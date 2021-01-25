О чем пишут грузинские газеты: ухудшит ли отмена ограничений эпидситуацию в Грузии?

Есть ли выход из политического кризиса, какие шансы у грузинской оппозиции – поддержит ли ее народ и к чему может привести одновременная отмена ограничений, введенных в Грузии из-за пандемии коронавируса - главные темы в грузинской прессе

Парламент или улица – какой путь выберет оппозиция?

Преодолеть политический кризис, возникший в Грузии после парламентских выборов, можно с помощью внеочередных выборов, сказал аналитик Гия Хухашвили в интервью газете "Квирис палитра".

"Для достижения этого есть два пути: первый – политический, когда используешь все инструменты, в том числе и парламентскую трибуну, чтобы в результате политического процесса получить внеочередные выборы. И второе – протестное движение, посредством которого пытаешься достичь того же результата. Для меня первый путь более приемлем", - сказал Хухашвили.

По словам аналитика, второй путь является зоной высокого риска, где параллельно с выполнением политической задачи страдают государственные интересы.

"Кроме того, думаю, что в сегодняшнем положении слабостью этой тактики является то, что консолидировать народ из-за фальсифицированных выборов будет сложно. Это возможно через неделю, месяц после выборов, но после паузы в несколько месяцев сомневаюсь, чтобы под предлогом фальсифицированных выборов было возможно поднять масштабную акцию протеста", - сказал он.

Аналитик считает, что борьба оппозиции в парламенте, на фоне социальных проблем, была бы более легкой и эффективной.

"И намного быстрее мы получили бы внеочередные выборы, так как 40% консолидированной и политически подкованной оппозиции может легко парализовать 60% серой массы. "Серой массой" называю не оскорбительно, а потому что они политически неопытны", - сказал он.

Хухашвили считает, что оппозиция могла бы до весны использовать парламентскую трибуна для поднятия как вопроса фальсификации выборов, так и других проблем, тем более что "Грузинская мечта" политическую цену уже заплатила и намного выше, чем требовала оппозиция.

"Эта цена - уход Бидзины Иванишвили из политики, что абсолютно меняет политическую мозаику и, можно сказать, удесятеряет шансы оппозиции. А оппозиция это не использует… Я категорически не согласен с мнением, что оппозиция своим входом в парламент что-то оформляет власти, дает легитимацию и так далее. Итоги выборов можно не признавать, но нужно признать реальное положение, войти в парламент, создать следственную комиссию, изучить все обстоятельства выборов и опубликовать обвинительное заключение, а на его основании потребовать внеочередные выборы. К этому добавятся социальные или связанные с пандемией проблемы, которые потом смогут использовать", - сказал аналитик.

При этом добавил, что не понимает, почему оппозиция должна потерять парламентский инструмент.

Поддержит ли народ оппозицию?

По какому сценарию могут развиваться события в стране, если оппозиция не войдет в парламент в конце месяца. Оппозиция анонсирует горячую весну, в правительстве заявляют, что оппозиция, которая не войдет в парламент, ведет страну к развитию революционного сценария. А аналитики считают, что оппозиция напрасно надеется на недовольство, существующее в населении, пишет газета "Резонанси".

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что в этом противостоянии больше всего страдает страна, хотя если судить о выигрыше-проигрыше, в первую очередь пострадает оппозиция, которая ничего не сможет сделать с улицы.

По его словам, только улица в качестве политической арены, начиная с 90-х, ничего не дает.

"Когда власть себя чувствует устойчиво, тогда уличная политика, как правило, особо не действует, тем более когда сама улица не полна… Если кто-то обижен на власть, это не значит, что попытается заменить ее оппозицией, которая хуже нее", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

По словам политолога, когда оппозиция пытается народ, вышедший на улицу по аполитичным мотивам, превратить в свой инструмент, общество сразу же начинает от нее отмежевываться.

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что, возможно, из-за социальных проблем люди действительно выйдут на улицу, но это не будет широкомасштабными выступлениями, которые вынудят власть назначить внеочередные выборы.

"Мы видим, что населению уже давно очень трудно, несмотря на это оно воздерживается и не выходит на улицу по этому поводу. Людей еще больше пугает слово революция и подобные термины… Почему оппозиция уверена, что люди, вышедшие на улицу по социальному признаку, поставят их рядом? Если у оппозиции, объявившей бойкот парламенту, этот сценарий – ничего большого она не достигнет", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Стоит ли отменять все ограничения сразу?

Ограничения, введенные в Грузии в связи с пандемией коронавируса, опротестовали у здания государственной канцелярии бизнесмены, политики, а также представители различных слоев общества. Протестующие предъявили властям ультиматум – они требуют снять ограничения за 48-часов, в противном случае грозятся пикетировать государственное здание, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава считает, что отмена всех ограничений и сразу ухудшит ситуацию. По его словам, нужно найти золотую середину, чтобы ограничения ослабили не сразу и внезапно и не слишком поздно, как расписано в решении правительства от 22 января.

"Снять ограничения ультиматумом и за 48 часов не так-то просто, хотя протест части населения понятен, поскольку они ожидали значительного облегчения эпидемической ситуации. На мой взгляд, ограничения следует снимать поэтапно, а не за 48 часов, потому что внезапное снятие ограничений создаст риски эпидситуации. Я за большее смягчение, чем это расписано на данном этапе, но не сразу и на основе ультиматума", - сказал Гогинава газете "Резонанси".

По словам врача, те, кого касается введение-ослабление ограничений, должны рассматривать вопрос комплексно.

"Транспорт можно будет восстановить раньше, если работа общественного транспорта будет урегулирована - будет больше автобусов и порядок как в автобусах, так и в метро будет поддерживаться, и у нас не будет ситуации, которая была в ноябре-декабре, что в конкретном транспорте было больше людей, чем допускалось эпиднормами", - сказал Гогинава.

Врач Тбилисской инфекционной больницы считает, что если за 48 часов отменить сразу все ограничения, эпидемическая ситуация ухудшится.

"Если все ограничения будут сняты вдруг, без всяких планов и расчетов, это ухудшит эпидемическую ситуацию, но поэтапно это может произойти быстрее, чем написано. То есть я сторонник золотой середины", - сказал Гогинава.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Квирис палитра" и "Резонанси"