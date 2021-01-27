О чем пишут грузинские газеты: вызовут ли COVID-ограничения социальный взрыв в Грузии?

Могут ли привести ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к социальному взрыву, противоречат ли COVID-ограничения Конституции Грузии и ожидается ли подорожание продуктов в ближайшем будущем – главные темы в грузинской прессе

Должна ли власть уступить протестующим?

Представители бизнеса протестуют против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и прогнозируют социальный взрыв. Протестующие перед зданием Государственной канцелярии предъявили властям новый ультиматум, и, если ограничения не будут сняты с 1 февраля, они начнут пикетировать правительственные здания.

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что существующие ограничения могут вызвать социальный взрыв, но несмотря на это правительство на фоне протеста не должно идти на уступки, чтобы потом такая форма не внедрилась.

"Если посмотреть на другие страны, протесты там намного масштабнее, чем здесь. Мотивация примерно та же. Конечно, никому и особенно владельцам бизнеса не нравится, когда возможности и доходы сокращаются из-за ограничений… Клятва, что мы будем следовать регуляциям, не очень убедительна. Мы видим, что даже сегодня не так строго соблюдаются регуляции. Митинги проходят без маски и соблюдения дистанции, и потом это стоит некоторым людям жизни. В принципе, получается, что эти бизнесмены – люди, которые предпочитают свой бизнес жизням других людей и, может быть, даже собственной", – сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Политолог считает, что митинги, скорее всего, будут носить интенсивный характер, но правительство не должно идти на уступки.

"Если уступят сейчас, на этом фоне, это означает, что потом во всех случаях достичь цели будут пытаться акциями протеста. Это своего рода террор, если можно так выразиться, социально-митинговый террор… Общая формула терроризма состоит в том, что, если вы уступите, терроризм участится", - сказал Сакварелидзе.

При этом политолог отметил, что, если уступить этому типу протеста, митинги будут проводиться гораздо чаще по менее важным вопросам.

"Я не умаляю важности вопросов, из-за которых проходят митинги. Факт, что другого пути нет, но и уступать нельзя, потому что в этом случае акции не правильный ход – они должны найти форму диалога, нужно решать вопрос более цивилизованным образом", - сказал Сакварелидзе.

COVID-ограничения противоречат Конституции Грузии?

Неправительственная организация "Институт свободы" работает над коллективным иском в связи с COVID-ограничениями - "Народ Грузии против правительства Грузии", который будет внесен в Конституционный суд. Для этого на митинге перед Государственной канцелярией начали сбор подписей. Противоречат ли действующие ограничения Конституции и каковы перспективы этого иска, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам Конституции Автандил Деметрашвили говорит, что в этом случае следует обратить внимание на аргументы правительства, чем оно обосновывает то или то конкретное ограничение.

"Внимание следует обратить на аргументацию. Конституция допускает ограничение прав человека, но только при наличии соответствующих условий. Если правительство учло эти условия, тогда ничего не поделаешь", - сказал Деметрашвили газете "Резонанси", отметив, что не знаком с актами, которыми эти ограничения установлены.

По словам эксперта, что касается самого иска и его рассмотрения в Конституционном суде, то рассмотрение дела может затянуться во времени и эта тема потеряет актуальность.

"Суду следует рассмотреть целесообразность применения этих ограничений подробно с учетом всех обстоятельств, которые сопровождают эти ограничения. Если члены Конституционного суда подойдут к нему досконально, тогда перспектива, конечно, будет. Если здесь будет использован конъюнктурный подход, а большая его часть назначена в период "Мечты", то, конечно, рассмотрение этого дела затянется, на это уйдет много времени, и иск потеряет смысл", - сказал Деметрашвили.

Конституционалист считает, что в иске нужно указать, что он должен быть рассмотрен немедленно, то есть не откладывать его на полку, иначе он может там пролежать год.

Ожидается ли подорожание продуктов?

Дальнейший рост цен на импортную продукцию не исключен исходя из сложной экономической ситуации в Грузии. Крупнейшие импортеры еще месяц назад предполагали, что первый квартал 2021 года будет экономически трудным - цены на продукты питания в мире значительно выросли. Поэтому интересно, установят ли местные импортеры новые цены и как скоро на прилавках появятся подорожавшие продукты, пишет газета "Резонанси".

Президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония сказал, что повышения цен на данный момент не ожидается, так как курс национальной валюты – лари – относительно стабилен.

"Радикальной коррекции цен пока не будет. О том, что цены изменятся анонсировали компании по производству воды. С другой стороны, на данном этапе резкие изменения, которые следуют иногда за колебаниями валютного курса, не наблюдаются. Лари сейчас действительно стабилен, и, поскольку он резко не колеблется, опасности меньше. Если так будет продолжаться, ничего не изменится… Изменения цен на данном этапе мы не ожидаем", - сказал Чкония газете "Резонанси".

Часть импортеров считает, что рост цен на продукты несмотря на относительную стабильность обменного курса лари все-таки ожидается.

Генеральный директор компании-импортера "Альфа" Гурам Бродзели предполагает, что избежать изменения цен все-таки не удастся, хотя это произойдет не из-за обесценивания лари, а из-за кризисной ситуации в мире.

"Естественно, рост цен на продукты питания ожидается, и цены уже растут. Например, это уже наблюдается на растительном масле. Растут цены на муку и пшеницу, что делает вероятным подорожание макаронных изделий и риса. Параллельно подорожал сахар, но все это происходит не из-за курса лари, а из-за кризисной ситуации в мире", - сказал Бродзели газете "Резонанси".

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"