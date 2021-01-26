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Батумская аджарская оппозиция - акция протеста

Власти Грузии vs оппозиция: есть ли надежда на переговоры

© Sputnik / Seyran Baroyan
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Большинство оппозиционных партий приняли решение окончательно покинуть парламент Грузии и предложили правящей партии снова вернуться к переговорам

Заявление о снятии с себя депутатских полномочий оппозиция написала давно, еще в декабре, когда парламент десятого созыва собрался на свое первое заседание, однако, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой большинство в парламенте решила дать время оппозиции подумать. И даже начала рассмотрение проекта поправок, которые лишат бунтарей финансирования.

Однако как оказалось, несмотря на все надежды "Грузинской мечты" оппозиция не передумала.

Мамука Мдинарадзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Все для оппозиции - "Грузинская мечта" вносит изменения в регламент парламента

"Хотим заявить, что угроза в адрес оппозиционных партий о введение санкций и наказания, а также затягивание процесса приостановления действия мандатов результата не принесут", - говорится в совместном заявлении партий, распространенном во вторник, который подписали шесть оппозиионных сил.

Под общим заявлением нет подписи партии "Альянса патриотов", которая окончательно лишилась права называться парламентской партией, а ее места занимает никому неизвестная новая сила "Европейские социалисты", которые исправно работают в парламенте. Также не подписали заявление партии "Граждане" и "Новый политический центр – Гирчи".

При этом, если "Граждане" готовы работать в парламенте, "Гирчи" находится в режиме бойкота и пока еще надеется вернуть оппозицию в законодательный орган.

Тень переговоров

Между тем в том же заявлении оппозиционные партии еще раз говорят о том, что готовы продолжать вести переговоры с правящей партией, но только по главному требованию - досрочным парламентским выборам.

С этим требованием категорически не согласна "Грузинская мечта". Более того один из лидеров правящей партии Гия Вольский даже намекнул, что "Грузинская мечта" может отказать оппозиции в желании выйти из парламента.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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"Оппозиция хочет использовать вопрос мандатов не для восстановления справедливости, а для развития деструктивных процессов и показать, что их права игнорируются и навредить интересам Грузии. Я пока не могу сказать, какое парламент примет решение, но со стороны международныъ партнеров есть строгое требование парламент должен работать и противостояние должно быть там", - сказал Вольский.

А вот его коллега по партии Гурам Мачарашвили отметил, что надеется что оппозиция или хотя бы ее часть образумится и войдет в парламент, однако прямо поставил знак вопрос в продолжении переговоров.

"Заявление оппозиции, что они готовы к переговорая не вызывает доверия, так как они ничего не сказали нового ни избирателям, ни обществу, кроме абсурдного требования провести внеочередные выборы", - заявил Мачарашвили.

Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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Между тем, до дня "икс", когда парламент примет окончательное решение по единственному вопросу, который дает повод торговаться оппозиции – депутатским мандатам, остается все меньше времени. После принятия решения о лишении, парламент Грузии уже может не учитывать мнение оппозиции и принимать важные решения для страны по предварительным подсчетам в составе 99 человек. И хотя он не сможет принимать конституционные законы, он вполне имеет право изменить как хочет любой другой закон страны.

Более того, уже не надеясь на договор, в регламент парламента правящая партия уже в ближайшем будущем примет поправке, которые дадут малочисленной группе оппозиции иметь своих представителей в комитетах, сидеть на бюро парламента и занимать должности вице-спикера.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (143)
Теги:
Оппозиция, Грузия


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