О чем пишут грузинские газеты: революция или социальный взрыв – что ожидает Грузию?

Как будут развиваться события в Грузии - сможет ли оппозиция выбраться из тупика и утихнет ли недовольство общественности властью или перерастет в социальный взрыв - главные темы в грузинской прессе

Оппозиция в тупике, который сама выбрала

Послы Евросоюза и США положительно оценили решение парламента не отменять мандаты оппозиционных депутатов и заявили, что это является предпосылкой для сохранения динамики продолжения переговоров, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Рамаз Сакварелидзе, комментируя создавшуюся ситуацию, отметил, что оппозиция сейчас находится в том тупике, который сама и выбрала.

"Естественно, в этом случае абсолютно реальна версия потери поддержки со стороны международных партнеров. Тем более, что международное сообщество единогласно говорит ей одно и то же – войдите в парламент, а те только ругаются", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Аналитик отметил, что оппозиция, когда многие твердят одно и то же, должна задуматься, что, возможно, истина в том, что говорят.

"У этого крыла оппозиции уже нет и способности думать, может из-за излишней эмоции, а может потому, что чувствует, что она в тупике, а зверь, загнанный в угол, становится более опасным и агрессивным. Но не думаю, что эта агрессивность и загнанность в угол чья-то вина – они сами выбрали тупик и вошли в него. А сейчас злятся на других", - сказал он.

По словам Сакварелидзе, человек во всех состояниях задумывается, что последует за его действием.

"Убийство в состоянии аффекта менее наказуемо, потому что в этом положении человек не способен думать. Примерно в таком состоянии в данный момент находится радикальная оппозиция. И именно этим, я думаю, вызвано лояльное отношение к ней иностранцев и правящей партии", - отметил аналитик.

Ожидается ли весной в Грузии социальный взрыв?

Бизнес в Грузии на грани банкротства - часть ресторанов планируют объявить неповиновение ограничениям, введенным властью из-за пандемии коронавируса, и открыться 6 февраля. Что ожидается весной – возможны ли неуправляемые процессы и социальный взрыв? На вопросы газеты "Ахали таоба" ответил политолог Ника Читадзе.

"Большая часть населения Грузии занята в частном секторе, на который приходится более 80% от всего ВВП страны. Соответственно, можно сказать, что к людям, у которых есть политические требования и которые выходят на улицу, присоединятся и те, у которых есть социальные и экономические требования", - сказал Читадзе.

На вопрос, какую картину он видит в ближайшем будущем, политолог сказал, что, возможно, волна протестов вырастет и к политическим требованиям прибавятся социальные, как с количественной точки зрения, так и качественной.

"Социальный взрыв возможен, но я не ожидаю развития революционного сценария. Если на улицы выйдет много людей, в крайнем случае правительство будет вынужденно пойти на уступки и в том числе провести досрочные выборы... Власть больше боится людей, чем призывов оппозиции, поэтому многое зависит от количества людей", - сказал Читадзе.

Для кого упрощается въезд в Грузию?

Въезд в Грузию становится проще для граждан все большего количества стран, Турция добавилась к списку стран, из которых визитер въезжает с отрицательным ответом на PCR-тест. Насколько безопасно впускать посетителей только по PCR-тесту и как отразятся на количестве туристов закрытые рестораны и бары, пишет газета "Резонанси".

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе говорит, что PCR-тест более или менее надежен, однако считает, что при этом нужно обратить внимание на состояние здоровья посетителей и жалобы.

"До сих пор не было случаев, чтобы PCR-тест не был оправдан, однако очень важно, в какое время он проводится, и, что наиболее важно, несмотря на то, что тест отрицательный, у человека, прибывшего из-за границы, не должны быть признаки и жалобы простуды", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог отметил, что другого пути у Грузии нет, страна не может полностью закрыться, да и экономика оказалась в очень плохом положении.

"Что касается угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации, главное - быть осторожными, даже несмотря на то, что у нас есть PCR-тест. И если, скажем, тест прибывшего посетителя перепроверили и получили положительный ответ, тогда мы должны категорически потребовать, чтобы этот тест был проведен на самой границе и изолировать этих людей", - сказал Хмаладзе.

Эпидемиолог считает, что количество туристов не будет завесить от ресторанов и баров, так как многие визитеры приезжают не ради развлечения, а по делам, а питание, по его информации, обеспечивают гостиницы.

"Этот момент, что бары и рестораны пока не работают, не уменьшит количество посетителей, но когда они откроются, их станет намного больше", - отметил Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба"