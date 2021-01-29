Три пути развития экономики Грузии в 2021 году: прогноз от Нацбанка

Основная надежда с экономическим ростом в текущем году связана в основном с внутренним спросом и инвестиционной активностью, следует из прогноза Нацбанка

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны на 2021 год рассматривает три сценария развития событий.

Базовый сценарий отображает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой.

Согласно этому сценарию в 2021 году ожидается восстановление экономической активности, которая будет обусловлена в основном внутренним спросом и инвестиционной активностью. Что касается внешнего спроса, то он останется слабым и восстановится лишь частично. Восстановление туристических потоков ожидается лишь со второй половины 2021 года. При этом рост экономики в 2021 году составит 4,3%.

Нацбанк отмечает, что улучшению экономической активности будет сопутствовать сокращение уровня безработицы, но в среднесрочный период ожидается сокращение потенциального роста экономики, который будет вызван уменьшением объема производств, вызванных рецессией и ростом трат, связанных с обеспечением мер безопасности.

Кроме того, потенциальный рост замедлят и структурные изменения в экономике, что связано с перемещением промышленных ресурсов и рабочей силы из уязвимых для пандемии секторов.

Что касается уровня инфляции, то она, согласно базовому сценарию, поэтапно вернется к целевому показателю – 3%. Однако, в тоже время сохраняются риски роста выше ожидаемого, что связано с колебанием курса лари и в целом со средними тратами производств и ценами на импортированные товаров.

Базовый сценарий также предполагает сохранение ужесточенной монетарной политики из-за неопределенности вызванной шоком от пандемии.

Три сценария для грузинской экономики от Нацбанка Грузии

Показатели Базовый Оптимистический Пессимистический Экономический рост, % 5 6 1 Инфляция, % 3 4 6 Курс лари к доллару Не изменится Укрепится на 3% Снизится на 10%

При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе сокращение уровня безработицы, укрепление лари.

Что касается пессимистического сценария, то он основан на росте числа инфицированных коронавирусом, как в Грузии, так и во всем мире, а также сохранении действующих ограничений и введения новых.

"В этом сценарии падении экономики, вызванное эпидемиологической ситуацией, сократит торговые и инвестиционные потоки, а также отдалит на неопределенный срок въезд международных путешественников", – отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк не исключает, в случае развития пессимистического сценария, закрытие ряда компаний, в том числе малых и средних, из-за высоких трат на их функционирование. Что вызовет рост безработицы и проблемы с выплатой долгов хозяйств и компаний.

Реформы стране необходимы

Доктор экономических наук Рати Абуладзе считает, что если после вакцинации населению будет предоставлена ​​возможность вернуться к нормальной жизни, рост экономических затрат из-за пандемии будет значительным в долгосрочной перспективе.

"Если страна продолжит решать проблемы, беря на себя долги, нерегулируемые меры и традиционные политические течения, будущим поколениям оставят тяжелое экономическое наследие", – заявил Абуладзе Sputnik Грузия.

По его мнению, экономический порядок, нарушенный в результате ограничений, требует новых норм, соответствующих подходов к вызовам, новых стандартов управления, изменения траектории экономической политики.

"Практические меры, действия и результаты решения экономических проблем жизненно важны для страны. Это даже проходит через оказание помощи различным экономическим группам, а так же населению. Это исключает пессимистический сценарий развития экономики", – считает эксперт.

По мнению Абуладзе, прошлые эпидемии привели к большим преобразованиям. Следовательно, изменения будут и сейчас. Однако политическая и экономическая реформа страны необходима, чтобы минимизировать пессимистические прогнозы.

В текущем году проблемы останутся те же

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия, что и в наступившем году высокие цены, обменный курс лари и безработица снова останутся проблемой.

"Из-за пандемии коронавируса госучреждения ждут серьезные испытания, так называемая "изоляция" и точечные ограничения продолжатся. В марте мы ожидаем, что уровень инфляции приблизится к целевому показателю, но это не означает, что цены на товары и услуги упадут, – заявил Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, в первом и втором кварталах не ожидается резкого обесценивания лари, а цены на топливо останутся высокими в первом полугодии.

Так как лето 2021 года не компенсирует туристический сезон, то в экономический рост за год будет в пределах 2-3%, считает вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований.