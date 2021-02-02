Конфликт власти и оппозиции в Грузии на руку политикам, но общество он раздражает

Основные темы грузинской прессы не изменились – коронавирус, подмявший под себя все сферы жизни общества, и продолжающийся бойкот оппозицией вновь избранного парламента. Вместе с тем, меняется и очень быстро общественно-политический фон

Заработает ли, наконец, общественный транспорт в Тбилиси и когда будет восстановлено междугороднее сообщение? Жители многонациональной страны, для которых широкий круг общения – это традиционный образ жизни, все больше теряют терпение. А бизнес без мобильности населения лишается того, ради чего, собственно, существует – клиентской базы. Как пишет "Резонанси" (27.01), на продажу выставлено уже 60% туристических объектов.

"Золотая середина" и неприкрашенная реальность

Премьер-министр Георгий Гахария осторожно пообещал: если существующая на данный момент картина сохранится в течение недели, ряд ограничений, возможно, будут сняты ("Резонанси", 29.01). Впрочем, по-прежнему подвешен в неопределенности самый болезненный вопрос - перевозка пассажиров. Специалисты уверены – работа общественного транспорта и очное функционирование учебных заведений наиболее рискованные в плане заражения сферы (28.01).

Но уже есть формула. Учебный процесс непосредственно в школах возможен, когда удельный вес инфицированных в стране не превышает 3% от прошедших тест. Для возобновления работы автобусов, маршруток, метро, допустимы 4% (27.01). Как считает эпидемиолог Тенгиз Церцвадзе, важно изыскать "золотую середину" – отменяя запреты, ужесточить контроль за использованием защитных масок и соблюдением социальной дистанции (28.01).

Однако несмотря на тревожную статистику, некоторые издания по-прежнему скептически настроены в отношение пандемии. Тон задает "Асавал-Дасавали" (25-31.01). Адвокат Паата Шавадзе иронически подчеркивает, что "Грузия стала участником мирового театра масок". И утверждает, что штрафовать гражданина за отсутствие маски в открытом пространстве незаконно.

У газеты серьезные сомнения по поводу вакцинации. Вакцины создавались "стахановским методом", и какими будут последствия, скажем, через год, никто не знает. Общественное мнение разделилось, подтверждает "Резонанси" (26.01). 41% опрошенных готовы привиться, когда появится вакцина; но столько же ответило, что против прививки себе и близким.

Участились акции, на которых люди требуют отмены ограничений. Активно протестуют молодежь и бизнес. Хотя значительная часть общества, испытываая недовольство, к регуляциям относится с пониманием. Нельзя слепо следовать требованиям протестующих, считает эксперт Рамаз Сакварелидзе. Надо быть осмотрительными и не поддаваться этой форме "социального террора". В других странах выступления более массовые, но правительства твердо придерживаются взятой линии ("Резонанси", 27.01).

Реальность же состоит в том, что потребуется еще, как минимум, год, пока "корона" завершит свой биологический цикл и превратится в обычный сезонный вирус (26.01).

Легитимна ли "легитимная революция"?

Иное дело – цикл политический. Ему пока не видно ни конца, ни края. Противостояние власти и оппозиции превратилось в извращенную форму политического сожительства. А методы с обеих сторон отчасти напоминают сведение счетов, отчасти же – поведение капризного ребенка: чур, не считается, пока не выиграю я!..

Один из лидеров "Гирчи" Яго Хичия объясняет этот беспредел тем, что ни одна из сторон на самом деле соглашения не хочет ("Квирис палитра", 25-31.01). Правда, не до конца понятна и его собственная позиция: дескать, без других в зал заседаний я входить не стану, но как избранный парламентарий продолжу работу… из своего офиса ("Ахали таоба", 28.01).

Оппозиция не скрывает – она делает ставку и на усиление протеста против регуляций, пытаясь подать его как политический. Что любопытно, партия власти, похоже, не возражает. И это напоминает очередную ловушку – в случае ухудшения эпидемиологической обстановки основную вину можно будет возложить на оппонентов. Чей же расчет оправданней?

