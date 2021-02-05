О чем пишут грузинские газеты: зимний сезон в Грузии провалился?

На что надеется грузинская оппозиция и как собирается прийти к власти и станет ли 2021 год – годом восстановления экономики и туризма - главные темы в грузинской прессе

"Нацдвижение" не желает иметь на оппозиционном поле нормального конкурента, поэтому избирательная реформа их не устраивает, так как она ориентирована именно на усиление маленьких партий, заявил аналитик Гия Абашидзе газете "Резонанси".

По словам аналитика "нацоппозиция" и партии, находящиеся в ее тени, не участвуют в этом процессе, потому что понимают, что путем выборов к власти не придут, поэтому предпочитают деструкцию и революционный сценарий.

"Я уловил фразу Георгия Вашадзе (Стратегия Агмашенебели), когда он проговорился на одном из телеканалов, что, даже если все требования оппозиции будут удовлетворены, они все равно не войдут в парламент. Это фраза очень хорошее разоблачение того, насколько деструктивна часть оппозиции во главе с "Национальным движением", - сказал Абашидзе.

Аналитик не рассматривает эти партии серьезными политическими игроками и ожидает, когда они исчезнут с политического поля.

"Их устраивает только революционный сценарий, так как по-другому они не смогут прийти к власти, ни коалиционно и ни единолично. Их цель - революция, деструкция, развал страны, другой цели, как они подтвердили, у них нет. Этим "Нацдвижение" борется не с правящей партией, а наносит ущерб маленьким политическим партиям, так как не хочет иметь нормальных конкурентов на оппозиционном поле", - сказал Абашидзе.

Поезд горных курортов ушел?

Ограничения, введенные в Грузии, поэтапно снимаются, хотя это вообще не касается туристической сферы. Правда, страна возобновила регулярное авиасообщение, но это ничего не меняет, так как гостиницы на горных курортах остановлены. Специалисты прямо заявляют, что зимний сезон в этом году провалился и малейшего шанса исправить это - нет, так как белый сезон скоро закончится, пишет газета "Резонанси".

Профессор Марина Метревели считает, что белый сезон уже не состоится, так как его поезд ушел.

"До тех пор, пока не начнется вакцинация, ситуация будет тяжелой, так как даже если отменить ограничения, ни один разумный турист не приедет в страну, где вакцинация еще даже не началась", - сказала Метревели газете "Резонанси".

По словам профессора, она понимает представителей бизнеса, которые готовы соблюдать любые строгие регуляции, только бы позволили работать.

"Хотя хорошо понимаю и правительство – показатель инфицирования с трудом сократили и теперь боятся, как бы заново не вспыхнуло. Горные курорты уже ушедший поезд – какое время зимнего отдыха? Уже прошли вторая половина ноября, декабрь, январь и февраль – именно в этот период работают зимние курорты", - сказала Метревели газете "Резонанси".

По ее словам, наступило время, когда туристическая отрасль, как правило, начинает готовиться к летнему сезону.

"Это означает, что администрация туризма вместе с экспертами должна определить всевозможные опасности, очень много работы. Ничего другого сказать не могу, пока свет в конце туннеля в связи с коронавирусом не появится. Пока этот свет не виден", - отметила Метревели.

Станет ли 2021 – годом восстановления экономики?

Ограничения, введенные в стране, поэтапно снимаются, давая шанс экономике оживиться. Правда, все быстро не восстановится, поскольку на это нужно время, однако снятие ограничений устранит препятствия. Специалисты считают, что снятие ограничений даст толчок экономике, которая начнет восхождение с мертвой точки, пишет газета "Резонанси".

Доктор экономики Вахтанг Чарая уверен, что 2021 год будет годом восстановления экономики в мировом масштабе, если не появятся новые неожиданные обстоятельства.

"Снятие ограничений обязательно должно основываться на конкретных данных и расчетах. Нельзя что-либо делать по доброй воле кого-то или ультиматумом. Если предусмотрены все моменты, которые важны для открытия или ограничения, тогда приветствую", - сказал Чарая газете "Резонанси".

Профессор считает, что экономика действительно должна заработать максимально, насколько это возможно на сегодняшний день, но с соблюдением всех параметров.

"Все считают, что в отличие от предыдущего года, 2021 год - будет годом восстановления экономики как в Грузии, так и во всем мире. Это обнадеживает, хотя будет ли показатель экономики выше того, что у нас был в 2019 году, ответа на это ни у кого нет. Во всяком случае, теоретически возможно, что 2021 год будет достаточно успешным, если не появится какое-либо новое осложнение. К примеру, третья волна пандемии, новый штамм и так далее. Если ничего схожего не произойдет, тогда 2021 год в мировом масштабе будет считаться годом восстановления", - сказал Чарая.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"