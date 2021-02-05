Почему Нацбанк Грузии против продолжения субсидирования ипотеки

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Продолжение правительством программы субсидирования ипотеки будет иметь контрпродуктивный эффект, и Национальному банку Грузии придется ужесточить политику, заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

"Программа субсидирования оказала значительное влияние и оживила рынок. В результате этого проекта темпы ипотечного кредитования были практически полностью восстановлены во второй половине 2020 года, и это стало фактором, который помог строительной отрасли избежать значительных колебаний цен на квартиры. И, естественно, прекращение субсидий скажется на активности", – заявил Гвенетадзе журналистам.

Однако, по его словам, динамика продажи квартир без субсидий в целом вселяет надежду, что в оставшейся фазе пандемии не стоит ожидать резких колебаний цен на недвижимость.

Что представляет программа субсидирования ипотеки

Для решения проблемы сокращения продаж недвижимости власти в мае 2020 решили упростить гражданам процесс купли квартир. Правительство выделило 70 миллионов лари на субсидирование процентной ставки по ипотеке. Кроме того было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.

Желающим улучшить жилищные условия и приобрести квартиры до конца 2020 года правительство субсидировало процентную ставку по ипотечным кредитам. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.

Помимо этого, для предотвращения роста досрочных взносов на погашение кредитов, а также чтобы не выросла процентная ставка, правительство гарантировало 20% от всех кредитов, взятых до конца 2020 года. Гарантия касалась кредитов с объемом первичного взноса не менее 10%.

Программа завершилась в конце 2020 года.

"Продолжение программы субсидирования будет иметь контрпродуктивный эффект, так как Национальному банку придется ужесточить свою дополнительную политику. Следовательно, затраты на развитие сектора будут нести другие менее затронутые сектора. Поэтому, чтобы избежать этого, я думаю, что финансовая дисциплина может быть гораздо более позитивной без подобной программы", – отметил Гвенетадзе.

По его мнению, завершение субсидирования процентных расходов по ипотеке фактически имеет аналогичный эффект ужесточению денежно-кредитной политики.

Ставка рефинансирования может вырасти

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что Нацбанк Грузии прогнозирует рост давления на инфляцию в будущем и собирается на следующем этапе повысить ставку, а не понизить ее.

"Можно ожидать, что совокупное предложение, наверное, будет расти в экономике Грузии, так как будет увеличиваться спрос на кредиты. Экономика откроется скорее всего во второй половине текущего года, будет рост в туризме, в экономической деятельности. Не в том объеме, как это было в 2019 год, и, следовательно, возрастет спрос на иностранную валюту и это приведет к обесцениванию грузинской национальной валюты, и будет толчок для повышения цен и инфляции", – заявил Цомая Sputnik Грузия.

По его мнению, Нацбанку необходимо сделать акцент на продаже резервов и сохранении ставки рефинансирования на прежнем уровне.

"Повышать ставку не стоит, так как малый и средний бизнес сегодня в Грузии очень зависят от новых кредитов для того, чтобы начать свою новую экономическую деятельность. Я бы рекомендовал Нацбанку идти более агрессивным способом и сохранить ставку процента", – отметил эксперт.

Цомая считает, что снятие ограничений и открытие экономики скажется на курсе лари.

"Оживление экономики означает оживление спроса на товары и услуги, в которых большая доля приходится на импортированные продукты. А так как мы не должны пока ожидать увеличения поступлений от туристов, а также экспорта товаров, то увеличится потребность в иностранной валюте. И это приведет к обесцениванию лари во второй половине текущего года", – заявил Цомая.

Чтобы избежать связанного с этим роста цен, по мнению эксперта, Нацбанк должен не ужесточать монетарную политику, а более активно продавать валюту из резервов.