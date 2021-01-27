Правительство Грузии решило ввести послабления для торговых центров

Все ограничения в стране будут пересматриваться раз в неделю или две, и в зависимости от того, как улучшится ситуация с коронавирусом, ограничения будут сниматься поэтапно

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение разрешить магазинам одежды открыть примерочные, упростить правила возврата товаров и увеличить допустимое число покупателей.

Данное решение было озвучено после встречи представителей торговых центров с экономической командой правительства и эпидемиологами. В администрации правительства стороны в течение нескольких часов пытались согласовать вопрос работы бизнес-сектора после снятия ограничений с 1 февраля.

"Главной темой обсуждения было открытие этих сетей так, чтобы не допустить быстрого распространения инфекции. Мы вспомнили недельный предновогодний период, когда торговые сети тщательно следовали всем рекомендациям, и наша задача на данном этапе – пройти период открытия так, чтобы у нас не было эпидвзрыва… Мы договорились, что возможно смягчение правил действия некоторых ограничений. Например, в новогодний период был запрещен возврат товаров, что станет возможным с 1 февраля. Также будет возможно послабление с раздевалками и в связи с количеством посетителей на один квадратный метр", – заявила вице-премьер, глава Мининфраструктуры Майя Цкитишвили.

Также торговые объекты будут работать с 10:00 до 19:00 часов, кроме выходных дней.

Что думает бизнес

В целом, владельцы бизнеса дали встрече положительную оценку.

"Для нас хорошая новость, что в торговом центре на 10 квадратных метров площади разрешено быть одному покупателю так же, как и в гипермаркетах. Второе – будут работать раздевалки, будет возможность обмена товара, что также важно для наших клиентов", – заявил директор Tbilisi Сentral Леван Каралашвили.

Тем не менее, основные требования предпринимателей – возобновление работы общественного транспорта, сдвиг ограничения на передвижение в ночное время на один час и разрешение работать по выходным, остались невыполненными.

"К сожалению, вопрос работы в выходные пока не обсуждается, но мы вернемся к нему через две недели. Будет проведена оценка эпидемиологической ситуации, и будет принято соответствующее решение. То же самое и с общественным транспортом, который тоже остается серьезной проблемой. У нас также есть конкретные временные решения, которые мы разработаем с Министерством экономики", – сказал Каралашвили.

Директор Tbilisi gallery Николоз Цинцадзе, в свою очередь, отметил положительный момент в том, что все ограничения будут пересматриваться раз в неделю или две, и в зависимости от того, как улучшится ситуация, ограничения будут сниматься поэтапно.

Ответ на претензии

Министр экономики Натия Турнава назвала претензии бизнеса невыполнимыми.

"Они хотят, чтобы все открылось разом. Поэтапность и аккуратные шаги – гарантия того, что через месяц нам больше не придется закрыть какую-либо сферу – торговые центры, магазины, рынки. Поэтому бизнес поставил вопрос о том, чтобы работать в том же режиме, что и до пандемии, но это невозможно по элементарной причине, что пандемия еще не побеждена", – заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Ранее власти Грузии приняли решение о том, что если в стране показатель заражения снизится ниже 4%, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.