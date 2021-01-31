Какие преступления совершали в Грузии чаще всего в 2020 году

ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. За 2020 год в Грузии было зафиксировано около 56,5 тысячи преступлений, что на 11,74% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из общего числа зафиксированных преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.
Наименьшее число преступлений приходится на апрель, когда в стране действовали строгие ограничения.
|Месяц
|Количество преступлений
|Декабрь
|4 910
|Ноябрь
|4 197
|Октябрь
|4 835
|Сентябрь
|5 450
|Август
|6 031
|Июль
|5 366
|Июнь
|5 691
|Май
|5 258
|Апрель
|3 493
|Март
|4 224
|Февраль
|5 692
|Январь
|5 334
Преступность в Грузии
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за год было зарегистрировано около 17,9 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 23,14%.
На втором месте – семейное насилие. За 12 месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 5,2 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 65,99%.
А вот на третьем месте оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 3,4 тысячи случаев, из которых раскрыто 77,6%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
|Вид преступления
|Количество случаев
|Воровство
|17 888
|Семейное насилие
|5 202
|Наркопреступления
|3 452
|Транспортные преступления
|3 105
|Угроза
|2 998
Кроме того, по данным МВД Грузии, за год в стране было зарегистрировано 114 убийств, из которых 33 с особой жестокостью, 344 случая нанесения вреда здоровью, 109 случаев изнасилования, 11 случаев торговли людьми, 33 случая взяточничества и восемь случаев терроризма.
Скольких наказали?
В период с 1 января по 31 декабря за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 16 825 человек, из которых 1 876 отбывали условный срок. При этом 6 608 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.