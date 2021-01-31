Тбилиси как эпицентр протеста против ограничений: бизнес грозится объявить неповиновение

Потерявшие доход рестораны сначала решили получить поддержку у населения и на один день отказались от доставки, а теперь и вовсе собираются объявить неповиновение

Всю прошлую неделю в Тбилиси одна за одной проходили акции протеста против ограничений, и теперь бизнес собирается пойти на радикальный шаг и объявить неповиновение.

С 1 февраля в Тбилиси вопреки обещаниям правительства заработают только торговые центры и магазины. Все остальные ограничения, в том числе запрет на транспорт, работу всевозможных рынков, ресторанов, фитнес-клубов, спортивных секций, центров развлечений будут сохранены до 1 марта или пока уровень заражения не снизится до 4%.

Это вызвало панику у бизнеса, и на улицы в последнюю неделю вышли все: представители туристического сектора, аниматоры, рестораторы, курьеры, владельцы фитнес-центров и даже обычные граждане с одним и тем же требованием: "Мы не хотим обанкротиться или умереть с голоду, дайте нам работать".

В целом исследовательский центр ACT установил, что у 60% жителей Тбилиси после введения ограничений снизился доход. При этом исследование центра показало, что большинство жителей стали тратить больше из-за роста цен и воздерживаются от серьезных покупок из-за неизвестности перед будущим.

Со снижением доходов населения упал спрос и на такие сервисы, как доставка из ресторанов.

"Раньше я заказывала еду из ресторана минимум один раз в неделю, сейчас же стараюсь экономить и могу себе позволить сделать это раз или два месяц", – сказала Sputnik Грузия жительница Тбилиси Катя Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника – ред.).

Потерявшие доход рестораны сначала решили получить поддержку у населения и на один день отказались от доставки, а теперь и вовсе собираются объявить неповиновение.

"Если власти до конца рабочего дня 1 февраля не представят конкретный план, который подразумевает снятие ограничений и работу бизнеса, мы начнем работу над неповиновением", – заявил представитель туристического сектора Александр Гиоргидзе.

По его словам, туристический сектор и рестораны начнут работу 2 февраля несмотря на ограничения.

А пока туристический сектор и рестораторы ждут решения правительства, на улице на акции протеста их сменят обычные граждане, которые будут требовать восстановления работы транспорта.

"Я пенсионерка, пенсия – мой единственный доход, и у меня нет денег для того, чтобы ездить на такси. Я вынуждена сидеть дома, не могу поехать к родственникам и подругам. Я оказалась фактически запертой в своем районе. Хорошо хоть поликлиника рядом. А вот с продуктами беда – цены в магазинах высокие, а на рынок я поехать не могу, поэтому покупаю минимум, лишь бы не остаться голодной. Раньше родственники помогали, а сейчас из-за ограничений они тоже не могут приезжать часто ко мне, им тоже тяжело", – сказала Sputnik Грузия Ирина Пашнина (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника – ред.).

А что правительство

На сегодняшний день правительство периодически проводит встречи с представителями различных сфер бизнеса. Однако по итогам встреч бизнес остается недовольным.

Между тем в правительстве поясняют, что все ограничения направлены на защиту здоровья граждан и постепенное открытие служит только одной цели – не допустить новой массовой вспышки пандемии и не ввести вновь локдаун.

Кроме того, чтобы как-то облегчить жизнь граждан, правительство помогает жителям страны оплачивать коммунальные расходы, выплачивает пособия социально незащищенным и лицам с ОВЗ, выдает компенсацию по безработице официально трудоустроенным.

Кроме того, правительство освободило от налога часть бизнес-сектора, а другим помогает выплатить кредиты.