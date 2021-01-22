Что ждать от "ЭпиВакКороны". Все о пептидной вакцине против COVID-19

У "ЭпиВакКороны" стопроцентная иммунологическая эффективность, утверждают в разработавшем ее новосибирском Центре "Вектор". Это синтетический препарат, состоящий из маленьких фрагментов белка-шипа SARS-CoV-2 – возбудителя COVID-19.

Сейчас вакцину испытывают на более чем трех тысячах добровольцев. В то же время она поступила в гражданский оборот. Сообщают, что у нее очень мало побочных эффектов, поэтому вакцина подходит и людям старшего возраста. Что нужно знать о ней тем, кто хочет привиться, — в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.

Из чего состоит "ЭпиВакКорона"?

Из трех коротких фрагментов белка-шипа коронавируса SARS-CoV-2, которые прицеплены к белку-носителю. Эти фрагменты называют пептидами, отсюда название вакцины — пептидная. Белок-носитель включает в себя фрагменты нуклеокапсидного белка, окружающего РНК коронавируса. В качестве вещества, усиливающего иммунный ответ, — адъюванта — выступает гидроксид алюминия. Также есть вспомогательные соединения и вода. Все составные элементы синтетические.

Какие пептиды входят в вакцину?

Как сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор", вакцинные пептиды содержат прежде всего В-клеточные эпитопы, источником Т-хелперных эпитопов служит белок-носитель. Поясним, что это означает.

SARS-CoV-2 представляет собой молекулу РНК, завернутую в оболочку — нуклеокапсид. Все это находится в липидном мешке, украшенном снаружи, как корона, крупными белками-шипами. Поэтому и говорят о коронавирусе.

Белки-шипы помогают вирусной частице прицепиться к клетке человека и проникнуть внутрь. В многочисленных исследованиях установили, что эти шипы вызывают наибольший иммунный ответ организма. В терминологии биологов белок-шип — это антиген.

Молекула этого белка очень большая, и в ней есть особые участки — эпитопы. Их распознают клетки иммунной системы и активируют механизм борьбы с инфекцией.

"Есть В-эпитопы и Т-эпитопы. Первые называют антигенными детерминантами. Это участки молекулы антигена, которые связываются с антителами. Но сначала эти участки связываются с рецепторами В-лимфоцитов и запускают процесс их превращения в плазматические клетки, способные вырабатывать антитела", — рассказывает профессор Екатерина Колесанова, руководитель лаборатории пептидной инженерии НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича.

Однако не все так просто. Антиген втягивается в В-лимфоцит в составе пузырька-эндосомы и расщепляется там на короткие фрагменты. С эндосомами связываются белки, составляющие главный комплекс гистосовместимости второго класса. "Эти белки отлавливают некоторые фрагменты антигена, обычно длиной 14-20 аминокислотных остатков, не похожие на фрагменты белков организма-хозяина. Вот где происходит распознавание свой-чужой", — продолжает эксперт.

Далее белки главного комплекса гистосовместимости вместе с фрагментами антигена выставляются на поверхности В-лимфоцитов. И здесь их уже распознают особые иммунные клетки-помощники — T-хелперы. Они связываются с В-лимфоцитами и активируют их. "Чтобы вакцина вызывала выработку антител, в ней должны быть как В-, так и Т-хелперные эпитопы антигенов возбудителя", — подчеркивает профессор Колесанова.

Как работает вакцина?

В результате прививки белок-носитель доставляет все три пептида в человеческий В-лимфоцит. Они активируют его, и начинают вырабатываться защитные антитела — иммуноглобулины. Каждый В-эпитоп отвечает за синтез уникального иммуноглобулина. Первыми образуются антитела класса M (IgM), IgG — потом, но они дольше всех остаются в крови, свидетельствуя об иммунитете.

В "Векторе" подтверждают, что антитела, возникающие от прививки, специфичны к белку-шипу коронавируса. Сыворотки крови от иммунизированных добровольцев проявляют вируснейтрализующую активность. Это означает, что антитела способны не только узнавать коронавирус, но и уничтожать его.

"ЭпиВакКорона" содержит коронавирус или какой-то другой вирус?

Никаких вирусов и их частей там нет. Этим вакцина отличается от "Спутника V", в котором есть аденовирусы. В "ЭпиВакКороне" нет РНК, ДНК, никаких живых компонентов, консервантов и антибиотиков. Состав подробно описан на сайте Роспотребнадзора, а также в инструкции к вакцине, доступной в интернете.

В "ЭпиВакКороне" есть пептиды — фрагменты белков, идентичных белкам коронавируса. Их искусственно синтезировали и прицепили к белку-носителю — химерному белку с элементами нуклеопротеина (N-белка) коронавируса SARS-CoV-2. Как следует из патента RU2738081, зарегистрированного "Вектором", синтезировать его помогает бактерия кишечной палочки — E. coli.

"Ген N-белка слит с геном очень хорошо растворимого в воде бактериального мальтоза-связывающего белка (maltose-binding protein, MBP). Оба они синтезируются в виде единого химерного белка. С ним легко работать", — поясняет Екатерина Колесанова. Выбранные пептиды присоединяются к химерному белку за счет химической реакции с образованием ковалентной связи.

Как создают пептидную вакцину?

Химическим синтезом пептидов — процессом последовательного наращивания цепи из отдельных аминокислотных остатков.

