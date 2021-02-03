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არჩილ თალაკვაძე

Экономические реформы и Кодекс обороны: глава парламента Грузии рассказал о планах

photo: Archil Talakvadze / FB
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (254)
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По словам председателя парламента Арчила Талаквадзе, в ближайшее время законодательному органу предстоит работа над пакетом посткризисной реформы

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Парламент Грузии в 2021 году примет новый проект экономических реформ, Кодекс обороны и ряд других реформ, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

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Парламент десятого созыва приступил к работе 10 декабря 2020 года. На сегодняшний день в его активе принятый бюджет 2021 года, гарантии закона об ответственности правительства за вакцину от коронавируса, амнистия для преступников, расширение полномочий независимых депутатов, ратификация важных для Грузии международных соглашений, начало реформы партийного финансирования и смягчение наркополитики.

Экономические реформы

По словам председателя парламента Арчила Талаквадзе, в ближайшее время законодательному органу предстоит работа над пакетом посткризисной реформы экономики.

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"Это подразумевает осуществление парламентского надзора над финансовым сектором и вместе с правительством осуществление следующего этапа структурных реформ для эффективного управления государственными финансами. А также работу над реформой для восстановления посткоронавирусной экономики", - заявил Талаквадзе.

По его словам, реформы будут служить улучшению доступа к капиталу, упрощению налогового администрирования, а также поддержке "стартапа".

Реформы обороны

В планах законодательного органа в этом году - работа над новым Кодексом обороны, который появится у Грузии в ближайшее время.

"Парламент Грузии примет Кодекс обороны, который будет регулировать отношения во время прохождения военной службы и улучшит управление Силами обороны Грузии", - сказал Талаквадзе.

При этом глава парламента не рассказал о деталях этой реформы.

Избирательная реформа

Не забыл Талаквадзе и об обещании правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" реформировать избирательную систему.

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По его словам, работа над этим вопросом начнется в ближайшее время.

Пользуясь случаем, он призвал оппозицию, которая ждет упразднения мандатов, вернуться в парламент и присоединиться к осуществлению реформы.

Другие планы

Также в планах парламента продолжить реформу системы социальной защиты и сектора здравоохранения.

Не останутся без внимания сфера образования, защита окружающей среды и сельское хозяйство.

"У нас уже есть предварительных план действий, который мы в ближайшее время представим обществу", - сказал Талаквадзе.

В 2020 году парламент Грузии провел 51 заседание и принял 515 законопроектов, из которых 367 были утверждены по инициативе правительства Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (254)


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