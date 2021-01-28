О чем пишут грузинские газеты: отмена ограничений – где проходит золотая середина?

Кто больше пострадает от упразднения депутатских мандатов – власть или оппозиция, какое ограничение отменять в Грузии наиболее рискованно и должно ли государство полностью финансировать систему образования - главные темы в грузинской прессе

Власть или оппозиция: кто пострадает от упразднения мандатов?

Процедура отзыва мандатов оппозиционных депутатов уже официально запущена. На этом фоне, как выяснилось, некоторые из оппозиционных депутатов уже не столь категоричны в своих требованиях о немедленном удовлетворении своих заявлений. На это указывает и заявление Армаза Ахвледиани - четвертого в списке "Европейской Грузии", где он говорит, что оппозиция должна принять реальность и в соответствии с ней предъявить требования, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что в случае упразднения мандатов оппозиции правящей партии создаст дискомфорт только то, что при необходимости она не сможет принять изменения в Конституцию, так как необходимых 113 депутатов в парламенте не будет.

"Оппозиция в более сложном положении исходя из того, что у нее остается только улица, а только акциями протеста она далеко не пойдет. Эти акции должны быть очень массовыми и масштабными, а мы хорошо видим, что на призывы политиков народ на улицу уже не выходит. Если и выйдет из-за социальных проблем, то постарается максимально дистанцироваться от политиков. Народ не уверен, что политики не используют их протест в своих личных целях. Оппозиция не может убедить общество, что она лучше власти", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Политолог Рамаз Сакварелидзе не исключает, что парламент даст еще один шанс оппозиции и провалит голосование, в результате чего оппозиционные депутаты, по закону, формально останутся членами парламента.

По словам политолога, этим власть запишет дополнительные очки перед грузинской общественностью и Западом и будет иметь оправдательный документ, что сделала все для того, чтобы оппозиция вошла в парламент.

"Представьте себе журналиста, который не работает ни в одном из средств массовой информации и говорит, что журналист. Так и политики, если не входишь в парламент, тогда меньше претензий должен иметь на то, что ты политик. Не думаю, что у власти возникнет большой дискомфорт или проблемы", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

При этом он отметил, что если оппозиция не войдет в парламент, то больше проблем возник у нее, чем у власти.

Как выбрать те сферы, в которых ограничения будут постепенно ослабляться, и эпидемическая ситуация существенно не ухудшится - эксперты предлагают правительству ту золотую середину, по которой страна постепенно откроется без увеличения рисков, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава считает, что после восстановления транспорта наиболее рискованно возвращение учебных заведений к обычному режиму работы, так как этот факт сильно увеличит мобильность.

Инфекционист говорит о золотой середине и последовательности отмены регуляций, благодаря которым страна будет постепенно открываться и при этом эпидемическая ситуация не ухудшится.

"В первую очередь, нужно упорядочено восстановить общественный транспорт. Это, естественно, важно, потому что без его восстановления людям и сейчас трудно передвигаться, и потом будет сложно. Затем торговые объекты, которые, насколько мне известно, открываются с февраля. За ними должны последовать фитнес-залы, рестораны, объекты питания и затем учебные заведения. Но это не должно быть слишком растянуто во времени – открыть все это возможно потихонечку примерно в течение месяца так, чтобы следить за динамикой эпидемиологической ситуации и ее управлением, чтобы не было ухудшения", - сказал Гогинава газете "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы считает, что трехнедельный или месячный план может постепенно открыть все то, что требует население, но за один-два дня это сделать очень сложно.

"Я понимаю, что это большой дискомфорт, но мы столько пережили, для большей гарантии безопасности, должны как-то перенести и это", - сказал Гогинава.

Должно ли государство финансировать систему образования?

Государство должно финансировать систему образования, сказал профессор Владимир Папава в интервью газете "Сакартвелос республика".

"Это не только мое мнение, так думают известные британские эксперты, которые изучили систему высшего образования в Грузии. Мы можем перенять европейскую модель, согласно которой, если в любом государственном университете молодые люди учатся на государственном языке данной страны, обучение финансируется государством, несмотря на то, являются ли они гражданами данной страны или нет. А если студент учится на иностранном языке, тогда его обучение платное, независимо от того, является ли он гражданином этой страны или нет", - сказал Папава.

По словам профессора, у экономики Грузии не будет успешного будущего, если у молодежи не появится желание и стимул остаться в науке.

"Поэтому финансирование науки должно существенно улучшиться. Зарплаты должны стать адекватными. Сегодня талантливая молодежь ищет себя в бизнесе или в публичной службе, но для будущего страны нам нужно, чтобы они искали себя и в науке. А для этого необходимо принципиально отличительное финансирование и создание рабочих условий. Без этого у нашей экономики просто не будет успешного будущего", - сказал Папава газете "Сакартвелос республика"

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Сакартвелос республика"