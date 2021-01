Авантюризм при пандемии: россиян призвали не участвовать в несанкционированных акциях

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мэр российской столицы Сергей Собянин попросил жителей мегаполиса воздержаться от участия в несогласованных акциях 23 января.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники блогера Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток.

Московский градоначальник призвал соблюдать требования медиков.

"Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию, важно для сохранения здоровья и жизни москвичей. На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимой", – подчеркнул он.

Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

МВД России сообщило, что проведет доследственную проверку в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального.

Отмечается, что правоохранителям поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание задействовать молодежь (в том числе, несовершеннолетних) на несанкционированных акциях в регионах, "по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации".

"Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно данным СК, в Москве и других субъектах действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания.

"Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января", — заявила Петренко.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал родителей поговорить с детьми, чтобы не допустить их участия в несанкционированной акции 23 января, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

Он призвал родителей поговорить с детьми.

"Объясните им – аргументировано и уважительно, – что их в качестве пешек втягивают в свои мошеннические игры политические провокаторы", - сказал политик.