О чем пишут грузинские газеты: открытие экономики обесценит курс лари?

Почему оппозиция должна войти в парламент Грузии, провалит ли "Грузинская мечта" голосование во вторник и как повлияет открытие экономики на курс национальной валюты - главные темы в грузинской прессе

Перевесят ли государственные интересы партийные?

Для реализации меморандума "Граждан" и "Грузинской мечты" нужно конституционное большинство – 113 голосов, но это большинство не будет сформировано, если остальная оппозиция не войдет в парламент, пишет газета "Резонанси".

Один из лидеров "Граждан" Леван Иоселиани говорит, что изменить избирательный барьер к местным выборам можно только в том случае, если остальная оппозиция войдет в парламент, и считает, что оппозиционные партии должны временно отложить бойкот и поддержать изменения.

"Конституционные изменения нужны для выполнения только одного пункта - это избирательная реформа, которую нужно провести до 2024 года, то есть снизить барьер с 5% до 0-3%... Это важный вопрос для страны, и я думаю, что в этом случае политические партии должны принять решение о временном прекращении бойкота, войти в парламент и поддержать эти изменения", - сказал Иоселиани газете "Резонанси", отметив, что затем, при желании, они могут продолжить бойкот.

По его словам, это тот вопрос, который стоит выше интересов партии, чтобы политическая среда в Грузии стала плюралистической, а это будет возможно, если барьер будет низкий.

"В интересах всех других партий снизить барьер, и этот вопрос можно решить без "Национального движения". Если все остальные депутаты, кроме этой партии, войдут в парламент, будет собрано 114 голосов, что достаточно для того, чтобы решение было принято", - сказал Иоселиани.

По его словам, основная цель и мотив входа "Граждан" в парламент - коренное изменение избирательной системы, улучшение и реформирование избирательной среды.

"В интересах страны положить конец двухпартийной политической жизни в стране, которая погрузила ее в кризис, выйти из которого можно вовлекая в политику новые политические партии и лидеров. Если сейчас мы не создадим возможность этого, то в 2024 году мы получим гораздо более глубокий кризис и худшую ситуацию, чем у нас сегодня", - сказал Иоселиани.

Упразднит ли "Мечта" мандаты оппозиционерам?

Во вторник парламент проголосует за отмену мандатов 51 депутату от оппозиции, хотя уже есть намеки на то, что этот вопрос в парламенте может провалиться. В самой "Мечте" не отрицают, что внутри партии существуют разногласия по поводу отмены мандатов оппозиции. Да и большинство аналитиков предсказывают, что "Мечта" не поддержит отмену мандатов оппозиции, пишет газета "Резонанси".

По словам аналитика Гии Абашидзе, трудно сказать, какой депутат какое решение примет в условии свободного голосования, поэтому не исключено ничего, тем более, что несколько депутатов уже заявили, что не поддержат отмену мандатов коллегам.

Вместе с тем, аналитик видит готовность нескольких партий войти в парламент, поэтому если власть посчитает нужным дать им дополнительный шанс, это будет понятно.

"От части оппозиционных партий уже слышны разговоры о том, что будет неплохо, если власть им даст еще дополнительное время. Так же поводом для важных решений может стать дело картографов. Ожидаю, что и "Гирчи" войдет, подобно Элисашвили. Посмотрим, возможно будут найдены и другие пути для переговоров и уверен, что в эти дни часть депутатов войдет в парламент. Соответственно, если власть сделает в этом направлении дополнительные шаги и временно отложит вопрос упразднения мандатов, будет хорошо для разрядки политического кризиса", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

При этом аналитик отметил, что если оппозиция использует этот шанс, будет хорошо, а нет у власти будет повод сказать, что, несмотря на уступки, оппозиция все равно не вошла в парламент.

Как повлияет открытие экономики на курс лари?

Пока экономика все еще строго ограничена и бизнес пассивен, риск обесценивания лари ниже. Тем не менее, Нацбанк продолжает интервенции - недавно он продал 40 тысяч долларов, хотя это не привело к укреплению лари и обменный курс остался на существующем уровне, пишет газета "Резонанси".

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия оценил функционирование платформы Bimach и сказал, что этим сделки игроков на валютном рынке становятся прозрачными, но на курс никак не повлияет.

"Новая платформа не является гарантом того, что она остановит обесценивание курса. По крайней мере, НБГ придется продолжать интервенции, наш рынок неликвиден, трейдеров не так много, да и допускаются только такие компании, которые начинают торговать с 10 тысяч долларов", - сказал Шенгелия газете "Резонанси".

По словам вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований, компания, которая хочет купить даже пять или шесть тысяч долларов, зависит от коммерческого банка.

"Таким образом, механизм в связи с определением обменного курса НБГ не усовершенствовал. Осталось простая методология установления обменного курса, и если был предпринят какой-либо хороший шаг, только для того, что если курс обесценится, Национальный банк застрахует себя и снимет с себя ответственность", - сказал он.

Что касается интервенций, по оценке Шенгелия, НБГ продал 40 тысяч долларов, потому что сумма была недостаточна, спрос превышал доллар, и потребовалось вмешательство центрального банка.

"Если кто-то думает, что новый терминал работает и это стабилизирует курс, то это не так. У нас был прогноз, что с февраля начнется обесценивание лари, который остается в силе. Как только ограничения будут сняты, экономика задвигается, спрос на импорт обязательно вырастет, соответственно, обменный курс продолжит снижаться. Тенденция проявится больше к концу первого квартала, хотя, если ограничения продлят, обменный курс может сохраниться на существующем уровне", - сказал аналитик.

По словам Шенгелия, у Нацбанка достаточно резервов для регулирования обменного курса, но он этого не делает.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"