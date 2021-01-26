Власти Грузии vs оппозиция: есть ли надежда на переговоры

Заявление о снятии с себя депутатских полномочий оппозиция написала давно, еще в декабре, когда парламент десятого созыва собрался на свое первое заседание, однако, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой большинство в парламенте решила дать время оппозиции подумать. И даже начала рассмотрение проекта поправок, которые лишат бунтарей финансирования.

Однако как оказалось, несмотря на все надежды "Грузинской мечты" оппозиция не передумала.

"Хотим заявить, что угроза в адрес оппозиционных партий о введение санкций и наказания, а также затягивание процесса приостановления действия мандатов результата не принесут", - говорится в совместном заявлении партий, распространенном во вторник, который подписали шесть оппозиионных сил.

Под общим заявлением нет подписи партии "Альянса патриотов", которая окончательно лишилась права называться парламентской партией, а ее места занимает никому неизвестная новая сила "Европейские социалисты", которые исправно работают в парламенте. Также не подписали заявление партии "Граждане" и "Новый политический центр – Гирчи".

При этом, если "Граждане" готовы работать в парламенте, "Гирчи" находится в режиме бойкота и пока еще надеется вернуть оппозицию в законодательный орган.

Тень переговоров

Между тем в том же заявлении оппозиционные партии еще раз говорят о том, что готовы продолжать вести переговоры с правящей партией, но только по главному требованию - досрочным парламентским выборам.

С этим требованием категорически не согласна "Грузинская мечта". Более того один из лидеров правящей партии Гия Вольский даже намекнул, что "Грузинская мечта" может отказать оппозиции в желании выйти из парламента.

"Оппозиция хочет использовать вопрос мандатов не для восстановления справедливости, а для развития деструктивных процессов и показать, что их права игнорируются и навредить интересам Грузии. Я пока не могу сказать, какое парламент примет решение, но со стороны международныъ партнеров есть строгое требование парламент должен работать и противостояние должно быть там", - сказал Вольский.

А вот его коллега по партии Гурам Мачарашвили отметил, что надеется что оппозиция или хотя бы ее часть образумится и войдет в парламент, однако прямо поставил знак вопрос в продолжении переговоров.

"Заявление оппозиции, что они готовы к переговорая не вызывает доверия, так как они ничего не сказали нового ни избирателям, ни обществу, кроме абсурдного требования провести внеочередные выборы", - заявил Мачарашвили.

Между тем, до дня "икс", когда парламент примет окончательное решение по единственному вопросу, который дает повод торговаться оппозиции – депутатским мандатам, остается все меньше времени. После принятия решения о лишении, парламент Грузии уже может не учитывать мнение оппозиции и принимать важные решения для страны по предварительным подсчетам в составе 99 человек. И хотя он не сможет принимать конституционные законы, он вполне имеет право изменить как хочет любой другой закон страны.

Более того, уже не надеясь на договор, в регламент парламента правящая партия уже в ближайшем будущем примет поправке, которые дадут малочисленной группе оппозиции иметь своих представителей в комитетах, сидеть на бюро парламента и занимать должности вице-спикера.