы, чтобы получить информацию о человеке, например, сдавал он или нет анализ.

"Это важно, и я считаю, что это хорошая идея", - отметил Хмаладзе.

Комендантский час начнется позже?

Последние несколько дней ведутся разговоры о возможном переносе начала комендантского часа. Как оказалось, этот вопрос проблематичный как для бизнеса, так и для граждан. Например, в торговых центрах уже поставили вопрос о переносе начала комендантского часа на 22:00, то есть на час позже. Этот вопрос обсуждается и в правительстве, но конкретное решение пока не принято, пишет газета "Резонанси".

Исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе поддерживает перенос комендантского часа и говорит, что от этого выиграют как бизнес, так и население.

"Перенос комендантского часа с 21:00 на 22:00 поможет магазинам и торговым центрам, которые продлят свою деятельность на один час. Это будет выгодно как для бизнеса, так и для людей. Мы знаем, что сфера торговли откроется с 1 февраля, и в этом случае, естественно, еще больше возникнет потребность в ослаблении ограничений", - сказал Вепхвадзе газете "Резонанси".

Исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии заявил, что вопрос открытия бизнеса не должен подлежать пересмотру.

Грузинские эпидемиологи против смягчения ограничений >>

"Мы подтверждаем нашу позицию, что вопрос об открытии бизнеса больше не следует пересматривать исходя из тех экономических реалий, которые созданы в стране. Понятно, что мы должны соблюдать правила и быть осторожными, но экономику нужно задействовать. Вероятно, и комендантский час следует отложить", - сказал Вепхвадзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"