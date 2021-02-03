О чем пишут грузинские газеты: когда власти сократят "комендантский час"?

Как будут развиваться политические события в Грузии и когда власти решат смягчить комендантский час - главные темы в грузинской прессе

Кто из оппозиционеров войдет в парламент?

Парламент Грузии во вторник отказался упразднить мандаты 51 депутата от оппозиции. Этому предшествовало заявление посла ЕС о том, что и правительство, и оппозиция должны воздержаться от "преждевременного закрытия любых дверей", а также очередной призыв Европарламента к грузинской оппозиции войти в парламент.

Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов>>

После провала голосования по мандатам, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что до 20 оппозиционных депутатов хотят войти в парламент, но из-за шантажа они не могут пойти на этот шаг, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что среди оппозиционных депутатов есть желающие войти в парламент, в частности те, кто реально смотрит на ситуацию, в отличии от тех, кто в телеэфире призывает к бойкоту.

"Я лично не знаю, какие депутаты хотят войти в парламент. Кобахидзе может располагать такой информацией, основанной на достоверных источниках… Что касается числа 20, я не знаю, какую нагрузку оно имеет для парламента. Для конституционных поправок необходимо 113 голосов, и я не думаю, что "Мечта" думает о внесении изменений в Конституцию", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, оппозиции остается только подать иск в Конституционный суд, то есть обжаловать это решение парламента индивидуально или совместно. При этом отметил, что и этот процесс затянется, так как суд может это регулировать.

"Если режим бойкота продлится до мая, оппозиция поймет, что осталась одна на улице, без поддержки народа и Запада. Надеяться на то, что когда у них больше не будет мандатов, Запад или Байден пересмотрят их дело, ошибочно. Напротив, ни позиция Европарламента, ни администрации США не изменятся. После того, что произошло в Вашингтоне, они будут поддерживать вход оппозиции в парламент, а не вторжение", - сказал Дзабирадзе.

Расчет "Мечты" и возможные сценарии развития событий

Депутаты от оппозиции сохранили свои места - "Мечта" решила не упразднять полномочия тех политиков, которые выразили недоверие выборам и не вошли в парламент, несмотря на их требование. Что будет дальше и как могут развиваться политические события в стране, пишет газета "Резонанси".

Политолог Паата Закареишвили считает, что "Грузинская мечта" зашла в тупик - сейчас они провалили голосование, но непонятно, как долго они будут это продолжать. Закареишвили говорит, что этим они нарушают права человека и пытаются силой заставить оппозицию войти в парламент.

По оценке политолога, тактика "Мечты" политически правильна, но преступна, потому что заставляет людей делать то, чего они не хотят.

"Насколько оппозиция себя ведет правильно или нет – это другой вопрос. Было бы хорошо, если бы они вошли в парламент вовремя, но сейчас уже поздно. Сегодня они правы, когда говорят, что не хотят входить, а те их тащат силой. Насколько правильно решение оппозиции, решит избиратель, и это проявится уже на выборах в местное самоуправление. До тех пор эти люди имеют право не быть депутатами парламента. Поэтому эти процессы войдут в тупик", - сказал Закареишвили газете "Резонанси".

Политолог отметил, что, если у "Мечты" не хватит ума и она так продолжит, тогда начнутся судебные процессы.

"Это будет довольно комичная история, и в конечном итоге оппозиционные депутаты будут вынуждены подать иск против "Мечты" в Конституционный суд", - сказал Закареишвили.

По мнению политолога, правящую команду реально устраивает, чтобы оппозиция не вошла в парламент - так она будет чувствовать себя спокойнее и комфортнее, а заодно наберет очки к выборам в местное самоуправление и скажет, что сделала все, чтобы ввести оппозицию в парламент.

Смягчит ли власть комендантский час?

Сокращение комендантского часа пока не планируется. Правительство готовится отменить ограничения, и уже установило, что рынки и общественный транспорт будут полностью открыты через 2-3 недели, хотя ничего не известно о сокращении комендантского часа даже на 1-2 часа, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной безопасности Гела Квашилава, не исключает смягчение комендантского часа раньше запланированного, но также говорит, что изменения не ожидаются в ближайшие дни.

По его словам, в лучшем случае это может произойти с 14-15 февраля, так как считает, что этого времени достаточно для наблюдения и позволит правительству провести анализ эпидситуации.

"Речь идет об открытии общественного транспорта и ярмарок. После этого обсудят смягчение ограничений, связанных с комендантским часом. Во многих странах есть практика, которую можно перенять, чтобы сократить время на один или два часа, но все зависит от того, какая эпидемическая ситуация у нас будет через 10-14 дней, когда большинство ограничений будет снято", - сказал Квашилава газете "Резонанси".

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной безопасности считает, что все должно определяться в соответствии с результатом.

"Моя позиция, что сократить продолжительность комендантского часа на один час вполне возможно. Полностью еще долго не отменят, но облегчить нужно, чтобы люди смогли спокойно возвращаться домой с работы, и при необходимости пойти с работы в магазин, особенно когда известно, что большая часть торгового сектора не будет работать по выходным. Поэтому считаю, что правительство не должно отказать в сокращении на один час", - сказал Квашилава.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"