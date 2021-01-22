О чем пишут грузинские газеты: есть ли спрос на недвижимость в стране?

Сможет ли оппозиция провести весной масштабные акции, чего Грузия ждет от новой администрации США и каким будет первое посланием Байдена и что происходит на рынке недвижимости после Нового года - главные темы в грузинской прессе

Сможет ли оппозиция поднять масштабные митинги?

Точное время пятого раунда переговоров между правительством и оппозицией еще не определено, хотя оппозиция, которая отказывается войти в парламент, уже переходит к действиям и планирует в феврале перевести политические процессы на улицу. Какова реальность сейчас, пойдут ли люди за оппозицией на улицу или этот протест, как и предыдущие аналогичные демонстрации, обречен на убыль, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе говорит, что форма действия этой части оппозиции понятна, но считает, что общество для этого пока не готово и вывести людей на улицу таким анонсированием не получится.

"Для оппозиции, которая не входит в парламент, единственная публичная форма активности, кроме телевидения, организация акций протеста – продолжить процесс протестом и как можно большую часть населения вовлечь в акции протеста, если хочет достичь цели. Это правильная и понятная форма, другой вопрос, насколько они смогут это сделать", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

При этом аналитик считает тактически неправильным заранее анонсировать план, так как никто не знает, в том числе и оппозиция, какое положение будет в феврале и насколько общество будет готово выйти на улицу.

"Если акции протеста будут малочисленные и не смогут создать погоду, это негативно повлияет на имидж оппозиции. Поэтому нужно провести очень скрупулезную работу для начала серьезных акций и на каком-то уровне сохранить волну протеста", - сказал Дзабирадзе.

Каким будет первое послание Байдена?

"Возвращенная Америка" и большие надежды в Грузии - Джо Байден официально стал 46-м президентом США. Приход Байдена к власти в США вселяет в Грузию особые ожидания и надежды, пишет газета "Резонанси".

Политолог Паата Закареишвили считает, что администрация Байдена будет уделять особое внимание демократии в Грузии.

"Вопрос стоит так, что хочет Грузия от Америки. Если Грузия свернет с пути демократии и покатится, тогда и новая администрация ничего нам не предложит. Президент сменился, но сенат и конгресс те же. Они хорошо знают, что происходит в Грузии. Байден, в отличие от Трампа, хорошо знает Грузию и был включен во многие разные процессы. Он хорошо знает, что проведенные выборы не были идеальными, и больше всего наблюдение будет в этом направлении. На этом фоне первое послание официальному Тбилиси будет – покажите мне демократию", - сказал Закареишвили газете "Резонанси".

По словам политолога, очень важно, что в Белом доме будут те люди, начиная с Байдена, которые лучше всего знают Грузию и регион, при этом отметил, что несмотря на то, что интерес к Грузии большой, наибольшее влияние будет иметь то, какую политику будет проводить Америка в отношении России.

Замер ли рынок недвижимости в Грузии?

На рынке недвижимости положение сложное - ситуация особенно обострилась после того, как в стране был введен второй этап ограничений и завершилась программа ипотечного субсидирования, пишет газета "Резонанси".

По словам эксперта рынка, главы агентства "Кибе" Нели Гогуадзе, положение на рынке недвижимости сложное и спрос на куплю-продажу квартир практически исчез.

"Продажи квартир, особенно вторичных, очень низкие. Прошлогодняя программа субсидирования положительно повлияла на рынок недвижимости, но после ее завершения положение явно плохое. В этом году нормального спроса пока и не было", - сказала Гогуадзе газете "Резонанси".

При этом глава агентства "Кибе" отметила, что аналогичная ситуация и с арендой квартир.

"В принципе, как будет спрос, когда все закрыто и ничего не работает? Короче говоря, ситуация с обеих сторон плохая, и в ближайшем будущем не улучшится", - сказала Гогуадзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"