О чем пишут грузинские газеты: грядет ли в Грузии бархатная революция?

От чего зависит судьба пятого тура переговоров и что будет делать грузинская оппозиция, есть ли у оппозиции ресурс мобилизовать массы для революции и разумно ли снимать ограничения, пока не будет вакцины - главные темы в грузинской прессе

От чего зависит судьба пятого тура?

После того как лидер "Граждан" Алеко Элисашвили отреагировал на освобождение картографов - Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой из тюрьмы, у части общества сложилось впечатление, что он, скорее всего, войдет в парламент, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что в сегодняшней политической ситуации освобождение картографов воспринимается скорее всего как жест, сделанный правительством для того, чтобы оппозиция приняла решение и вошла в парламент.

"Что будут делать Алеко Элисашвили и "Гирчи", сказать сложно, но этот шаг действительно сделан в этом направлении - высока вероятность, что это так, а не иначе", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

На вопрос, как будет выглядеть судьба пятого раунда переговоров после этого, аналитик сказал, что главное здесь позиции правительства и оппозиции, смягчения которых он не ожидает.

"Основное здесь не освобождение заключенных, и в целом, если меня спросят, помимо заявлений, сделанных отдельно оппозицией и отдельно правительством, ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись. Ни один из них не отступил от позиции, которую зафиксировал после выборов. Проблема номер один оппозиции - это назначение внеочередных выборов, а власть отказывается это сделать", - сказал Дзабирадзе.

При этом аналитик отметил, что, в принципе, если эти позиции не смягчатся и не изменятся, тогда эти встречи не имеют никакого смысла.

"Хотя не думаю, что позиции смягчатся, потому что на передовой воюет "Европейская Грузия", а "Национальное движение" отстает на шаг, хотя реально ни "Национальное движение", ни "Грузинскую мечту" изменение позиций не устраивает. "Грузинская мечта", естественно, пользуется этим, она сейчас находится в выгодной позиции. Что касается оппозиции, она надеется, что в случае прекращения мандатов запад изменит свою позицию и станет их сторонником, что, на мой взгляд, является, мягко говоря, очень наивным расчетом", - сказал Дзабирадзе.

Сможет ли оппозиция мобилизовать массы для революции?

Оппозиция уже открыто говорит о революции – один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия публично упомянул термин "легитимная революция", на что последовала резкая реакция правящей партии. "Мечта" убеждена, что у оппозиции нет ресурса для мобилизации масс, и считает такую риторику более смешной, чем реальной угрозой, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Абашидзе отметил, что разговор о "легитимной революции" со стороны Бокерия так же нереален, как горячий снег или огонь с росой. По словам аналитика, "Европейская Грузия" и "Национальное движение" очень давно отошли от реальности и от реального анализа процессов, так как для избирателей Грузии парламент легитимный и утвержден международными наблюдателями.

"Какая у них поддержка, они увидели в различных рейтингах. К примеру, какие претензии могут быть у Бокерия, когда он в мажоритарных выборах получил всего лишь 6%. Он и так остался за пределами парламента, так как не был во главе списка, поэтому у него осталась только деструкция и уличная риторика и больше ничего. На улице у них нет поддержки большей части общества, что говорит о том, что реальность действительно не анализируют и не знают расположения нашего общества", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, из заявления Бокерия видно, что представители оппозиции, оставшейся за пределами парламента, весной попытаются устроить какие-то провокации.

"Они сами говорят, что, возможно, осложнятся экономические процессы и они этим воспользуются. Извергают иллюзорные глупости, как будто с весны администрация Байдена вынудит "Грузинскую мечту" назначить новые выборы. И это вторая большая глупость и ложь. Все это говорит о том, что настало время новой конструктивной оппозиции. А это деструктивная оппозиция, которая по мышлению, восприятию и анализу уже состарилась, уходящая. У них нет другого пути и загнанные в угол распространяют ложь и злую дезинформацию", - сказал Абашидзе.

Нужно ли сохранять ограничения до появления вакцины?

Правительство может изменить свой подход к ограничениям, если положительный показатель по стране упадет ниже 4%. В правительстве заявляют, в ближайшую неделю начнутся дискуссии об открытии городского транспорта и различных секторов экономики, пишет газета "Резонанси".

Известный грузинский ученый Темур Нанеишвили считает неоправданным проведение акций с требованием отмены ограничений и заявляет, что до тех пор, пока не будет вакцины, ограничения должны быть, потому что здоровье человека важнее.

"Все подобные массовые собрания опасны и вызовут обострение эпидситуации. Мы помним, что в результате акций, проведенных в предыдущие месяцы, показатель заболевших приблизился к четырехзначной отметке. А в результате введенных ограничений ситуация стабилизировалась. Чем больше ситуация ухудшится, тем лучше для оппозиции. Они кричат революция-революция и хотят совершить революцию ценой жизни грузинского народа", - сказал Нанеишвили газете "Резонанси".

Ученный отметил, что сегодня в Грузии в действительности нет полных ограничений, есть точечные, и думает, пока не будет вакцины, ограничения в разумных пределах должны быть сохранены.

"Конечно, нельзя полностью останавливать экономику, и здесь нужно задействовать регуляции. В связи с транспортом следует установить строгий контроль. Например, контролировать поток пассажиров в автобусах. Соблюдать все рекомендации эпидемиологов, в частности, носить маску. Мы увидели, что маска оказалась очень эффективной в борьбе с этой коварной болезнью. Также следует соблюдать дистанцию между пассажирами", - сказал Нанеишвили газете "Резонанси".

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"