"Если пептид короткий — не более восьми-десяти остатков, синтез возможен в растворе. Это дольше, но дешевле. Более длинные пептиды синтезируют твердофазным методом — ранее сугубо экспериментальным, но сейчас все шире применяемым и на производстве, поскольку легко автоматизируется. Пептид из восьми аминокислотных остатков твердофазным способом синтезируют за два часа, максимум — сутки, в зависимости от масштабов, аминокислотной последовательности и характеристик оборудования. Далее — очистка, обычно высокоэффективной жидкостной хроматографией. Это довольно быстро, хотя недешево", — уточняет Екатерина Колесанова.

Синтетические пептиды соединяют (конъюгируют) с белком-носителем. Это нужно в том числе для того, чтобы получить устойчивые молекулы. Чем короче пептиды, тем быстрее они разрушаются.

"Способ конъюгации — секрет фирмы, главное — не нарушить структуры эпитопов и, если необходимо, позволить им отщепляться от белка-носителя после попадания в организм или внутрь антигенпрезентирующей клетки. Адъювант вызывает местную воспалительную реакцию и привлекает к месту введения вакцины антигенпрезентирующие клетки", — говорит исследовательница.

Как делают прививку?

Вакцину выпускают в виде суспензии и вводят шприцем в мышцу плеча. Пептидные препараты не дают быстрый мощный ответ иммунитета, поэтому "ЭпиВакКорону" вводят дважды равными дозами с промежутком 21 день.

Какие побочные эффекты?

Добровольцы I-II фаз испытаний сообщали о небольшой болезненности в месте укола, которая быстро проходила. Других неприятностей не отмечали.

В неофициальном Telegram-канале #ЭпиВакКорона, созданном участниками пострегистрационных испытаний (III фаза), сообщают о минимальной побочке: дискомфорте, покраснении в месте укола в течение суток, сильной боли в плече. Высокой температуры, ломоты ни у кого не наблюдалось, либо не удалось подтвердить ее связь с прививкой.

Какова эффективность "ЭпиВакКороны"?

"Есть эффективность иммунологическая и профилактическая. Первая — это выработка специфических антител. По итогам I-II фаз клинических испытаний специфические антитела образовались у всех добровольцев. Профилактическая эффективность — это защита привитых от заболевания. Исследования продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные будут в феврале", — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Клинические испытания I-II фаз еще не закончены, уточнили в ГНЦ "Вектор". Есть только промежуточные результаты.

Сейчас проходит двойное слепое рандомизированное исследование с группой плацебо. Людей разбивают на группы случайным образом. Кто получает вакцину, а кто — физраствор, не знают ни добровольцы, ни врачи. Из трех тысяч участников вакцинировали 2 897, четверть получили плацебо. Испытания завершат через 180 дней после прививки последнего добровольца.

Одновременно идут испытания на 150 добровольцах старше 60 лет. Предварительные данные по этой группе озвучат также в феврале.

Как самостоятельно проверить действие вакцины?

Сделать анализ крови на антитела класса IgG к S-белку коронавируса не ранее чем на 35-42-й день после первого введения вакцины. Однако не все тест-системы видят антитела, вырабатываемые "ЭпиВакКороной".

Как сообщает Роспотребнадзор, для этого подходит только тест-система "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанная ГНЦ "Вектор". "Она обладает высокой чувствительностью и специфичностью при выявлении антител к определенным участкам коронавируса, которые использованы в вакцине "ЭпиВакКорона", говорится на сайте ведомства.

"По данным наблюдения в ограниченной группе, установили, что тест-система SARS-CoV-2-RBD-ИФА-Гамалеи дает положительный результат у большинства иммунизированных пептидной вакциной "ЭпиВакКорона". Согласно информации производителя, тест-система — "Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) коронавируса SARS-CoV-2" — показывает "именно протективные вирус-нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2" и позволяет определить, "есть ли защитные антитела у пациента", — уточнили в "Векторе".

Кроме того, по словам разработчика, рекомбинантный белок S1, производимый фирмой Sanyou Biopharmaceuticals, хорошо "видит" антитела к вакцине "ЭпиВакКорона".

По наблюдениям добровольцев-испытателей III фазы, самостоятельно сдающих тесты, антитела IgG выявлены у троих — получивших первую прививку в декабре прошлого года.

Кто еще разрабатывает пептидные вакцины от коронавируса?

Пептидные вакцины во всем мире находятся на экспериментальной стадии. Их разработка и проверка очень трудозатратны, поэтому они отстают от мРНК, векторных и инактивированных/убитых вакцин. В России достаточно ресурсов и квалифицированных кадров для решения этой задачи собственными силами.

В списке ВОЗ на 19 января, кроме "ЭпиВакКороны", — еще две пептидные вакцины-кандидата. Их испытывают на людях.

Мультипептидный "коктейль" P-pVAC-SARS-CoV-2, созданный в Университете Тюбингена (Германия), состоит из шести пептидов разных белков коронавируса и липопептида XS15 собственной разработки в качестве адъюванта. Идет I фаза испытаний.

Препарат UB-612 тайваньской компании United Biomedical Inc., Asia и американской COVAXX включает в себя фрагменты двух субъединиц S-белка (нацелены на B-клеточный ответ) и Т-эпитопы из мембранного и нуклеокапсидного белков для формирования Т-клеточного ответа. Идут II-III фазы испытаний.