Путин выступил на Давосском форуме впервые за 12 лет – о чем говорил президент России

Российский президент отметил, что человечество может столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, но выразил надежду, что глобальный конфликт, означающий конец цивилизации, невозможен

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин после 12-летнего перерыва выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который впервые проходит в онлайн-формате, сообщает РИА Новости.

О современном мире

По словам российского лидера, он, как и многие другие эксперты, связывает текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. Путин отметил, что с этим можно соглашаться, можно нет, но по масштабу и системному характеру глобальных вызовов и потенциальных угроз напрашивается определенная аналогия.

"Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Об этом мы и раньше говорили. Но это в свою очередь сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах", – рассказал он.

Все это неизбежно сказывается на характере международных отношений, в результате чего происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности, считает Путин.

"Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", – добавил он.

О проблемах общества

По словам российского президента, рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы.

"Кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден – одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", – заметил Путин.

О глобальном мировом конфликте

"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", – заявил Путин.

По его словам, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда.

"Противоречия, столкновения интересов — на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты не мешало, а, напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас как раз такой период", – добавил российский президент.

О коронавирусе

Коснулся Путин и темы коронавируса. По его словам, массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу, подчеркнул российский лидер.

"Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы", – заключил президент.