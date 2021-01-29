Ход конем от "Граждан": что происходит в парламенте Грузии

Какая избирательная реформа намечается в Грузии и сможет ли парламент ее утвердить на фоне бойкота оппозиционных депутатов?

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Партия "Граждане" договорилась с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" об избирательной реформе, а остальная оппозиция ждет лишения мандатов и досрочных выборов.

На сегодняшний день 51 депутат от девяти оппозиционных партий написал заявление об уходе, обвинив власти в фальсификации выборов. Главным условием их входа в парламент является назначение досрочных парламентских выборов.

Хотя процедурный комитет и удовлетворил заявки оппозиционных депутатов, в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что окончательно решение пока не принято.

"События развиваются очень быстро. Мы услышали критику оппозиции за то, что мы на комитете удовлетворили их заявки, что очень странно. В условиях неопределенности оппозиции это может стать фактором, с которым надо считаться. Мы продолжим консультации и примем решение", - сказал глава процедурного комитета Михаил Сарджвеладзе.

При этом он отметил, что вопрос лишения мандатов будет решаться за день до голосования 2 февраля на заседании парламентского большинства.

А пока "Грузинская мечта" смогла уговорить войти в парламент партию "Граждане", подписав с ней договор о проведении избирательной реформы.

Детали соглашения

Согласно договоренности "Граждан" и "Грузинской мечты", для проведения избирательной реформы будет создана специальная рабочая группа, в которой смогут участвовать только парламентские партии, НПО и международные партнеры.

Группа должна обеспечить принятие поправок до 1 мая.

Таким образом, мнение непарламентской оппозиции в работе над избирательной реформой учитываться не будет, а те партии, которые покинут парламент, также потеряют возможность влиять на реформу.

Повод оставить оппозицию

Избирательная реформа, о которой договорились "Граждане" и "Грузинская мечта", помимо всего прочего предполагает снижение проходного барьера на парламентских выборах 2024 года. Чтобы осуществить это изменение необходимы конституционные поправки и, соответственно, более 113 голосов депутатов парламента Грузии, а в парламенте после ухода большей части оппозиции остается всего 99 человек.

"Мы продолжим политический диалог с оппозицией и надеемся, что другие политики тоже подключатся к работе парламента. Что касается той части соглашения, которая требует внесения изменений в Конституцию, мы с парламентской оппозицией приложим все усилия, чтобы к нам присоединилось столько депутатов, сколько необходимо для внесения поправок", - сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

При этом он не пояснил, к каким методам обратится правящая партия для обеспечения присутствия в зале 113 депутатов, с учетом того, что голосование за лишение мандатов должно пройти уже 2 февраля. В то же время председатель парламента заявил, что консультации за закрытыми дверьми между ними и оппозицией ведутся.

Между тем сам лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что поправки должны быть инициированы до 1 марта, в противном случае его партия в составе двух депутатов покинет парламент.

Его же соратник по партии Леван Иоселиани предложил следующий выход: "Пусть оппозиция на несколько дней войдет в парламент и проголосует за поправки".

Таким образом голосование за лишение мандатов 51 депутата оказалось под вопросом.

Позиция остальной оппозиции

Между тем, в оппозиции не собираются следовать примеру Элисашвили. Более того, бывшие соратники по борьбе против "Грузинской мечты" обвинили Элисашвили в том, что он вступил в ряды правящей партии.

"Мы долго наблюдали за мучениями Элисашвили и Иоселиани, которые искали причину войти в парламент. Видимо, для них это оказалось важнее принципов. Сейчас они фактически пополнили ряды "Грузинской мечты", - заявил один из лидеров "Нацдвижения" Гия Барамидзе.

По итогам выборов у "Нацдвижения" самое большое число депутатов, прошедших в парламент после "Грузинской мечты".

А пока Элисашвили договаривался, авторитетная НПО "За справедливые выборы" обнародовала окончательное заключение по парламентским выборам, в котором отмечено, что на 8% участках выявлен дисбаланс, который мог отразиться на результатах голосования.

Это заключение еще более укрепило позиции той части оппозиции, которая отказывается от работы в парламенте в знак протеста.