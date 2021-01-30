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Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище

Строительство ГЭС на западе Грузии: протест экоактивистов и ответ Минэкономики

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210130/250753475/Stroitelstvo-GES-na-zapade-Gruzii-protest-ekoaktivistov-i-otvet-Minekonomiki.html

На акции протестующие попытались помешать строительству ГЭС, прорываясь через полицию, но правоохранители не дали им этого сделать

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Жители села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (Имерети), священнослужители и представители НПО в 2021 году возобновили акции протеста в связи со строительством "Намахвани ГЭС" на реке Риони.

Высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) в регионе Шида Картли
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Акции протеста продолжаются уже три месяца и на какое-то время протестующим удалось добиться остановки работ по строительству ГЭС, однако в субботу они были возобновлены.

На акции протестующие попытались помешать строительству ГЭС, но полиция не дала им этого сделать.

Несколько активистов задержаны. Они попытались прорваться через полицию и подойти к месту строительства. Также одного активиста задержали за оскорбление полицейского.

Протестующие уверены, что строительство "Намахвани ГЭС" создаст угрозу ближайшим селам и даже пытались опротестовать разрешение на строительство ГЭС в суде.

Заявление Минэкономики

Между тем министр экономики Натия Турнава причин для протеста не видит.

Вид на реку Риони с моста в Кутаиси
© CC BY-SA 2.0 / Beniamin Netan / River Rioni, Kutaisi
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"Сегодня инвестор "Намахвани ГЭС" полностью законно, в соответствии с требованиями всех разрешений, возобновил работу. "Намахвани ГЭС", как и любая гидроэлектростанция, которая строится в стране, – важная часть для укрепления нашей энергонезависимости", – сказала Турнава.

По ее словам, государство хоть и поддерживает проект строительства, она ставит компании строгие условия при выдаче разрешения.

"Практически два года проводились различные исследования, в том числе геологические, гидрологические и другие. В результате проект "Намахвани ГЭС" стал одним из самым проработанных и безопасных", – сказала Турнава.

По ее словам, безопасность ГЭС подтвердили и международные эксперты.

Мнение компании

Между тем турецкая компания ENKA, которая осуществляет строительные работы, пояснила, что ей пришлось прибегнуть к защите полиции, так как попытки договориться с протестующими не принесли результата.

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photo: Government of Georgia / FB
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В ENKA заверили, что проект реализуется в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.

"На сегодняшний день инвестор добросовестно выполняет каждое из этих обязательств. Государство, в свою очередь, несет ответственность за обеспечение прав инвестора для реализации проекта в установленные сроки", – указано в заявлении.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлечет турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.



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