Убедившись в своей несостоятельности мобилизовать людей на массовый протест, "Национальное движение" переключилось на небольшие акции, которые проводит по несколько раз в день. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, это дает повод оставаться на улице до выборов 2024 года. По-видимому, националы рассчитывают, что 5%-ный порог позволит им вновь стать единственной оппозиционной силой ("Резонанси", 25.01).

Однако управлять уличным протестом непросто. Что подтверждает и последний инцидент, когда в Батуми члены НПО "Альтернатива" опрокинули урну с мусором на голову депутата Верховного Совета Аджарии ("Ахали таоба", 25.01). Дзабирадзе высказывает серьезное опасение, что "если оппозиция продолжит в том же духе, скоро мы будем иметь не однопартийный парламент, а однопартийную страну" ("Ахали таоба", 27.01).

Это подтверждает и катастрофическое падение рейтинга "Нацдвижения", установившего антирекорд. Более того, согласно результатам этого же опроса NDI, 76% респондентов согласны, что все партии, избранные в законодательный орган, должны включиться в парламентскую деятельность ("Резонанси", 26.01). Что, правда, не помешало Гиге Бокерия открыто использовать термин "легитимная революция". У правящей партии этот термин из уст лидера "Европейской Грузии", набравшей 3% голосов, вызывает смех (29.01). Однако все обстоит гораздо серьезней и уже сама тенденция настораживает.

Что может отдельно взятый Саакашвили

Подходить к политическим процессам арифметическими мерками бессмысленно. Тем не менее, один из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе подсчитал в "Квирис палитра": "Грузинская мечта" представляет в парламенте лишь 48% населения, а оппозиция – 52%. Вот только непонятно, почему оппозиционные партии, включая "Лело", отказываются своих избирателей представлять? Партии должны научиться учитывать мнение друг друга, подчеркнул бывший банкир. Однако, видимо, забыл, что учитывать партиям надо мнение граждан.

Оппозиция продолжает делать ставку на поддержку Запада. Стимулом послужило и решение Страсбургского суда по событиям 2008 года. Подавляющая часть правящего и оппозиционного спектра по привычке рассматривает его как политическое, принижая правовое значение документа. Между тем, замечает Гигла Барамидзе ("Ахали таоба", 28.01), ажиотаж вокруг данного решения, сильно преувеличен, и Грузия оправдана отнюдь не по всем пунктам.

Самообман в политике приносит лишь сиюминутное удовлетворение. Рано или поздно он чреват негативными последствиями. Это особенно актуально для оппозиционных лидеров. У оппозиции нет поддержки ни в народе, ни на Западе, признает политик и бизнемен Мамука Гамкрелидзе. А поднимать людей, протестуя против ограничений, абсолютно в глазах Запада не выигрышно – во всем мире положение аналогичное ("Ахали таоба", 28.01).

Между тем, политическая ситуация в Грузии стала более динамичной. С уходом Бидзины Иванишвили у представителей "Мечты" появилась возможность уже без оглядки говорить о теневой роли Михаила Саакашвили. Его незаконное участие в выборном процессе, в фактическом управлении "Нацдвижением" наносит ущерб как самой партии, так и демократическим ценностям в стране в целом ("Сакартвелос Республика", 19-20.01).

Возможно, отдельно взятый Саакашвили Грузии не опасен, допускает "Асавал-Дасавали", но он, Бокерия, Саникидзе, Бурджанадзе, Окруашвили, Угулава и другие вместе действительно несут угрозу стране. Прежде всего, постоянным нагнетанием конфликтов, которые уже не на шутку раздражают подавляющую часть грузинского общества.

Оппозиция и власть столкнулись так, пишет в "Ахали таоба" (28.01) владыка Якоб, будто другой Грузии, кроме них, не существует. А она не только есть, но и намного больше, умнее и опытней!..

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