Какие преступления совершали в Грузии чаще всего в 2020 году

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за одиннадцать месяцев было зарегистрировано около 17,9 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. За 2020 год в Грузии было зафиксировано около 56,5 тысячи преступлений, что на 11,74% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на апрель, когда в стране действовали строгие ограничения.

Месяц Количество преступлений Декабрь 4 910 Ноябрь 4 197 Октябрь 4 835 Сентябрь 5 450 Август 6 031 Июль 5 366 Июнь 5 691 Май 5 258 Апрель 3 493 Март 4 224 Февраль 5 692 Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за год было зарегистрировано около 17,9 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 23,14%.

На втором месте – семейное насилие. За 12 месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 5,2 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 65,99%.

А вот на третьем месте оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 3,4 тысячи случаев, из которых раскрыто 77,6%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 17 888 Семейное насилие 5 202 Наркопреступления 3 452 Транспортные преступления 3 105 Угроза 2 998

Кроме того, по данным МВД Грузии, за год в стране было зарегистрировано 114 убийств, из которых 33 с особой жестокостью, 344 случая нанесения вреда здоровью, 109 случаев изнасилования, 11 случаев торговли людьми, 33 случая взяточничества и восемь случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 31 декабря за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 16 825 человек, из которых 1 876 отбывали условный срок. При этом 6 608 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.